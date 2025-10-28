Индивидуальная экскурсия по Полоцку - это уникальная возможность погрузиться в историю одного из древнейших городов Беларуси.
Участники смогут увидеть Софийский собор, пройтись по Верхнему замку и узнать о тайнах Борисова камня.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🗿 Древние артефакты
- 🌍 Географический центр Европы
- 🔍 Тайны иезуитов
- 📚 Образовательная ценность
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Верхний замок
- Земляной вал Ивана Грозного
- Борисов камень
- Проспект Скорина
- Площадь Свободы
- Географический центр Европы
Описание экскурсии
Софийский собор — первый каменный храм Беларуси с уникальной плинфой и эхом молитв 11 века.
Верхний замок. Вы пройдёте по следам сенсационных раскопок и узнаете, почему учёные называют это место белорусской Троей.
Земляной вал Ивана Грозного — укрепление 16 века.
Борисов камень — магический артефакт 12 века. Вы попробуете разбудить древние заклинания и загадать желание у валуна.
Проспект Скорина с памятником гению из тени веков.
Площадь Свободы — зеркало эпох со сталинским ампиром, колонной-мемориалом героям 1812 года и бывшим рынком с отелями «Лондон» и «Париж».
Географический центр Европы — место, где сходятся параллели судеб.
Вы узнаете:
- Что скрывают надписи на Борисовом камне и как его извлекли из вод Двины
- Почему Полоцк стал вратами в море для всей европейской торговли
- Какие порядки царили и какие науки изучали в стенах старейшего учебного заведения Беларуси
- Как буква «Ў» стала маркером белорусского языка
- Способна ли легендарная криничка-целительница снять сглаз и подарить благодать
- Каким был языческий пантеон: от грозного Перуна до таинственной Мокоши
- Кем была девушка, которая спасла сотни жизней во время войны
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Всего мы пройдём около 3–4 км
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Про договорённости я адаптирую формат экскурсии под ваши пожелания. Например, можно посетить музеи, Полоцкий иезуитский коллегиум, Спасо-Ефросиньевский монастырь и многое другое
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Полоцке
Провёл экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Олег. Я —лицензированный экскурсовод, человек, который по-настоящему влюблён в Полоцк. Попробую превратить вашу прогулку в настоящее приключение. Хотите пройти по следам князей, солдат и гениев? Тогда присоединяйтесь. Как говорят: «Прошлое не умирает. Оно ждёт, чтобы его рассказали».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
28 окт 2025
Рекомендуем экскурсию Олега по Полоцку. Очень содержательно, интересно, весело. Особенный подход к юным участникам. Вовлечение в процесс. Экскурсия охватывает основные достопримечательности Полоцка. Выверенный маршрут без повторов. Пять из пяти.
Татьяна
11 окт 2025
Олег прекрасно провел экскурсию по Полоцку, интересно и с юмором. Понравилось еще что Олег не ограничивал нас временем и позволил во время экскурсии прерваться и зайти в Софийский собор послушать органный концерт на 40 мин. Экскурсия проводилась неспеша, что позволило усвоить многие факты).
М
Михаил
15 сен 2025
Отличная экскурсия! Нам очень понравилась.
Олег нас поразил глубиной своих познаний в истории города и страны.
Также хочу отметить отлично продуманный маршрут экскурсии + возможность изменить\продлить экскурсию за дополнительную плату.
Мы заехали в Спасо-Евфросиниевский монастырь, где Олег нам организовал экскурсию по монастырю.
Увидели чудесный храм 12 века с великолепными фресками.
О
Ольга
5 июл 2025
Однозначно рекомендуем эту экскурсию с гидом Олегом! Информация была понятна и интересна как детям, так и взрослым. Олег прекрасный рассказчик, подкупил своей искренней любовью к Полоцку. Данная экскурсия составлена как
Сергей
20 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Олег, человек великолепно знающий и любящий свой город. Маршрут экскурсии составлен грамотно и продуманно. Информация подается живо и со знанием нюансов. Он сумел донести до
