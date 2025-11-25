Мои заказы

Увидеть самое главное в Пинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Пинске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пинск - город девяти веков
Пешая
2 часа
142 отзыва
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    25 ноября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Все очень понравилось, много неизвестных фактов, будем рекомендовать друзьям и знакомым
  • А
    Алла
    24 ноября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Понравилась экскурсия по Пинску с Ириной
  • Ю
    Юрий
    18 ноября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Пинск очень уютный маленький, но исторически богатый город. Ирина провела нам очень интересную и увлекательную экскурсию по Пинску. Мы прогулялись
    читать дальше

    по набережной Пинска, познакомились с историей этого города, прошлись по главной ул. Ленина, и даже успели до закрытия заглянуть в костел Успения Девы Марии и услышать как играет орган в этом костеле. Ирина профессионалтный гид, все доступным и понятным языком нам излагала, нам было интересно. Нам захотелось вернуться в этот город ещё.

  • С
    Сергей
    15 ноября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Провели с Ольгой 2 часа на пешей экскурсии по Пинску, были вдвоём с супругой. Время пролетело незаметно, узнали много интересных
    читать дальше

    фактов из городской жизни, осмотрели основные достопримечательности. Спасибо Ольге за интересную подачу материала! Рекомендуем к посещению город Пинск вместе с экскурсоводом Ольгой!

  • О
    Ольга
    7 ноября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Ольга - чудесный, доброжелательный и очень интересный рассказчик
    Пинск глазами Ольги произвел совершенно неизгладимое впечатление. Спасибо. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Ольга-прекрасный экскурсовод. Очень интересная подача материала. Интересные старые фото. Город с интересной историей, красивый и уютный.
  • В
    Владимир
    30 октября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Были у Ольги всей семьёй с двумя детьми 9 и 6 лет. Пока младший лазил по деревьям и искал сокровища
    читать дальше

    мы с удовольствием прошли весь маршрут. Город красивый, благодаря Ольге узнали его историю. Ольга интересно рассказывает, хорошо выглядит и ведёт себя дружелюбно и с нами, и с детьми. Посоветовала, куда сходить самим и где вкусно поесть.
    Везде бы нам такого гида)

  • О
    Ольга
    16 октября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Интересно, спокойно и душевно прошла наша экскурсия. Увидели и влюбились в этот замечательный город. Спасибо экскурсоводу.
  • А
    Анна
    14 октября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Интересная и увлекательная экскурсия от Ирины. Очень довольны, что на неё пошли. Спасибо.
  • А
    Андрей
    14 октября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Ольга проводила экскурсию по Пинску. Более двух часов подробного рассказа о городе и его истории. Видно, что Ольга грамотный, знающий
    читать дальше

    и любящий свой город человек. Во время экскурсии делилась своим теплом и любовью к городу и к Белоруссии. Отвечает на вопросы и активно участвует в беседе. Ещё раз хотим выразить слова благодарности. Очень рекомендуем посетить столь интересную и познавательную экскурсию. С уважением Андрей и Маргарита.

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Вчера состоялось наше первое знакомство с Пинском. Благодаря Сергею, получилось оно запоминающимся и ярким. Прогулка по городу была интересной, наполненной не только рассказами на историческую тему, но и юмором. Сергея, однозначно, рекомендуем тем, кто хочет узнать Пинск изнутри
  • А
    Анна
    4 октября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Замечательная, душевная и информативная экскурсия. За 2 часа Ольга открыла душу города, показала его особенности и детали. Большое спасибо за то, что поделились своей любовью к родному городу!
  • Е
    Евгения
    3 октября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Замечательная прогулка по очень интересному и красивому городу. Всё рассказано с любовью, трепетом, уважением к истории и самому городу. Получили большое удовольствие и узнали много нового и интересного. Рекомендую от души
  • П
    Прохоренкова
    30 сентября 2025
    Пинск - город девяти веков
    От всей души благодарим нашего гида Ирину за прекрасные, интересные и содержательные 2,5 часа, проведенные с нами! Она смогла сделать невероятное:влюбить нас в свой город Пинск! Отдельная благодарность жителям города: без их сердечного участия создать такой прекрасный облик города невозможно.
  • Л
    Лилия
    30 сентября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по городу Пинску, несмотря на неблагоприятные погодные условия, она провела экскурсию на отлично. На все дополнительные вопросы Ольга отвечала. Очень доброжелательный экскурсовод, любящий свой город.
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была занимательной и не утомительной.
  • К
    Константин
    24 сентября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Экскурсия по Пинску очень понравилась! Ольга- прекрасный экскурсовод с грамотной речью, очень любящей свой город! Подача материала интересная, сопровождающаяся демонстрацией соответствующих фотографий. Всем рекомендую данную экскурсию
  • В
    Всеволод
    23 сентября 2025
    Пинск - город девяти веков
    Хорошая, познавательная экскурсия.
    Ольга - интересный рассказчик, любящая и знающая свой родной город. Были вдвоем с супругой. Остались очень довольны прогулкой. Смело можем рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Прекрасный Пинск!
    В компании с Сергеем долгожданное знакомство с жемчужиной Беларуси прошло на высоком уровне!
    Очень интересно, позновательно и атмосферно с прекрасной ноткой юмора.
  • Ю
    Юлия
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь, Пинск
    Благодаря Сергею мы познакомились с Пинском. Это была увлекательная, познавательная экскурсия и даже превратности погоды (дождь не желал отступать и неоднократно добавлял капель в 2-х часовую экскурсию) не смогли испортить общее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пинск - город девяти веков
  2. Знакомьтесь, Пинск
  3. Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Сколько стоит экскурсия по Пинску в декабре 2025
Сейчас в Пинске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5300. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Пинске на 2025 год по теме «Самое главное», 166 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль