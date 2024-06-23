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рассказчик, в спокойном темпе обошли весь центр. Ольга рассказала много интересных фактов о городе и его жителях. Ответила на все наши вопросы, дала свои рекомендации, что еще посмотреть самостоятельно. По совокупности из всех экскурсоводов, которых мы брали в Белоруссии Ольга и Олег в Минске, на наш взгляд лучшие. Рекомендуем, не пожалеете.