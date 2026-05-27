Магнатская роскошь усадьбы Козелл-Поклевских и имперский размах дворца Румянцевых и Паскевичей
Добро пожаловать в мир богатых и влиятельных династий! В усадьбе Козелл-Поклевских вы полюбуетесь архитектурной эклектикой — крышей под рыбью чешую, горгульями, арабесками.
Во дворце Румянцевых и Паскевичей узнаете о фельдмаршалах, которые меняли ход военных кампаний и границы империй. А также увидите, как в Гомеле жила аристократия.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Могилёва, путевая экскурсия
10:30–12:00 — усадьба Козелл-Поклевских
Имение Красный Берег сочетает более 10 архитектурных стилей, включая редкую альгамбру. Снаружи вы увидите острые шпили, эркеры, мансарды, а в интерьерах — испанские и арабские мотивы, подковообразные арки. Узнаете о магнатах Козелл-Поклевских — владельцах рудников, приисков, заводов в Сибири и на Урале.
13:30–14:30 — обед
15:00–16:00 — дворец Румянцевых и Паскевичей
Ещё одна визитная карточка Восточной Беларуси встретит торжественным фасадом с колоннами и пилястрами. Вы посетите Белую гостиную, Охотничий и Танцевальный залы, осмотрите восстановленные интерьеры и богатую музейную коллекцию. Услышите о старой аристократии и высшей имперской знати — Румянцевых и Паскевичах.
16:30–18:00 — Гомель
В городе сохранилось много прекрасных образцов барокко, классицизма, модерна 17–20 веков. Вы изучите жилые особняки, общественные здания, Никольскую церковь и другие старинные постройки.
18:30–21:00 — обратная дорога
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автобусе и входные билеты
Дополнительно оплачивается обед — 25 бел. руб. (~660 ₽)
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Могилёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Могилеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Мы работаем с 2002 года и создаём авторские экскурсии и туры по Беларуси для путешественников из разных стран.
Мы любим Могилёв и хотим, чтобы все гости нашего города полюбили его так читать дальшеуменьшить
же, как и мы.
Могилёв прекрасен, и наши гиды помогут вам это почувствовать. Город откроется с новой, неожиданной стороны.
Адаптируем экскурсии под любую аудиторию. Наши гиды станут для вас надёжными проводниками: расскажут интересные истории, покажут лучшие локации для фото, помогут с кадрами, посоветуют хорошие заведения и ответят на все вопросы.
Входит в следующие категории Могилева
Похожие экскурсии на «Особняки Гомельской области - из Могилёва»