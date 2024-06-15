Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Гродно. Остановимся в Лиде — культурной столице Беларуси. Посетим Лидский замок, возведённый Гедимином 700 лет назад! Осмотрим памятник создателю в длинном плаще и начнём исследовать старинную крепость. Посетим боевые галереи и увидим музейные экспозиции в башнях: старинное оружие и доспехи, роскошную мебель и предметы быта.

В городе увидим Крестовыдвиженский костёл в стиле барокко и Свято-Михайловский собор, вовзедённый в стиле классицизма на месте сгоревшего костёла пиаров.

Дальше поедем в деревню Мурановка, чтобы осмотреть церковь Рождества Богородицы оборонительного типа, напоминающую сказочный замок с башнями.

К 14:30 доберёмся до Гродно и пообедаем. После заселения в отель и отдыха начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Будем любоваться памятниками архитектуры и тем, в какой причудливый ансамбль сливаются готика, барокко, классицизм и ренессанс.

Пройдёмся по пешеходной Советской улице, рассматривая яркие дома и кованные балконы, бродя мимо уютных кафе, так и манящих заглянуть на чашечку кофе.

Завершим экскурсию посещением органного концерта в лютеранской церкви Святого Иоанна. Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза.

Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок.