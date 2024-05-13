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Авторский тур
2 дня
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
2 июля в 07:00
9 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Индивидуальная
3 дня
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
28 июня в 08:00
26 июля в 08:00
22 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина13 мая 2024Слишком. большая группа. . В гостинице не было ничего кроме кровати. Ни тапочек ни халата, ни чайника, ни чая, ни
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «История и архитектура»
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- В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
- Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
- По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
- Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
- Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
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Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
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