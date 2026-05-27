Добро пожаловать в мир богатых и влиятельных династий! В усадьбе Козелл-Поклевских вы полюбуетесь архитектурной эклектикой — крышей под рыбью чешую, горгульями, арабесками. Во дворце Румянцевых и Паскевичей узнаете о фельдмаршалах, которые меняли ход военных кампаний и границы империй. А также увидите, как в Гомеле жила аристократия.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Могилёва, путевая экскурсия

10:30–12:00 — усадьба Козелл-Поклевских

Имение Красный Берег сочетает более 10 архитектурных стилей, включая редкую альгамбру. Снаружи вы увидите острые шпили, эркеры, мансарды, а в интерьерах — испанские и арабские мотивы, подковообразные арки. Узнаете о магнатах Козелл-Поклевских — владельцах рудников, приисков, заводов в Сибири и на Урале.

13:30–14:30 — обед

15:00–16:00 — дворец Румянцевых и Паскевичей

Ещё одна визитная карточка Восточной Беларуси встретит торжественным фасадом с колоннами и пилястрами. Вы посетите Белую гостиную, Охотничий и Танцевальный залы, осмотрите восстановленные интерьеры и богатую музейную коллекцию. Услышите о старой аристократии и высшей имперской знати — Румянцевых и Паскевичах.

16:30–18:00 — Гомель

В городе сохранилось много прекрасных образцов барокко, классицизма, модерна 17–20 веков. Вы изучите жилые особняки, общественные здания, Никольскую церковь и другие старинные постройки.

18:30–21:00 — обратная дорога

