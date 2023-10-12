Впечатляющее и запоминающееся путешествие Ваше путешествие стартует в Минске — столице Беларуси. Затем вы отправитесь в Мир, чтобы увидеть один из самых красивых замков Беларуси — Мирский замок. Этот замок был построен в XV веке и сегодня он является одним из главных туристических мест Беларуси. Вы сможете насладиться его удивительной архитектурой и узнать интересные факты о его истории. Далее ваше путешествие продолжится в Несвиже, где вы посетите Несвижский дворец — еще один памятник белорусской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот дворец был построен в XVI веке и является одним из красивейших дворцов в Восточной Европе. Вы увидите его прекрасные залы, узнаете интересные факты о его истории и побродите по красивейшему парку, расположенному рядом с дворцом. Затем ваше путешествие приведет вас в Брест, где вы посетите Брестскую крепость — знаковое место Великой Отечественной войны. Это была одна из самых главных битв Второй мировой войны и сегодня на ее территории находится музей, посвященный этой исторической событию. Вы сможете узнать о героизме советских солдат и почтить их память. Важная информация:

Начало тура в Минске у Городской ратуши. Окончание тура в г. Брест.