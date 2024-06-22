Встретимся в Минске и начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — около 3 часов. Вы увидите главные улицы и побываете в историческом центре, осмотрите площадь Свободы и посетите Троицкое предместье — аутентичный квартал на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей.

Во время экскурсии вы узнаете, как развивался и до сих пор развивается Минск и погрузитесь в его историю. Обед — самостоятельно. Подскажем лучшие места, поможем забронировать столик и дадим время для трапезы.

Затем отправимся в «Дудутки» — музейный комплекс прямо под открытым небом. Здесь вы познакомитесь с белорусскими ремёслами: с гончарством, деревообработкой, бортничеством, кузнечным делом. А ещё попробуем белорусские «прысмакi» — традиционные лакомства.

Экскурсия в Дудутки с дорогой займёт 4-5 часов. К вечеру вернёмся в Минск.

По желанию можем заменить экскурсию: парк истории Сула, Линия Сталина, Хатынь и Дукора. В этом случае стоимость тура будет пересчитана.