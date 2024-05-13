1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
Прослушать органный концерт, побывать на родине русского авангардизма и посетить усадьбу Репина
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
Научиться старинным танцам, пройтись по замку с историческими персонажами и спуститься в подземелье
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на столетия назад: старинные замки, ремесленные мастерские и дегустации
Прокатиться на пролётке, заглянуть на угощение к мельнику и побывать в подвале замка
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина13 мая 2024Слишком. большая группа. . В гостинице не было ничего кроме кровати. Ни тапочек ни халата, ни чайника, ни чая, ни
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- В окружении прекрасного: музыка, живопись и старинная архитектура Полоцка и Витебска
- Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
- Королевские выходные с ночью в замке, танцевальным мастер-классом и театрализованной экскурсией
- Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
- В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "2-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 14 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Минске на 2024 год по теме «2-дневные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август