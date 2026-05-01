На востоке Беларуси нет костёлов и магнатских резиденций в привычном понимании. Зато есть православная духовность с 7-вековой историей, брутальные оборонные сооружения и один из красивейших дворцов страны с подлинными интерьерами. За один день мы проедем три точки, каждая из которых — отдельный культурный пласт: сакральный, военный и усадебный.

Барколабово и Свято-Вознесенский женский монастырь

Вы осмотрите одну из древнейших обителей Беларуси. Её главная святыня — чудотворная Барколабовская икона Божией Матери, которая, по преданию, сама выбрала это место. Вы увидите каменный собор, который сохранил элементы оборонного зодчества — боевые ниши в стенах напоминают о временах, когда монастырь был и крепостью.

Быхов — замок, синагога и еврейское наследие

Быховский замок — редкий пример башни-замка с въездными воротами-брамой. Руинированный, но невероятно атмосферный.

Барочная синагога конца 17 века — фактически оборонный форт, построенный еврейской общиной. Сейчас она заброшена, но снаружи производит сильное впечатление.

Жиличи — белорусский Версаль

Богатые землевладельцы создали здесь отдельный усадебный мир: дворец в стиле классицизма с элементами ампира, обширный парк со скульптурами и малыми архитектурными формами, хозяйственные постройки. Усадьба полностью отреставрирована и сохранила подлинные интерьеры — редкость для Беларуси.

Ориентировочный тайминг:

8:00 — выезд из Могилёва

10:00–11:00 — экскурсия во дворце Булгаков в Жиличах (осмотрим внутри)

11:30 — переезд в Быхов

13:00 — посещение Свято-Вознесенского монастыря и обзорная экскурсия по Быхову

17:00–18:00 — возвращение в Могилёв

