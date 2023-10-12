Путешествие по Беларуси: экскурсии в Минске, Мирском замке и Несвижском дворце
Добро пожаловать в наш тур по самым красивым и интересным местам Беларуси! Мы предлагаем вам путешествие, которое охватывает такие удивительные места, как Минск, Мирский замок, Несвижский дворец, Брест и Брестскую крепость.
Ближайшие даты:
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|350 Br
|Детский (до 16 лет)
|330 Br
Что вас ожидает:
- Мирский замок
- Несвижский дворец
- Брест
- Брестская крепость
Описание
Впечатляющее и запоминающееся путешествие Ваше путешествие стартует в Минске — столице Беларуси. Затем вы отправитесь в Мир, чтобы увидеть один из самых красивых замков Беларуси — Мирский замок. Этот замок был построен в XV веке и сегодня он является одним из главных туристических мест Беларуси. Вы сможете насладиться его удивительной архитектурой и узнать интересные факты о его истории. Далее ваше путешествие продолжится в Несвиже, где вы посетите Несвижский дворец — еще один памятник белорусской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот дворец был построен в XVI веке и является одним из красивейших дворцов в Восточной Европе. Вы увидите его прекрасные залы, узнаете интересные факты о его истории и побродите по красивейшему парку, расположенному рядом с дворцом. Затем ваше путешествие приведет вас в Брест, где вы посетите Брестскую крепость — знаковое место Великой Отечественной войны. Это была одна из самых главных битв Второй мировой войны и сегодня на ее территории находится музей, посвященный этой исторической событию. Вы сможете узнать о героизме советских солдат и почтить их память. Важная информация:
Начало тура в Минске у Городской ратуши. Окончание тура в г. Брест.
по понедельникам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мирский замок
- Несвижский дворец
- Брест
- Брестская крепость
Что включено
- Проживание в отеле «Беларусь» г. Брест
- Входные билеты (Мирский замок)
- Входные билеты (Несвижский дворец)
- Входные билеты (Брестская крепость)
- Питание (2 обеда + завтрак)
- Экскурсионное обслуживание на объектах
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Свободы 2а, Минская городская ратуша, Минск
Завершение: г. Брест, отель «Беларусь»
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Начало тура в Минске у Городской ратуши. Окончание тура в г. Брест
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 окт 2023
Зравствуйте! Мы были на данной экскурсии 10-11 октября. Важно! Исправьте информацию на сайте. Это экскурсия не в мини-группах. Нас присоединили к большой группе. Итого группа 39 человек, а это уже другая стоимость должна быть. Оплата 100% на месте -тоже не верно на сайте, предоплата обязательна.
Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.
Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.
Е
Елизавета
12 сен 2023
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