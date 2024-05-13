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Авторский тур
2 дня
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«А ещё вы окажетесь в самом центре Европы, насладитесь органной музыкой, полюбуетесь православными церквями и сделаете красивые кадры Западной Двины»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
«А ещё вас ждёт танцевальный мастер-класс»
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«Здесь вас ждёт концертно-обрядовая программа и дегустация»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
«Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза»
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Индивидуальная
3 дня
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«Вы увидите каменные постройки 17-18 веков, бывшие частью францисканского монастыря, полюбуетесь кафедральным собором и побываете внутри на маленьком органном концерте»
28 июня в 08:00
26 июля в 08:00
22 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина13 мая 2024Слишком. большая группа. . В гостинице не было ничего кроме кровати. Ни тапочек ни халата, ни чайника, ни чая, ни
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музыкальные»
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- В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
- Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
- Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
- Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
- Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
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Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
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