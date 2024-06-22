Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки

Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Приглашаем в настоящее путешествие в прошлое, к сказочным замкам и старинным легендам.

Вы увидите главные достопримечательности Минска и побываете в Троицком предместье — уютном квартале на берегу реки со старинными разноцветными
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домиками с черепичной крышей.

А в музейном комплексе «Дудутки» понаблюдаем за мастерами по гончарному делу, деревообработке и бортничеству.

В замках Мира и Несвижа почувствуем себя настоящими особами голубых кровей, бродя по роскошным паркам и залам.

Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Не включено в стоимость. Помогаем с бронированием.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Минску и поездка в «Дудутки»

Встретимся в Минске и начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — около 3 часов. Вы увидите главные улицы и побываете в историческом центре, осмотрите площадь Свободы и посетите Троицкое предместье — аутентичный квартал на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей.

Во время экскурсии вы узнаете, как развивался и до сих пор развивается Минск и погрузитесь в его историю. Обед — самостоятельно. Подскажем лучшие места, поможем забронировать столик и дадим время для трапезы.

Затем отправимся в «Дудутки» — музейный комплекс прямо под открытым небом. Здесь вы познакомитесь с белорусскими ремёслами: с гончарством, деревообработкой, бортничеством, кузнечным делом. А ещё попробуем белорусские «прысмакi» — традиционные лакомства.

Экскурсия в Дудутки с дорогой займёт 4-5 часов. К вечеру вернёмся в Минск.

По желанию можем заменить экскурсию: парк истории Сула, Линия Сталина, Хатынь и Дукора. В этом случае стоимость тура будет пересчитана.

Экскурсия по Минску и поездка в «Дудутки»Экскурсия по Минску и поездка в «Дудутки»Экскурсия по Минску и поездка в «Дудутки»Экскурсия по Минску и поездка в «Дудутки»
2 день

Замки Мира и Несвижа

Утром отправимся в Несвиж. Расстояние — 120 км. По дороге будем знакомиться с историей Беларуси в средние века и Новое время, а ещё вы услышите старинные легенды и местные предания.

Посетим Несвиж: осмотрим ратушу и костёл Божьего Тела 16 века. Обязательно побываем в Несвижском замке. Вы узнаете, кто жил в прекрасном сказочном дворце, прогуляетесь по живописному парку и почувствуете себя королевскими особами.

У вас будет время заглянуть внутрь замка и погулять самостоятельно. По желанию вы сможете взять гида или воспользоваться аудиогидом.

Обед — самостоятельно. Затем поедем в Мир. Расстояние 30 км. Здесь нас ждёт ещё один волшебный замок — Мирский, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У вас будет свободное время для прогулки по внутреннему дворику и внутри роскошного сооружения.

Вернёмся в Минск. Расстояние — около 100 км. Экскурсия займёт около 7-8 часов.

Замки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и Несвижа

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Проведение программы возможно под запрос в любой день
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по программе (легковое авто/минивен/микроавтобус в зависимости от количества участников)
  • Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 1350 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, время по договорённости
Завершение: Минск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхНесвижский замокПопулярные местаДворцы, замки и особнякиВсе туры3-дневные турыМирский замокНесвиж и Мир

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