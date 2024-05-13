В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска

Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Компанию в путешествии нам составят известные художники: мы пройдёмся по улочкам Витебска, над которыми парили герои картины Марка Шагала «Полёт над городом», узнаем, как связан с местным народным училищем К.
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Малевич, побываем в усадьбе И. Репина и увидим пейзажи, которыми долгими летними днями любовался художник.

А ещё вы окажетесь в самом центре Европы, насладитесь органной музыкой, полюбуетесь православными церквями и сделаете красивые кадры Западной Двины.

4
1 отзыв
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Лучеса» 3* в Витебске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. В номерах отеля есть душ, телевизор, телефон, холодильник и сейф. К услугам гостей ресторан, бар, бесплатный Wi-Fi во всех зонах, парковка.

Питание. В программу включены 2 завтрака (в 1 день формате шведского стола, во 2 день континентальный), 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Органный концерт, прогулка по Полоцку и дом-музей Марка Шагала

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь» 3*, где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Полоцк. По пути познакомим вас с историей возникновения белорусской государственности. Из окна автобуса вы сможете полюбоваться природой, увидеть Березинский биосферный заповедник и старинные городки Логойск и Лепель.

Прежде чем исследовать город, мы покажем вам невероятный вид на Западную Двину. Сделаем памятные фотографии и посетим Софийский собор 18 века, перестроенный на месте святыни 11 века. Здесь мы насладимся органным концертом.

Пойдём гулять по Полоцку. Вы узнаете, какие великие люди жили здесь и бродили по тем же улочкам, что и мы сейчас. Обязательно сфотографируемся у таблички, которая сообщает, что мы находимся в самом центре Европы!

После вкусного обеда посетим Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где хранятся мощи Евфросинии Полоцкой. Осмотрим Спасо-Преображенскую церковь 12 века.

Дальше поедем в Витебск — необычный город, который в начале 20 века стал центром развития современного искусства. Именно здесь родился художник Марк Шагал, затем увековечащий Витебск на картине «Полёт над городом»! Мы заглянем в дом-музей, где живописец провёл ранние годы. Вы увидите архивные документы, старинную мебель и предметы быта, которыми когда-то пользовался Марк Шагал.

Заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по вечернему Витебску, выпить чашечку чая в уютной кофейне, послушать уличных музыкантов и купить сувениры.

Органный концерт, прогулка по Полоцку и дом-музей Марка ШагалаОрганный концерт, прогулка по Полоцку и дом-музей Марка ШагалаОрганный концерт, прогулка по Полоцку и дом-музей Марка ШагалаОрганный концерт, прогулка по Полоцку и дом-музей Марка Шагала
2 день

Экскурсия по Витебску и усадьба И. Репина

После завтрака начнём обзорную экскурсию по исторической части города. Увидим восстановленную церковь Благовещения, погуляем по пешеходной улице Суворова и осмотрим здание ратуши и Воскресенскую церковь в стиле виленского барокко.

Полюбуемся Успенским собором, живописно возведённым на берегу реки Витьбы. Здесь же расположен дворец губернатора 18 века, где останавливался Наполеон!

Будем не только осматривать старинные памятники архитектуры. В Витебске множество милых уличных скульптур, зданий в стиле модерн и оригинальных построек.

Побывать в Витебске и не поговорить об искусстве — невозможно! Именно здесь зародились основы русского и мирового авангардизма. Представителями его стали уже известный нам Марк Шагал и не менее известный Казимир Малевич. Обязательно посетим музей истории Витебского народного художественного училища. Он оснащён современным мультимедийным оборудованием, позволяющим даже вести «диалог» с Шагалом! Познакомимся с культурной жизнью Витебска конца 19 — начала 20 века, заглянем в комнаты Шагала и Малевича, полюбуемся их полотнами и узнаем творцов поближе.

Сегодня Витебск считается столицей музыкальных фестивалей. Какие только стили не звучат в городе: и джаз, и бардовские песни, и классическая музыка. Мы покажем вам музыкальную арену Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

После обеда поедем в усадьбу И. Репина в Здравнево, где художник жил и творил в летние месяцы. Дом бережно воссоздали, сохранили предметы быта и наполнили комнаты репродукциями картин. Прогуляемся в окрестностях, вдохновлявших Репина, а затем вернёмся в Витебск. У вас будет свободное время, чтобы ещё раз погулять в центре.

В 17:00 отвезём вас на вокзал Витебска или вернёмся в Минск. Если вы уезжаете из Минска, берите билеты после 22:00.

Экскурсия по Витебску и усадьба И. РепинаЭкскурсия по Витебску и усадьба И. РепинаЭкскурсия по Витебску и усадьба И. РепинаЭкскурсия по Витебску и усадьба И. РепинаЭкскурсия по Витебску и усадьба И. РепинаЭкскурсия по Витебску и усадьба И. Репина

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер твин14 000 ₽
Номер дабл15 000 ₽
Семейный номер14 500 ₽
1-местный номер16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Посещение органного концерта
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 16 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Витебска, 17:00; ж. - д. вокзал Минска, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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И
13 мая 2024
Слишком. большая группа. . В гостинице не было ничего кроме кровати. Ни тапочек ни халата, ни чайника, ни чая, ни даже питьевой воды. Накормить группу в 45 человек тоже оказалось
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проблемой. В гостинице нет столько посадочных мест. В крошечных комнатках музея шагала загоняли по 22-23 человека одновременно. Слишком много малозначительных подробностей. Все устали и задохнулись. Музей печатников рассчитан на детскую аудиторию. И там мы провели более часа. Все пенсионеры. А рядом музей рыцарей. Туда нас не повели. Свободного времени не давали совсем.

Тур входит в следующие категории Минска

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