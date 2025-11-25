Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 30 чел.
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
до 3 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
5300 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса25 ноября 2025Все очень понравилось, много неизвестных фактов, будем рекомендовать друзьям и знакомым
- ААлла24 ноября 2025Понравилась экскурсия по Пинску с Ириной
- ЮЮрий18 ноября 2025Пинск очень уютный маленький, но исторически богатый город. Ирина провела нам очень интересную и увлекательную экскурсию по Пинску. Мы прогулялись
- ССергей15 ноября 2025Провели с Ольгой 2 часа на пешей экскурсии по Пинску, были вдвоём с супругой. Время пролетело незаметно, узнали много интересных
- ООльга7 ноября 2025Ольга - чудесный, доброжелательный и очень интересный рассказчик
Пинск глазами Ольги произвел совершенно неизгладимое впечатление. Спасибо. Рекомендую
- ЮЮлия2 ноября 2025Ольга-прекрасный экскурсовод. Очень интересная подача материала. Интересные старые фото. Город с интересной историей, красивый и уютный.
- ВВладимир30 октября 2025Были у Ольги всей семьёй с двумя детьми 9 и 6 лет. Пока младший лазил по деревьям и искал сокровища
- ООльга16 октября 2025Интересно, спокойно и душевно прошла наша экскурсия. Увидели и влюбились в этот замечательный город. Спасибо экскурсоводу.
- ААнна14 октября 2025Интересная и увлекательная экскурсия от Ирины. Очень довольны, что на неё пошли. Спасибо.
- ААндрей14 октября 2025Ольга проводила экскурсию по Пинску. Более двух часов подробного рассказа о городе и его истории. Видно, что Ольга грамотный, знающий
- ЕЕлена7 октября 2025Вчера состоялось наше первое знакомство с Пинском. Благодаря Сергею, получилось оно запоминающимся и ярким. Прогулка по городу была интересной, наполненной не только рассказами на историческую тему, но и юмором. Сергея, однозначно, рекомендуем тем, кто хочет узнать Пинск изнутри
- ААнна4 октября 2025Замечательная, душевная и информативная экскурсия. За 2 часа Ольга открыла душу города, показала его особенности и детали. Большое спасибо за то, что поделились своей любовью к родному городу!
- ЕЕвгения3 октября 2025Замечательная прогулка по очень интересному и красивому городу. Всё рассказано с любовью, трепетом, уважением к истории и самому городу. Получили большое удовольствие и узнали много нового и интересного. Рекомендую от души
- ППрохоренкова30 сентября 2025От всей души благодарим нашего гида Ирину за прекрасные, интересные и содержательные 2,5 часа, проведенные с нами! Она смогла сделать невероятное:влюбить нас в свой город Пинск! Отдельная благодарность жителям города: без их сердечного участия создать такой прекрасный облик города невозможно.
- ЛЛилия30 сентября 2025Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по городу Пинску, несмотря на неблагоприятные погодные условия, она провела экскурсию на отлично. На все дополнительные вопросы Ольга отвечала. Очень доброжелательный экскурсовод, любящий свой город.
- ННаталья28 сентября 2025Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была занимательной и не утомительной.
- ККонстантин24 сентября 2025Экскурсия по Пинску очень понравилась! Ольга- прекрасный экскурсовод с грамотной речью, очень любящей свой город! Подача материала интересная, сопровождающаяся демонстрацией соответствующих фотографий. Всем рекомендую данную экскурсию
- ВВсеволод23 сентября 2025Хорошая, познавательная экскурсия.
Ольга - интересный рассказчик, любящая и знающая свой родной город. Были вдвоем с супругой. Остались очень довольны прогулкой. Смело можем рекомендовать.
- ННаталья21 сентября 2025Прекрасный Пинск!
В компании с Сергеем долгожданное знакомство с жемчужиной Беларуси прошло на высоком уровне!
Очень интересно, позновательно и атмосферно с прекрасной ноткой юмора.
- ЮЮлия21 сентября 2025Благодаря Сергею мы познакомились с Пинском. Это была увлекательная, познавательная экскурсия и даже превратности погоды (дождь не желал отступать и неоднократно добавлял капель в 2-х часовую экскурсию) не смогли испортить общее впечатление.
