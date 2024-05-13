Описание тура
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Проживание. Будем жить в гостинице «Лучеса» 3* в Витебске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. В номерах отеля есть душ, телевизор, телефон, холодильник и сейф. К услугам гостей ресторан, бар, бесплатный Wi-Fi во всех зонах, парковка.
Питание. В программу включены 2 завтрака (в 1 день формате шведского стола, во 2 день континентальный), 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.
Программа тура по дням
Органный концерт, прогулка по Полоцку и дом-музей Марка Шагала
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь» 3*, где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Полоцк. По пути познакомим вас с историей возникновения белорусской государственности. Из окна автобуса вы сможете полюбоваться природой, увидеть Березинский биосферный заповедник и старинные городки Логойск и Лепель.
Прежде чем исследовать город, мы покажем вам невероятный вид на Западную Двину. Сделаем памятные фотографии и посетим Софийский собор 18 века, перестроенный на месте святыни 11 века. Здесь мы насладимся органным концертом.
Пойдём гулять по Полоцку. Вы узнаете, какие великие люди жили здесь и бродили по тем же улочкам, что и мы сейчас. Обязательно сфотографируемся у таблички, которая сообщает, что мы находимся в самом центре Европы!
После вкусного обеда посетим Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи Евфросинии Полоцкой. Осмотрим Спасо-Преображенскую церковь 12 века.
Дальше поедем в Витебск — необычный город, который в начале 20 века стал центром развития современного искусства. Именно здесь родился художник Марк Шагал, затем увековечащий Витебск на картине «Полёт над городом»! Мы заглянем в дом-музей, где живописец провёл ранние годы. Вы увидите архивные документы, старинную мебель и предметы быта, которыми когда-то пользовался Марк Шагал.
Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по вечернему Витебску, выпить чашечку чая в уютной кофейне, послушать уличных музыкантов и купить сувениры.
Экскурсия по Витебску и усадьба И. Репина
После завтрака начнём обзорную экскурсию по исторической части города. Увидим восстановленную церковь Благовещения, погуляем по пешеходной улице Суворова и осмотрим здание ратуши и Воскресенскую церковь в стиле виленского барокко.
Полюбуемся Успенским собором, живописно возведённым на берегу реки Витьбы. Здесь же расположен дворец губернатора 18 века, где останавливался Наполеон!
Будем не только осматривать старинные памятники архитектуры. В Витебске множество милых уличных скульптур, зданий в стиле модерн и оригинальных построек.
Побывать в Витебске и не поговорить об искусстве — невозможно! Именно здесь зародились основы русского и мирового авангардизма. Представителями его стали уже известный нам Марк Шагал и не менее известный Казимир Малевич. Обязательно посетим музей истории Витебского народного художественного училища. Он оснащён современным мультимедийным оборудованием, позволяющим даже вести «диалог» с Шагалом! Познакомимся с культурной жизнью Витебска конца 19 — начала 20 века, заглянем в комнаты Шагала и Малевича, полюбуемся их полотнами и узнаем творцов поближе.
Сегодня Витебск считается столицей музыкальных фестивалей. Какие только стили не звучат в городе: и джаз, и бардовские песни, и классическая музыка. Мы покажем вам музыкальную арену Международного фестиваля искусств «Славянский базар».
После обеда поедем в усадьбу И. Репина в Здравнево, где художник жил и творил в летние месяцы. Дом бережно воссоздали, сохранили предметы быта и наполнили комнаты репродукциями картин. Прогуляемся в окрестностях, вдохновлявших Репина, а затем вернёмся в Витебск. У вас будет свободное время, чтобы ещё раз погулять в центре.
В 17:00 отвезём вас на вокзал Витебска или вернёмся в Минск. Если вы уезжаете из Минска, берите билеты после 22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер твин
|14 000 ₽
|Номер дабл
|15 000 ₽
|Семейный номер
|14 500 ₽
|1-местный номер
|16 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Посещение органного концерта
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- 1-местное проживание - 16 500 руб