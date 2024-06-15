Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт

Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Отправляемся в яркое и насыщенное путешествие на выходные по старинным и колоритным городкам Беларуси.

Вы побываете в Лидском замке и посетите боевые галереи, увидите оборонительную церковь Рождества Богородицы с бойницами и
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осмотрите святыни сразу 4 конфессий: лютеранскую, православную, католическую церкви и синагогу.

Почувствуем себя королевскими особами, бродя по Старому замку, рассматривая старинную посуду, оружие и роскошную мебель. А ещё будем много гулять по Гродно, влюбляться в его неповторимую архитектуру и атмосферу.

Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Семашко» 3* в Гродно, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Лидский замок, экскурсия по Гродно и органный концерт

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Гродно. Остановимся в Лиде — культурной столице Беларуси. Посетим Лидский замок, возведённый Гедимином 700 лет назад! Осмотрим памятник создателю в длинном плаще и начнём исследовать старинную крепость. Посетим боевые галереи и увидим музейные экспозиции в башнях: старинное оружие и доспехи, роскошную мебель и предметы быта.

В городе увидим Крестовыдвиженский костёл в стиле барокко и Свято-Михайловский собор, вовзедённый в стиле классицизма на месте сгоревшего костёла пиаров.

Дальше поедем в деревню Мурановка, чтобы осмотреть церковь Рождества Богородицы оборонительного типа, напоминающую сказочный замок с башнями.

К 14:30 доберёмся до Гродно и пообедаем. После заселения в отель и отдыха начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Будем любоваться памятниками архитектуры и тем, в какой причудливый ансамбль сливаются готика, барокко, классицизм и ренессанс.

Пройдёмся по пешеходной Советской улице, рассматривая яркие дома и кованные балконы, бродя мимо уютных кафе, так и манящих заглянуть на чашечку кофе.

Завершим экскурсию посещением органного концерта в лютеранской церкви Святого Иоанна. Вы услышите самую разную музыку: от классики до джаза.

Затем у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок.

Лидский замок, экскурсия по Гродно и органный концертЛидский замок, экскурсия по Гродно и органный концертЛидский замок, экскурсия по Гродно и органный концертЛидский замок, экскурсия по Гродно и органный концертЛидский замок, экскурсия по Гродно и органный концертЛидский замок, экскурсия по Гродно и органный концерт
2 день

Святыни Гродно и Старый и Новый замки на Замковой горе

Позавтракаем и продолжим исследовать Гродно. Увидим Бернадский монастырь 16 века, побываем в костёле Обретения Святого Креста и осмотрим роскошный Фарный костёл. Полюбуемся Свято-Покровским собором, пройдёмся мимо особняков, где жили знатные особы, и сравним их с обычными домами того времени.

Затем отправимся на Замковую гору на крутом берегу Немана. Вы увидите старинный замок в готическом стиле и заглянете внутрь, чтобы увидитесь мощные крепостные стены, башни, мерную избу и каменицу. Рассмотрим музейные экспозиции, знакомящие посетителей с историей Гродно: старинные печи, мебель, оружие, ткацкий станок, предметы времён Стефана Батория.

За головокружительным видом поднимемся на обзорную площадку: отсюда виден Неман и весь Гродно как на ладони!

Переместимся в следующий — Новый замок 18 века, где проходили второй и третий разделы Речи Посполитой. После обеда продолжим экскурсию по Гродно. Полюбуемся старинной Коложской церковью 12 века на берегу Немана и заглянем внутрь.

Посетим отреставрированную белоснежную синагогу, а затем у вас будет свободное время, чтобы погулять. В 17:00 поедем в Минск и прибудем на ж. -д. вокзал в 21:30. Если вы уезжаете из Гродно, мы доставим вас на местный ж. -д. вокзал.

Святыни Гродно и Старый и Новый замки на Замковой гореСвятыни Гродно и Старый и Новый замки на Замковой гореСвятыни Гродно и Старый и Новый замки на Замковой гореСвятыни Гродно и Старый и Новый замки на Замковой горе

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 500 ₽
1-местное размещение18 000 ₽
Номер «полулюкс»17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Посещение органного концерта
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 18 000 руб
  • Стоимость тура при размещении в номере «полулюкс» - 17 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 21:30 или ж. - д. вокзал Гродно, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГродноВыездныеМузеиДворцы, замки и особнякиМузыкальные

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