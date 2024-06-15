Вы побываете в Лидском замке и посетите боевые галереи, увидите оборонительную церковь Рождества Богородицы с бойницами и
Описание экскурсии
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Проживание. Будем жить в гостинице «Семашко» 3* в Гродно, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.
Программа тура по дням
Лидский замок, экскурсия по Гродно и органный концерт
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Гродно. Остановимся в Лиде — культурной столице Беларуси. Посетим Лидский замок, возведённый Гедимином 700 лет назад! Осмотрим памятник создателю в длинном плаще и начнём исследовать старинную крепость. Посетим боевые галереи и увидим музейные экспозиции в башнях: старинное оружие и доспехи, роскошную мебель и предметы быта.
В городе увидим Крестовыдвиженский костёл в стиле барокко и Свято-Михайловский собор, вовзедённый в стиле классицизма на месте сгоревшего костёла пиаров.
Дальше поедем в деревню Мурановка, чтобы осмотреть церковь Рождества Богородицы оборонительного типа, напоминающую сказочный замок с башнями.
К 14:30 доберёмся до Гродно и пообедаем. После заселения в отель и отдыха начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Будем любоваться памятниками архитектуры и тем, в какой причудливый ансамбль сливаются готика, барокко, классицизм и ренессанс.
Пройдёмся по пешеходной Советской улице, рассматривая яркие дома и кованные балконы, бродя мимо уютных кафе, так и манящих заглянуть на чашечку кофе.
Завершим экскурсию посещением органного концерта в лютеранской церкви Святого Иоанна. Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза.
Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок.
Святыни Гродно и Старый и Новый замки на Замковой горе
Позавтракаем и продолжим исследовать Гродно. Увидим Бернадский монастырь 16 века, побываем в костёле Обретения Святого Креста и осмотрим роскошный Фарный костёл. Полюбуемся Свято-Покровским собором, пройдёмся мимо особняков, где жили знатные особы, и сравним их с обычными домами того времени.
Затем отправимся на Замковую гору на крутом берегу Немана. Вы увидите старинный замок в готическом стиле и заглянете внутрь, чтобы увидитесь мощные крепостные стены, башни, мерную избу и каменицу. Рассмотрим музейные экспозиции, знакомящие посетителей с историей Гродно: старинные печи, мебель, оружие, ткацкий станок, предметы времён Стефана Батория.
За головокружительным видом поднимемся на обзорную площадку: отсюда виден Неман и весь Гродно как на ладони!
Переместимся в следующий — Новый замок 18 века, где проходили второй и третий разделы Речи Посполитой. После обеда продолжим экскурсию по Гродно. Полюбуемся старинной Коложской церковью 12 века на берегу Немана и заглянем внутрь.
Посетим отреставрированную белоснежную синагогу, а затем у вас будет свободное время, чтобы погулять. В 17:00 поедем в Минск и прибудем на ж. -д. вокзал в 21:30. Если вы уезжаете из Гродно, мы доставим вас на местный ж. -д. вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 500 ₽
|1-местное размещение
|18 000 ₽
|Номер «полулюкс»
|17 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Посещение органного концерта
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- 1-местное проживание - 18 000 руб
- Стоимость тура при размещении в номере «полулюкс» - 17 500 руб