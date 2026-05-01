Наш маршрут ломает стереотип о том, что белорусское Средневековье — это только замки Мира и Несвижа. В Рясно, Пустынках и Мстиславе вы увидите подлинную, нетронутую историю: величественные руины иезуитского костёла, крепость древнерусского княжества и монастырь, где сохраняется чудотворный образ Христа.

Описание экскурсии

Рясно: руины костёла Святого Казимира

Посетим агрогородок, который в 14 веке был центром волости. Главная жемчужина — полуразрушенный костёл 1819 года постройки.

Мстиславль: Замковая гора и кармелитский костёл

Город-ровесник Москвы — основан в 12 веке. Сейчас это настоящий музей под открытым небом, и его часто называют белорусским Суздалем. А местные жители шутят, что ещё у них есть свой «Париж» (бывший доходный дом) и свой «Лондон» (гостиница).

Пустынки: Свято-Успенский мужской монастырь

Побываем в месте силы с драматической судьбой и у святого источника.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Могилёва

9:00 — прибытие в Рясно

Рясно — 1 ч

Переезд в Мстиславль — 1 ч

Обед в кафе — 1 ч

Обзорная экскурсия по городу — 2,5 ч

Замковая гора, экспозиция «Древо жизни» в башне-донжоне — 1 ч

Переезд в Пустынки — 20 мин

Свято-Успенский монастырь — 1,5 ч

19:00 — выезд из Пустынок

21:00 — прибытие в Могилёв

Организационные детали

Едем на комфортабельном туристическом автобусе

Обед в кафе оплачивается дополнительно — 15 бел. руб.

С вами будет один из гидов нашей команды

