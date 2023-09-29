Пройтись по залам средневекового замка и побывать в старейшем в Европе заповеднике
А ещё увидим обитателей Беловежской пущи, посетим Брестскую крепость-герой и проедемся по городам Беларуси — Минску, Бресту и Гродно.
Экскурсии, переезды на комфортабельном автобусе, проживание и 2-разовое горячее питание — всё уже продумано и включено в стоимость, вам остаётся лишь освободить память на смартфоне для эффектных кадров и наслаждаться путешествием.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Оплата в белорусских рублях.
Проживание. Будем жить в отеле сети «Тайм» в Минске, отеле «Беларусь» в Бресте и отеле «Турист» в Гродно. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены 6 завтраков в отелях и 6 обедов в кафе городов. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с 6 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Минск
Встречаемся в 10:00 у музея «Бородинская панорама» и в 10:30 отправляемся в путешествие на автобусе. По дороге будем делать остановки.
Прибудем в Минске в 20:00 и заедем в торговый центр, чтобы обменять деньги и купить сим-карты. Затем заселимся в отель.
Экскурсия по Минску
После завтрака начнём экскурсию по столице Беларуси. Вы увидите современный город, узнаете его непростую историю и полюбуетесь архитектурой, в которой смешиваются разные стили. Пообедаем в кафе, а затем у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.
Путешествие по замкам
После завтрака выселимся из отеля и отправимся на экскурсию «Мир-Несвиж» по роскошным замкам Беларуси. Вы узнаете, как устроены фортификационные системы, почувствуете себя прекрасными дамами и почтенными господами, прогуливаясь по залам и аллеям, а ещё погрузитесь в интриги, легенды и дворцовые перипетии королевских особ. Сегодня вы увидите Мирский замок, Несвижский дворец и Лидский замок.
Переедем в Брест и заселимся в гостиницу.
Брестская крепость и Беловежская пуща
Позавтракаем, выселимся и поедем исследовать Брест. Затем вас ждёт экскурсия в Брестскую крепость: пройдёмся по обширной территории мемориального комплекса и заглянем в музей.
Следующая локация — старейший в Европе заповедник Беловежская пуща. Здесь вы увидите диких животных в вольерах и насладитесь природой.
Вечером доберёмся до Гродно и заселимся в отель.
Экскурсия по Гродно
Вкусно позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Гродно с обедом. Насладимся видами Немана, узнаем историю самого красивого города в стране и пройдём по средневековым улочкам, помнящим шаги князей и королей.
Затем у вас будет свободное время.
Города Великого княжества Литовского
После завтрака выселимся, займём места в автобусе о поедем в Великое княжество Литовское — на карте его уже не найти, зато можно увидеть архитектурные памятники того времени. Побываем в городе Лида, где в 14 веке был заложен Крестовоздвиженский костел, заедем в Новогрудок — здесь короновался Миндовг, основатель Литовского княжества. Посетим село Мурованка, где рассмотрим церковь Рождества Богородицы 16 века, и поедем в Минск.
После размещения в отеле — свободное время.
Отъезд
Позавтракаем и отправимся в обратный путь. По дороге остановимся в городе Орша на обед и прибудем в Москву в 22:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость тура при размещении в 1-местном номере - 35 000 рублей
- Проживание в отелях 2-3* (стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании)
- 6 завтраков в отелях и 6 обедов в кафе городов
- Трансфер по маршруту на автобусе туристического класса
- Сопровождение аттестованного экскурсовода
- Обзорная экскурсия по Минску, Бресту, Гродно, Лиде, Новогрудку, Миру и Несвижу
- Экскурсии в Мирском замке, Несвижском дворце, Брестской крепости и Беловежской пуще
- Осмотр храма-крепости в Мурованке и внешний осмотр Лидского замка
- Входные билеты на объекты экскурсий: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость и Беловежская пуща
Что не входит в цену
- Ужины
- Окончательная стоимость тура может меняться в зависимости от курса белорусского рубля
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Но есть и замечания:
1. В описании экскурсии следует написать, что цена оирентировочная, оплата в беларусских рублях. И уж если это не написано, то организатору Юле надо набраться терпения и объяснить этот конфуз, а не предлагать отказаться от поездки.
2. Организатор-расскиазчик Мария безусловно очень хорошо знает тему экскурсии, но ооооочень много говорит, по несколько раз повторяет и себя и гидов. Это утомляет. А должно быть время просто посидеть в тишине чтобы переварить информацию, отдохнуьть и поговорить друг с дуругом.
3. Не правильно организованны завтраки. Нас возили на завтрак в кафе, где 40 человек ждали, когда одна официантка развесет всем тарелки с едой, а потом 40 человек стоят в очереди в один туалет. Уверена, что всегда можно найти приличную гостиницу со шведскими завтраками на любой вкус и нетерять 1.5 часа каждое утро так не интересно.