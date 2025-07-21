Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Полоцка

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Полоцке, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Полоцк сквозь века
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческому Полоцку
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
«спуститесь на самую старую улицу — Великую, которая идёт вдоль реки Западная Двина»
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
Начало: У Софийского собора
«Я расскажу, как на городе появились вал Ивана Грозного и улица Стрелецкая»
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Незнакомый Полоцк: древние улицы и тайны
Погрузитесь в атмосферу древнего Полоцка, узнайте о его исчезнувших постройках и легендах. Пройдите по улицам, которые помнят историю
««Тарелочка» и улица-музей — откроем названия и образы, ушедшие из повседневной памяти»
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Окольникова
    21 июля 2025
    Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
    Дата посещения: 20 июля 2025
    Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14
    читать дальше

    лет. Олег преподносит информацию легко и доступно. Прошлись по самым главным местам города, Олег дополнял факты интересными фото и репродукциями из папки. Сувениры на память приятно порадовали.

  • К
    Катерина
    8 июня 2025
    Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
    Дата посещения: 8 июня 2025
    Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все
    читать дальше

    его эпохи, об архитектурных стилях и обликах города, о событиях, в которых Полоцк был главным героем. С удовольствием вернемся в этот прекрасный город снова и будем советовать Олега как гида и нашим друзьям :)

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Полоцк сквозь века
    Сегодня семьёй побывали на этой увлекательной и познавательной экскурсии. Надежда интересный и образованный экскурсовод. Нашла подход к ребенку подростку и
    читать дальше

    к нам-взрослым. Показала красивые видовые локации, подсказала где и что лучше взять на сувенир из этого старинного города, где лучше поесть. Хочу выразить благодарность и признательность за ваш труд! 💖

  • И
    Ирина
    25 сентября 2025
    Полоцк сквозь века
    Полоцк очаровал с первых минут посещения. А экскурсия с Надеждой ещё более усилили эти впечатления. Много интересных фактов и акцент
    читать дальше

    на детали. Без экскурсии невозможно узнать столько интересного о городе. А посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря оставило особое восторженное впечатление. Вроде бы небольшой город Полоцк, но такая богатая история и столько памятных мест.
    Без экскурсии это была бы просто прогулка по красивым местам, а интересное повествование -это совсем другие впечатления от города!

  • И
    Ирина
    16 сентября 2025
    Полоцк сквозь века
    Благодарим Надежду за изумительную экскурсию по старейшему городу Белоруссии. Посмотрели, прочувствовали и зарядились энергией города. Рекомендуем экскурсию
  • А
    Алла
    8 сентября 2025
    Полоцк сквозь века
    Мы очень довольны, что попали на экскурсию к Надежде. Мы с семьей были в Полоцке пол дня и поэтому решили
    читать дальше

    пройти с экскурсией, чтобы увидеть самое значимое. Надежда очень любит свой город и эту любовь передает своим рассказом о городе. Она очень приветливый, жизнерадостный, заботливый человек. Нам не очень повезло с погодой, то сильный дождь, то вдруг солнце. Так Надежда пыталась построить наш маршрут так, чтобы мы все время могли где-то укрыться от непогоды. Проходила с нами больше отведенного времени из-за этого. Большое спасибо! Благодаря увиденному глазами Надежды, хочется вернуться в город еще раз!

  • В
    Виктор
    5 сентября 2025
    Полоцк сквозь века
    Очень понравилась экскурсия. Надежда замечательный гид и человек, влюбленный в свой город
    Рекомендую
  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    Погода подкачал. Попали под сильный ливень, но не смотря на это Надежда смогла довести свой рассказ до конца, мы многое
    читать дальше

    узнали нового о Полоцке и истории Белоруссии. Очень довольны гастрономическими советами. Хлеб и намазка просто супер! Спасибо! Есть желание вернуться в этот город!

  • С
    Светлана
    27 августа 2025
    Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
    Люблю путешествовать, посещать новые города и страны. Стараюсь это делать в сопровождении экскурсовода - гораздо больше пользы, интересней и познавательней.
    читать дальше

    В Полоцке эту миссию доверила Олегу. Олег поведал нам много интересных исторических фактов, продемонстрировал наглядные иллюстрации из прошлого Полоцка, сумел "заразить" своей любовью и трепетным отношением к истории самого древнего города Беларуси. Мы прошлись по историческому центру этого уютного и красивого города, познакомились с местными достопримечательностями, памятниками архитектуры и, благодаря Олегу, наше путешествие останется в памяти надолго.

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2025
    Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
    Только что вернулись из Беларуси, где в числе других прекрасных городов посетили древний и очень милый город Полоцк. К сожалению,
    читать дальше

    не хватило времени, чтобы знакомство с городом было более углубленным и подробным. Но экскурсия с Олегом помогла нам познакомиться с историей Полоцка от древних времен до наших дней. С интересом узнали о жизни города, увидели его живописные уголки и прекрасные строения. Радует, что белорусские города восстанавливаются с такой любовью. Наша прогулка в небольшой компании была увлекательной и неутомительной. Олег – прекрасный рассказчик, любящий и знающий Полоцк, очень доброжелательный и внимательный, поддерживает постоянный интерес, привлекая всех участников к диалогу в ходе экскурсии. Если будет возможность, обязательно посетим Полоцк еще раз.

  • А
    Андрей
    23 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    Надежда очень интересный рассказчик. Получили большое удовольствие, рекомендую.
  • M
    Maria
    20 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    Надежда - прекрасный светлый человек! Планируем еще раз побывать в Полоцке, экскурсию постараемся взять только у неё. На экскурсии было
    читать дальше

    очень интересно. Отличный маршрут, бесокнечная любовь к родному городу и краю, обширные знания, индивидуальный подход (хотите заглянуть в наш университет - пожалуйста, отведать местных деликатесов - вот вам вкуснейшая пышечная, рекомендации, что купить в подарок из Полоцка - пожалуйста, и всё - в точку!)
    Рекомендуем 100%!

  • К
    Клочек
    19 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    Мне очень понравилась экскурсия в Полоцке. Экскурсовод Надежда очень приятная, знающая и любящая свой город и историю. Интересно рассказывала, отвечала на все вопросы.
  • С
    Светлана
    14 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    Мы были в Полоцке первый раз и нам хотелось получить не столько историческую информацию, а скорее эмоции от нового места.
    читать дальше

    Без Надежды нам бы не удалось увидеть столько за один вечер. Мы прошли большим кругом по городу, увидели все знаковые места, услышали множество фактов из разных эпох, многое обсудили и даже получили совет, куда поехать на следующий день.

  • А
    Андрей
    11 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    В очередной раз убедились, что экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода - это прекрасно.
    Благодаря Надежде удалось побывать в таких местах,
    читать дальше

    о которых не упоминается в перечне достопримечательностей Полоцка. Маршрут был составлен так, что удалось посетить концерт органной музыки в Софийском соборе.

  • Е
    Елена
    2 августа 2025
    Полоцк сквозь века
    Спасибо, огромное Надежде за чудесную экскурсию. За погружение в историю, дествительно сковь века. А еще спасибо за пышки и мороженое!
  • М
    Макеева
    29 июля 2025
    Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
    Посетили экскурсию "Незнакомый Полоцк…". На площади Франциска Скорины нас встретил экскурсовод Олег. В ходе экскурсии провёл нас по историческим улочкам,
    читать дальше

    показав памятники и значимые места многовекового города. Олег очень интересный рассказчик. Подача материала была эмоциональной, с интересными фактами. За время экскурсии мы узнали много нового о городе, его истории. Увидели красивейшие места. А в заключении экскурсии Олег дал нам рекомендации, что можно ещё посмотреть в городе. Спасибо экскурсоводу за интересную экскурсию.

  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Полоцк сквозь века
    Полоцк стал первым городом, который мы посетили в Беларуси. Он поразил нас тишиной и спокойствием. А Надежда стала прекрасным проводником
    читать дальше

    по городу, где все друг друга знают и здороваются! Спасла нас от голодной смерти, договориашись с кафе о раннем завтраке (приехали в 7.30, а до 10-11 ничего не работало). Познакомила с историей города с древнейших времен до наших дней. Показала самое интересное и посоветовала, что стоит еще посмотреть. Экскурсия была очень душевная, как с другом. Большое спасибо!

  • А
    Алексей
    23 июля 2025
    Полоцк сквозь века
    Надежда, большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень интересный город с богатой историей. Очень рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    23 июля 2025
    Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые имена
    Олег - прекрасный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек. Он быстро среагировал на особенность нашей группы медленно ходящих, но
    читать дальше

    бодрых пенсионеров, старался сделать нашу прогулку комфортной без ущерба основному рассказу, помог с билетами в Коллегиум, подождал, закончил там, где мы просили.
    СПАСИБО, Олег! Мы полюбили этот старинный чудесный тихий городок с богатейшей историей и очень хотим сюда вернуться.
    Всем всех благ!

