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Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
«Затем — обед и приветственная рюмочка знаменитой беловежской «пущанки» — самогона, который производится и продаётся только на территории заповедника»
24 июня в 09:00
22 июля в 08:00
41 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
«Вы попробуете блюда белорусской кухни и традиционный алкогольный напиток и сможете примерить на себя роль цыганского короля Яна Мартинкевича или княгини Теафилии Констанции»
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«Вас прокатят на пролётке (четырёхколёсной коляске), затем погуляем на поляне пикников и осмотрим шляхетскую усадьбу»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
«В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация»
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
«В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Разгадывая секреты старинных замков: тур по Несвижу, Миру и Минску
Пройтись по замку с Радзивиллами, погулять по Троицкому предместью и попробовать местную кухню
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
«В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация»
18 июня в 07:00
9 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гастрономические»
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- В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
- Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
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Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 авторских туров от 14 900 до 41 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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