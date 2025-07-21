читать дальше

не хватило времени, чтобы знакомство с городом было более углубленным и подробным. Но экскурсия с Олегом помогла нам познакомиться с историей Полоцка от древних времен до наших дней. С интересом узнали о жизни города, увидели его живописные уголки и прекрасные строения. Радует, что белорусские города восстанавливаются с такой любовью. Наша прогулка в небольшой компании была увлекательной и неутомительной. Олег – прекрасный рассказчик, любящий и знающий Полоцк, очень доброжелательный и внимательный, поддерживает постоянный интерес, привлекая всех участников к диалогу в ходе экскурсии. Если будет возможность, обязательно посетим Полоцк еще раз.