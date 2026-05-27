Описание экскурсииМы с Вами совершим небольшую телепортацию и погуляем по улочкам города, который старше Москвы и Киева. Поговорим о главных символах, разгадаем множество загадок, узнаем много удивительных фактов, сделаем памятные снимки, насладимся атмосферой древности и просто хорошо проведем время. Важная информация: Минимальное количество участников - 3 человека
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Софийский собор и Верхний замок - раскроем тайны исчезнувших церквей, княжеского терема и кринички у собора. Обсудим историю древнего храма и полюбуемся уникальным видом с Верхнего замка
- Полоцкий иезуитский коллегиум - примерим на себя роль ученика 18 века и поговорим о науках и секретах одного из старейших учебных заведений Беларуси
- Борисов камень - раскроем тайну этого камня. И побеседуем о том, как его подняли со дна Двины и что означают надписи на нём
- Площадь Свободы - попробуем отыскать следы легендарной Полоцкой ратуши
- Колонна 1812 г. - у мемориала поговорим о том, как город пережил нашествие Наполеона
- Камни-идолы и земляной вал - прикоснёмся к культовым камням и услышим истории духов, живущих на древнем укреплении
- Мост у Полоты - узнаем, где по преданиям живут русалки
- Здания бывших орденов - прогуляемся по местам францисканцев, доминиканцев и бернардинцев
- Первый каменный дом Полоцка - увидим здание, которое помнит Петра I
- Проспект Скорины - рассмотрим фасады бывших гостиниц "Гранд-отель", "Лондон" и "Бристоль". Погуляем по центральной улице. Вы узнаете про легендарного человека, именем которого она названа
- Здание бывшего кинотеатра - ощутим магию старого кинематографа
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
