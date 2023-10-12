Главные экскурсионные места в Минске

Найдено 13 туров в категории «Популярные места» в Минске, цены от 350 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
2 отзыва
Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
Начало: Пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Расписание: по понедельникам
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
350Br за человека
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
14 июня в 09:20
28 июня в 09:20
24 870 за человека
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
36 000 за всё до 20 чел.
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
15 000 за человека
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
16 000 за человека
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000 за человека
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 900 за человека
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000 за человека
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
20 000 за человека
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
2 июля в 07:00
9 июля в 07:00
22 000 за человека
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
18 июня в 07:00
9 июля в 07:00
22 000 за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
    Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили
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    к большой группе. Итого группа 39 человек, а это уже другая стоимость должна быть. Оплата 100% на месте -тоже не верно на сайте, предоплата обязательна. Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Двухдневный тур: Минск - Мирский замок - Несвиж - Брест
  2. Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
  3. Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
  4. Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
  5. Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Популярные места" можно забронировать 13 авторских туров от 350 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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