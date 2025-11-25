Л Лариса Пинск - город девяти веков Все очень понравилось, много неизвестных фактов, будем рекомендовать друзьям и знакомым

А Алла Пинск - город девяти веков Понравилась экскурсия по Пинску с Ириной

Ю Юрий Пинск - город девяти веков читать дальше по набережной Пинска, познакомились с историей этого города, прошлись по главной ул. Ленина, и даже успели до закрытия заглянуть в костел Успения Девы Марии и услышать как играет орган в этом костеле. Ирина профессионалтный гид, все доступным и понятным языком нам излагала, нам было интересно. Нам захотелось вернуться в этот город ещё. Пинск очень уютный маленький, но исторически богатый город. Ирина провела нам очень интересную и увлекательную экскурсию по Пинску. Мы прогулялись

С Сергей Пинск - город девяти веков читать дальше фактов из городской жизни, осмотрели основные достопримечательности. Спасибо Ольге за интересную подачу материала! Рекомендуем к посещению город Пинск вместе с экскурсоводом Ольгой! Провели с Ольгой 2 часа на пешей экскурсии по Пинску, были вдвоём с супругой. Время пролетело незаметно, узнали много интересных

О Ольга Пинск - город девяти веков Ольга - чудесный, доброжелательный и очень интересный рассказчик

Пинск глазами Ольги произвел совершенно неизгладимое впечатление. Спасибо. Рекомендую

Ю Юлия Пинск - город девяти веков Ольга-прекрасный экскурсовод. Очень интересная подача материала. Интересные старые фото. Город с интересной историей, красивый и уютный.

В Владимир Пинск - город девяти веков читать дальше мы с удовольствием прошли весь маршрут. Город красивый, благодаря Ольге узнали его историю. Ольга интересно рассказывает, хорошо выглядит и ведёт себя дружелюбно и с нами, и с детьми. Посоветовала, куда сходить самим и где вкусно поесть.

Везде бы нам такого гида) Были у Ольги всей семьёй с двумя детьми 9 и 6 лет. Пока младший лазил по деревьям и искал сокровища

О Ольга Пинск - город девяти веков Интересно, спокойно и душевно прошла наша экскурсия. Увидели и влюбились в этот замечательный город. Спасибо экскурсоводу.

А Анна Пинск - город девяти веков Интересная и увлекательная экскурсия от Ирины. Очень довольны, что на неё пошли. Спасибо.

А Андрей Пинск - город девяти веков читать дальше и любящий свой город человек. Во время экскурсии делилась своим теплом и любовью к городу и к Белоруссии. Отвечает на вопросы и активно участвует в беседе. Ещё раз хотим выразить слова благодарности. Очень рекомендуем посетить столь интересную и познавательную экскурсию. С уважением Андрей и Маргарита. Ольга проводила экскурсию по Пинску. Более двух часов подробного рассказа о городе и его истории. Видно, что Ольга грамотный, знающий

Е Елена Знакомьтесь, Пинск Вчера состоялось наше первое знакомство с Пинском. Благодаря Сергею, получилось оно запоминающимся и ярким. Прогулка по городу была интересной, наполненной не только рассказами на историческую тему, но и юмором. Сергея, однозначно, рекомендуем тем, кто хочет узнать Пинск изнутри

А Анна Пинск - город девяти веков Замечательная, душевная и информативная экскурсия. За 2 часа Ольга открыла душу города, показала его особенности и детали. Большое спасибо за то, что поделились своей любовью к родному городу!

Е Евгения Пинск - город девяти веков Замечательная прогулка по очень интересному и красивому городу. Всё рассказано с любовью, трепетом, уважением к истории и самому городу. Получили большое удовольствие и узнали много нового и интересного. Рекомендую от души

П Прохоренкова Пинск - город девяти веков От всей души благодарим нашего гида Ирину за прекрасные, интересные и содержательные 2,5 часа, проведенные с нами! Она смогла сделать невероятное:влюбить нас в свой город Пинск! Отдельная благодарность жителям города: без их сердечного участия создать такой прекрасный облик города невозможно.

Л Лилия Пинск - город девяти веков Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по городу Пинску, несмотря на неблагоприятные погодные условия, она провела экскурсию на отлично. На все дополнительные вопросы Ольга отвечала. Очень доброжелательный экскурсовод, любящий свой город.

Н Наталья Знакомьтесь, Пинск Сергей прекрасный рассказчик. Экскурсия была занимательной и не утомительной.

К Константин Пинск - город девяти веков Экскурсия по Пинску очень понравилась! Ольга- прекрасный экскурсовод с грамотной речью, очень любящей свой город! Подача материала интересная, сопровождающаяся демонстрацией соответствующих фотографий. Всем рекомендую данную экскурсию

В Всеволод Пинск - город девяти веков Хорошая, познавательная экскурсия.

Ольга - интересный рассказчик, любящая и знающая свой родной город. Были вдвоем с супругой. Остались очень довольны прогулкой. Смело можем рекомендовать.

Н Наталья Знакомьтесь, Пинск Прекрасный Пинск!

В компании с Сергеем долгожданное знакомство с жемчужиной Беларуси прошло на высоком уровне!

Очень интересно, позновательно и атмосферно с прекрасной ноткой юмора.