Барколабово, Быхов и Жиличи: три лика восточной Беларуси (билеты включены)
Побывать в монастыре-крепости, замке-тюрьме и белорусском Версале - из Могилёва
На востоке Беларуси нет костёлов и магнатских резиденций в привычном понимании.
Зато есть православная духовность с 7-вековой историей, брутальные оборонные сооружения и один из красивейших дворцов страны с подлинными интерьерами.
За один день мы проедем три точки, каждая из которых — отдельный культурный пласт: сакральный, военный и усадебный.
Описание экскурсии
Барколабово и Свято-Вознесенский женский монастырь
Вы осмотрите одну из древнейших обителей Беларуси. Её главная святыня — чудотворная Барколабовская икона Божией Матери, которая, по преданию, сама выбрала это место. Вы увидите каменный собор, который сохранил элементы оборонного зодчества — боевые ниши в стенах напоминают о временах, когда монастырь был и крепостью.
Быхов — замок, синагога и еврейское наследие
Быховский замок — редкий пример башни-замка с въездными воротами-брамой. Руинированный, но невероятно атмосферный.
Барочная синагога конца 17 века — фактически оборонный форт, построенный еврейской общиной. Сейчас она заброшена, но снаружи производит сильное впечатление.
Жиличи — белорусский Версаль
Богатые землевладельцы создали здесь отдельный усадебный мир: дворец в стиле классицизма с элементами ампира, обширный парк со скульптурами и малыми архитектурными формами, хозяйственные постройки. Усадьба полностью отреставрирована и сохранила подлинные интерьеры — редкость для Беларуси.
Ориентировочный тайминг: 8:00 — выезд из Могилёва 10:00–11:00 — экскурсия во дворце Булгаков в Жиличах (осмотрим внутри) 11:30 — переезд в Быхов 13:00 — посещение Свято-Вознесенского монастыря и обзорная экскурсия по Быхову 17:00–18:00 — возвращение в Могилёв
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от количества участников. По согласованию программу можно провести для большего количества участников
После бронирования не сайте доплата за экскурсию — в бел. руб. по курсу НБ РБ на день проведения
Входные билеты во дворец Булгаков в Жиличах включены в стоимость
В программе не предусмотрен обед — возьмите перекус с собой
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Могилеве
Провели экскурсии для 53 туристов
Мы работаем с 2002 года и создаём авторские экскурсии и туры по Беларуси для путешественников из разных стран.
Мы любим Могилёв и хотим, чтобы все гости нашего города полюбили его так читать дальшеуменьшить
же, как и мы.
Могилёв прекрасен, и наши гиды помогут вам это почувствовать. Город откроется с новой, неожиданной стороны.
Адаптируем экскурсии под любую аудиторию. Наши гиды станут для вас надёжными проводниками: расскажут интересные истории, покажут лучшие локации для фото, помогут с кадрами, посоветуют хорошие заведения и ответят на все вопросы.
