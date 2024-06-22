Вы увидите главные достопримечательности Минска и побываете в Троицком предместье — уютном квартале на берегу реки со старинными разноцветными
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Не включено в стоимость. Помогаем с бронированием.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Экскурсия по Минску и поездка в «Дудутки»
Встретимся в Минске и начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — около 3 часов. Вы увидите главные улицы и побываете в историческом центре, осмотрите площадь Свободы и посетите Троицкое предместье — аутентичный квартал на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей.
Во время экскурсии вы узнаете, как развивался и до сих пор развивается Минск и погрузитесь в его историю. Обед — самостоятельно. Подскажем лучшие места, поможем забронировать столик и дадим время для трапезы.
Затем отправимся в «Дудутки» — музейный комплекс прямо под открытым небом. Здесь вы познакомитесь с белорусскими ремёслами: с гончарством, деревообработкой, бортничеством, кузнечным делом. А ещё попробуем белорусские «прысмакi» — традиционные лакомства.
Экскурсия в Дудутки с дорогой займёт 4-5 часов. К вечеру вернёмся в Минск.
По желанию можем заменить экскурсию: парк истории Сула, Линия Сталина, Хатынь и Дукора. В этом случае стоимость тура будет пересчитана.
Замки Мира и Несвижа
Утром отправимся в Несвиж. Расстояние — 120 км. По дороге будем знакомиться с историей Беларуси в средние века и Новое время, а ещё вы услышите старинные легенды и местные предания.
Посетим Несвиж: осмотрим ратушу и костёл Божьего Тела 16 века. Обязательно побываем в Несвижском замке. Вы узнаете, кто жил в прекрасном сказочном дворце, прогуляетесь по живописному парку и почувствуете себя королевскими особами.
У вас будет время заглянуть внутрь замка и погулять самостоятельно. По желанию вы сможете взять гида или воспользоваться аудиогидом.
Обед — самостоятельно. Затем поедем в Мир. Расстояние 30 км. Здесь нас ждёт ещё один волшебный замок — Мирский, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У вас будет свободное время для прогулки по внутреннему дворику и внутри роскошного сооружения.
Вернёмся в Минск. Расстояние — около 100 км. Экскурсия займёт около 7-8 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Проведение программы возможно под запрос в любой день
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Трансферы по программе (легковое авто/минивен/микроавтобус в зависимости от количества участников)
- Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 1350 руб.)