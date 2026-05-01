Наш маршрут ломает стереотип о том, что белорусское Средневековье — это только замки Мира и Несвижа.
В Рясно, Пустынках и Мстиславе вы увидите подлинную, нетронутую историю: величественные руины иезуитского костёла, крепость древнерусского княжества и монастырь, где сохраняется чудотворный образ Христа.
Описание экскурсии
Рясно: руины костёла Святого Казимира
Посетим агрогородок, который в 14 веке был центром волости. Главная жемчужина — полуразрушенный костёл 1819 года постройки.
Мстиславль: Замковая гора и кармелитский костёл
Город-ровесник Москвы — основан в 12 веке. Сейчас это настоящий музей под открытым небом, и его часто называют белорусским Суздалем. А местные жители шутят, что ещё у них есть свой «Париж» (бывший доходный дом) и свой «Лондон» (гостиница).
Пустынки: Свято-Успенский мужской монастырь
Побываем в месте силы с драматической судьбой и у святого источника.
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из Могилёва
- 9:00 — прибытие в Рясно
- Рясно — 1 ч
- Переезд в Мстиславль — 1 ч
- Обед в кафе — 1 ч
- Обзорная экскурсия по городу — 2,5 ч
- Замковая гора, экспозиция «Древо жизни» в башне-донжоне — 1 ч
- Переезд в Пустынки — 20 мин
- Свято-Успенский монастырь — 1,5 ч
- 19:00 — выезд из Пустынок
- 21:00 — прибытие в Могилёв
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Обед в кафе оплачивается дополнительно — 15 бел. руб.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание
- В Рясно руины костёла не законсервированы. Не заходите в здание во время дождя или сильного ветра. Кладка старая и может быть неустойчивой
- Детям в Пустынках важно объяснить, что это святое место, где нужно вести себя тихо
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Орджоникидзе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Могилеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 64 туристов
Мы работаем с 2002 года и создаём авторские экскурсии и туры по Беларуси для путешественников из разных стран. Мы любим Могилёв и хотим, чтобы все гости нашего города полюбили его так
