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даже питьевой воды. Накормить группу в 45 человек тоже оказалось проблемой. В гостинице нет столько посадочных мест. В крошечных комнатках музея шагала загоняли по 22-23 человека одновременно. Слишком много малозначительных подробностей. Все устали и задохнулись. Музей печатников рассчитан на детскую аудиторию. И там мы провели более часа. Все пенсионеры. А рядом музей рыцарей. Туда нас не повели. Свободного времени не давали совсем.