Пешком по древнему Полоцку

Полоцк удивит вас своими древними храмами и легендами. Прогулка по городу раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления
Индивидуальная экскурсия по Полоцку - это уникальная возможность погрузиться в историю одного из древнейших городов Беларуси.

Участники смогут увидеть Софийский собор, пройтись по Верхнему замку и узнать о тайнах Борисова камня.
Площадь Свободы и проспект Скорина откроют перед вами свои секреты.

Путешествие включает прогулку по географическому центру Европы и знакомство с легендами о криничке-целительнице. Каждый шаг наполнен историей и загадками, которые ждут своего открытия

5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю
  • 🗿 Древние артефакты
  • 🌍 Географический центр Европы
  • 🔍 Тайны иезуитов
  • 📚 Образовательная ценность
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Софийский собор
  • Верхний замок
  • Земляной вал Ивана Грозного
  • Борисов камень
  • Проспект Скорина
  • Площадь Свободы
  • Географический центр Европы

Описание экскурсии

Софийский собор — первый каменный храм Беларуси с уникальной плинфой и эхом молитв 11 века.

Верхний замок. Вы пройдёте по следам сенсационных раскопок и узнаете, почему учёные называют это место белорусской Троей.

Земляной вал Ивана Грозного — укрепление 16 века.

Борисов камень — магический артефакт 12 века. Вы попробуете разбудить древние заклинания и загадать желание у валуна.

Проспект Скорина с памятником гению из тени веков.

Площадь Свободы — зеркало эпох со сталинским ампиром, колонной-мемориалом героям 1812 года и бывшим рынком с отелями «Лондон» и «Париж».

Географический центр Европы — место, где сходятся параллели судеб.

Вы узнаете:

  • Что скрывают надписи на Борисовом камне и как его извлекли из вод Двины
  • Почему Полоцк стал вратами в море для всей европейской торговли
  • Какие порядки царили и какие науки изучали в стенах старейшего учебного заведения Беларуси
  • Как буква «Ў» стала маркером белорусского языка
  • Способна ли легендарная криничка-целительница снять сглаз и подарить благодать
  • Каким был языческий пантеон: от грозного Перуна до таинственной Мокоши
  • Кем была девушка, которая спасла сотни жизней во время войны

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Всего мы пройдём около 3–4 км
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Про договорённости я адаптирую формат экскурсии под ваши пожелания. Например, можно посетить музеи, Полоцкий иезуитский коллегиум, Спасо-Ефросиньевский монастырь и многое другое

Ответы на вопросы

Олег
Олег — ваш гид в Полоцке
Провёл экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Олег. Я —лицензированный экскурсовод, человек, который по-настоящему влюблён в Полоцк. Попробую превратить вашу прогулку в настоящее приключение. Хотите пройти по следам князей, солдат и гениев? Тогда присоединяйтесь. Как говорят: «Прошлое не умирает. Оно ждёт, чтобы его рассказали».
Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Оксана
Оксана
28 окт 2025
Рекомендуем экскурсию Олега по Полоцку. Очень содержательно, интересно, весело. Особенный подход к юным участникам. Вовлечение в процесс. Экскурсия охватывает основные достопримечательности Полоцка. Выверенный маршрут без повторов. Пять из пяти.
Татьяна
Татьяна
11 окт 2025
Олег прекрасно провел экскурсию по Полоцку, интересно и с юмором. Понравилось еще что Олег не ограничивал нас временем и позволил во время экскурсии прерваться и зайти в Софийский собор послушать органный концерт на 40 мин. Экскурсия проводилась неспеша, что позволило усвоить многие факты).
Рекомендуем!
М
Михаил
15 сен 2025
Отличная экскурсия! Нам очень понравилась.

Олег нас поразил глубиной своих познаний в истории города и страны.
Также хочу отметить отлично продуманный маршрут экскурсии + возможность изменить\продлить экскурсию за дополнительную плату.

Мы заехали в Спасо-Евфросиниевский монастырь, где Олег нам организовал экскурсию по монастырю.
Увидели чудесный храм 12 века с великолепными фресками.
О
Ольга
5 июл 2025
Однозначно рекомендуем эту экскурсию с гидом Олегом! Информация была понятна и интересна как детям, так и взрослым. Олег прекрасный рассказчик, подкупил своей искренней любовью к Полоцку. Данная экскурсия составлена как
максимально общая, вводная - для гостей, впервые посетивших город. Олег сумел так заинтересовать историей города, что на следующий день мы посетили ещё два музея, благо у нас была такая возможность. Желаю успехов Олегу и заранее завидую всем, кому ещё только предстоит раскрывать тайны древнего Полоцка!

Сергей
Сергей
20 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Олег, человек великолепно знающий и любящий свой город. Маршрут экскурсии составлен грамотно и продуманно. Информация подается живо и со знанием нюансов. Он сумел донести до
нас дух города и показать нам его значимые места. А такие места, как иезуитский коллегиум с его говорящей головой и музыкальными часами, запоминаются на всю жизнь. Экскурсия пролетела на одном дыхании, хотя мы прошли около 3-х с половиной километров. Город Франциска Скорины и Ефросиньи Полоцкой благодаря Олегу остался в нашем сердце.

