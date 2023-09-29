Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
Авторский тур в Минске

Пройтись по залам средневекового замка и побывать в старейшем в Европе заповеднике

3.5
2 отзыва
Путешествие в прошлое начинается: побываем в стране, которой уже нет на карте — Великом княжестве Литовском, пройдём по старинным замкам, погрузимся в дворцовые интриги и раскроем королевские тайны.

А ещё увидим обитателей Беловежской пущи, посетим Брестскую крепость-герой и проедемся по городам Беларуси — Минску, Бресту и Гродно.

Экскурсии, переезды на комфортабельном автобусе, проживание и 2-разовое горячее питание — всё уже продумано и включено в стоимость, вам остаётся лишь освободить память на смартфоне для эффектных кадров и наслаждаться путешествием.
Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
Вперёд в прошлое: автобусный тур из Москвы по городам и замкам Беларуси
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Оплата в белорусских рублях.

Проживание. Будем жить в отеле сети «Тайм» в Минске, отеле «Беларусь» в Бресте и отеле «Турист» в Гродно. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены 6 завтраков в отелях и 6 обедов в кафе городов. Ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минск

Встречаемся в 10:00 у музея «Бородинская панорама» и в 10:30 отправляемся в путешествие на автобусе. По дороге будем делать остановки.

Прибудем в Минске в 20:00 и заедем в торговый центр, чтобы обменять деньги и купить сим-карты. Затем заселимся в отель.

2 день

Экскурсия по Минску

После завтрака начнём экскурсию по столице Беларуси. Вы увидите современный город, узнаете его непростую историю и полюбуетесь архитектурой, в которой смешиваются разные стили. Пообедаем в кафе, а затем у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.

Экскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по Минску
3 день

Путешествие по замкам

После завтрака выселимся из отеля и отправимся на экскурсию «Мир-Несвиж» по роскошным замкам Беларуси. Вы узнаете, как устроены фортификационные системы, почувствуете себя прекрасными дамами и почтенными господами, прогуливаясь по залам и аллеям, а ещё погрузитесь в интриги, легенды и дворцовые перипетии королевских особ. Сегодня вы увидите Мирский замок, Несвижский дворец и Лидский замок.

Переедем в Брест и заселимся в гостиницу.

Путешествие по замкамПутешествие по замкамПутешествие по замкамПутешествие по замкам
4 день

Брестская крепость и Беловежская пуща

Позавтракаем, выселимся и поедем исследовать Брест. Затем вас ждёт экскурсия в Брестскую крепость: пройдёмся по обширной территории мемориального комплекса и заглянем в музей.

Следующая локация — старейший в Европе заповедник Беловежская пуща. Здесь вы увидите диких животных в вольерах и насладитесь природой.

Вечером доберёмся до Гродно и заселимся в отель.

Брестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пуща
5 день

Экскурсия по Гродно

Вкусно позавтракаем и начнём обзорную экскурсию по Гродно с обедом. Насладимся видами Немана, узнаем историю самого красивого города в стране и пройдём по средневековым улочкам, помнящим шаги князей и королей.

Затем у вас будет свободное время.

Экскурсия по ГродноЭкскурсия по ГродноЭкскурсия по ГродноЭкскурсия по Гродно
6 день

Города Великого княжества Литовского

После завтрака выселимся, займём места в автобусе о поедем в Великое княжество Литовское — на карте его уже не найти, зато можно увидеть архитектурные памятники того времени. Побываем в городе Лида, где в 14 веке был заложен Крестовоздвиженский костел, заедем в Новогрудок — здесь короновался Миндовг, основатель Литовского княжества. Посетим село Мурованка, где рассмотрим церковь Рождества Богородицы 16 века, и поедем в Минск.

После размещения в отеле — свободное время.

Города Великого княжества ЛитовскогоГорода Великого княжества ЛитовскогоГорода Великого княжества ЛитовскогоГорода Великого княжества Литовского
7 день

Отъезд

Позавтракаем и отправимся в обратный путь. По дороге остановимся в городе Орша на обед и прибудем в Москву в 22:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость тура при размещении в 1-местном номере - 35 000 рублей
  • Проживание в отелях 2-3* (стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании)
  • 6 завтраков в отелях и 6 обедов в кафе городов
  • Трансфер по маршруту на автобусе туристического класса
  • Сопровождение аттестованного экскурсовода
  • Обзорная экскурсия по Минску, Бресту, Гродно, Лиде, Новогрудку, Миру и Несвижу
  • Экскурсии в Мирском замке, Несвижском дворце, Брестской крепости и Беловежской пуще
  • Осмотр храма-крепости в Мурованке и внешний осмотр Лидского замка
  • Входные билеты на объекты экскурсий: Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость и Беловежская пуща
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Окончательная стоимость тура может меняться в зависимости от курса белорусского рубля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, музей "Бородинская панорама" (ст. метро "Парк Победы"), 10:00
Завершение: Москва, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
1
2
1
Е
29 сен 2023
В целом поездка была позновательная и интересная. Мы побывали в нескольких городах, увидели замки и храмы 14в, 16в..,много узнали о Беларуси. Отдельное спасибо гениальному водителю - поездка длиной в 1300км была идеально комфортной..
Но есть и замечания:
1. В описании экскурсии следует написать, что цена оирентировочная, оплата в беларусских рублях. И уж если это не написано, то организатору Юле надо набраться терпения и объяснить этот конфуз, а не предлагать отказаться от поездки.
2. Организатор-расскиазчик Мария безусловно очень хорошо знает тему экскурсии, но ооооочень много говорит, по несколько раз повторяет и себя и гидов. Это утомляет. А должно быть время просто посидеть в тишине чтобы переварить информацию, отдохнуьть и поговорить друг с дуругом.
3. Не правильно организованны завтраки. Нас возили на завтрак в кафе, где 40 человек ждали, когда одна официантка развесет всем тарелки с едой, а потом 40 человек стоят в очереди в один туалет. Уверена, что всегда можно найти приличную гостиницу со шведскими завтраками на любой вкус и нетерять 1.5 часа каждое утро так не интересно.
Т
20 авг 2023
Добрый день! Началось наше путешествие с опоздавших пассажиров. В результате выехали из Москвы в 10.00 вместо 9.00. Автобус из Москвы до Минска был маленький, но довольно комфортный: большие расстояния между сиденьями, кондиционер, зарядки для телефонов. Доехали отлично, по дороге были санитарные остановки и остановка на обед. В Минске были уже к восьми вечера. Заселились в гостиницу Ист Тайм. Гостиница довольно приличная, завтраки - шведский стол: яичница, омлет, нарезки сырная и колбасная. каша, творог, орешки, йогурты, куриные крылья, овощи,номера небольшие, но все необходимое есть, кроме кондиционера и холодильника. Кондиционер не требовался, холодильник есть на рецепшене. Рядом с гостиницей есть торговый центр, в нем же находится кафе "Васильки" с местной кухней, где можно вкусно поужинать. На следующий день нам дали большой экскурсионный автобус, была обзорная экскурсия по Минску, потом ездили в Хатынь за дополнительную плату. Гидом по всей Беларуси была Мария. Она сопровождала нас на протяжении всего маршрута, организовывала завтраки и обеды, она же очень много и интересно рассказывала все о Беларуси по дороге до экскурсий. Спасибо ей огромное, все было четко организовано, в гостиницы заселяли быстро, в очередях на экскурсии нигде не стояли. После двух дней в Минске, мы отправились в Брест. По пути заехали в Несвижский и Мирские замки, тоже было интересно. К вечеру были в Бресте, успели посмотреть, как вручную зажигают фонари на пешеходной улице. На следующий день отправились в Брестскую крепость. Территория крепости очень большая,хотелось все посмотреть, но было маловато времени. После обеда можно было поехать на доп. экскурсию в Форт, либо погулять по городу. Мы выбрали Форт, но он нас как-то не впечатлил. Дальше мы отправились в Гродно, по дороге у нас в автобусе потек кондиционер, но думаю, что просто не справился с жарой, на улице было +35. На следующий день автобус оперативно заменили. Далее была обзорная экскурсия по Гродно, свободное время в городе и через день мы отправились обратно в Минск. По дороге заезжали еще в несколько "мэстэчек", как называют белорусы небольшие поселки.) Были в Лиде, там можно было за доп. плату сходить на экскурсию по пивзаводу. Мы не ходили, но людям очень понравилось. К вечеру добрались до Минска,переночевали и в 9 утра отправились в Москву. В итоге: тур нам понравился. Больше всего поразили Хатынь и Брестская крепость. Экскурсоводы все были грамотные, рассказывали интересно. Наш гид Мария очень исторически подкованная, много знает и рассказывала про свою страну, да и просто замечательный и приятный в общении человек! Тур организован довольно грамотно, транспорт приличный, питание тоже.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеДворцы, замки и особнякиГродноВыездныеВсе турыМирский замокПопулярные местаБрестская КрепостьПрирода и пейзажиЗаповедники

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