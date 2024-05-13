Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь» 3*, где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Полоцк. По пути познакомим вас с историей возникновения белорусской государственности. Из окна автобуса вы сможете полюбоваться природой, увидеть Березинский биосферный заповедник и старинные городки Логойск и Лепель.

Прежде чем исследовать город, мы покажем вам невероятный вид на Западную Двину. Сделаем памятные фотографии и посетим Софийский собор 18 века, перестроенный на месте святыни 11 века. Здесь мы насладимся органным концертом.

Пойдём гулять по Полоцку. Вы узнаете, какие великие люди жили здесь и бродили по тем же улочкам, что и мы сейчас. Обязательно сфотографируемся у таблички, которая сообщает, что мы находимся в самом центре Европы!

После вкусного обеда посетим Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи Евфросинии Полоцкой. Осмотрим Спасо-Преображенскую церковь 12 века.

Дальше поедем в Витебск — необычный город, который в начале 20 века стал центром развития современного искусства. Именно здесь родился художник Марк Шагал, затем увековечащий Витебск на картине «Полёт над городом»! Мы заглянем в дом-музей, где живописец провёл ранние годы. Вы увидите архивные документы, старинную мебель и предметы быта, которыми когда-то пользовался Марк Шагал.

Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по вечернему Витебску, выпить чашечку чая в уютной кофейне, послушать уличных музыкантов и купить сувениры.