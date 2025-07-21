Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческому Полоцку
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
«спуститесь на самую старую улицу — Великую, которая идёт вдоль реки Западная Двина»
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полоцк - феномен белорусской истории
Понять, в чём уникальность города и почему знакомство с Беларусью стоит начинать с него
Начало: У Софийского собора
«Я расскажу, как на городе появились вал Ивана Грозного и улица Стрелецкая»
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Незнакомый Полоцк: древние улицы и тайны
Погрузитесь в атмосферу древнего Полоцка, узнайте о его исчезнувших постройках и легендах. Пройдите по улицам, которые помнят историю
««Тарелочка» и улица-музей — откроем названия и образы, ушедшие из повседневной памяти»
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
1500 ₽ за человека
- ООкольникова21 июля 2025Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые именаДата посещения: 20 июля 2025Прекрасная экскурсия, не смотря на ливень и невзгоды погоды, много интересных фактов, экскурсия подстроена и для детей 12 и 14
- ККатерина8 июня 2025Незнакомый Полоцк: древние улицы, исчезнувшие постройки и забытые именаДата посещения: 8 июня 2025Благодарим Олега за наше знакомство с Полоцком! Узнали для себя очень много нового об этом прекрасном древнем городе во все
- ЕЕкатерина7 октября 2025Сегодня семьёй побывали на этой увлекательной и познавательной экскурсии. Надежда интересный и образованный экскурсовод. Нашла подход к ребенку подростку и
- ИИрина25 сентября 2025Полоцк очаровал с первых минут посещения. А экскурсия с Надеждой ещё более усилили эти впечатления. Много интересных фактов и акцент
- ИИрина16 сентября 2025Благодарим Надежду за изумительную экскурсию по старейшему городу Белоруссии. Посмотрели, прочувствовали и зарядились энергией города. Рекомендуем экскурсию
- ААлла8 сентября 2025Мы очень довольны, что попали на экскурсию к Надежде. Мы с семьей были в Полоцке пол дня и поэтому решили
- ВВиктор5 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Надежда замечательный гид и человек, влюбленный в свой город
Рекомендую
- ААлексей27 августа 2025Погода подкачал. Попали под сильный ливень, но не смотря на это Надежда смогла довести свой рассказ до конца, мы многое
- ССветлана27 августа 2025Люблю путешествовать, посещать новые города и страны. Стараюсь это делать в сопровождении экскурсовода - гораздо больше пользы, интересней и познавательней.
- ТТатьяна27 августа 2025Только что вернулись из Беларуси, где в числе других прекрасных городов посетили древний и очень милый город Полоцк. К сожалению,
- ААндрей23 августа 2025Надежда очень интересный рассказчик. Получили большое удовольствие, рекомендую.
- MMaria20 августа 2025Надежда - прекрасный светлый человек! Планируем еще раз побывать в Полоцке, экскурсию постараемся взять только у неё. На экскурсии было
- ККлочек19 августа 2025Мне очень понравилась экскурсия в Полоцке. Экскурсовод Надежда очень приятная, знающая и любящая свой город и историю. Интересно рассказывала, отвечала на все вопросы.
- ССветлана14 августа 2025Мы были в Полоцке первый раз и нам хотелось получить не столько историческую информацию, а скорее эмоции от нового места.
- ААндрей11 августа 2025В очередной раз убедились, что экскурсия по городу в сопровождении экскурсовода - это прекрасно.
Благодаря Надежде удалось побывать в таких местах,
- ЕЕлена2 августа 2025Спасибо, огромное Надежде за чудесную экскурсию. За погружение в историю, дествительно сковь века. А еще спасибо за пышки и мороженое!
- ММакеева29 июля 2025Посетили экскурсию "Незнакомый Полоцк…". На площади Франциска Скорины нас встретил экскурсовод Олег. В ходе экскурсии провёл нас по историческим улочкам,
- ЕЕлена29 июля 2025Полоцк стал первым городом, который мы посетили в Беларуси. Он поразил нас тишиной и спокойствием. А Надежда стала прекрасным проводником
- ААлексей23 июля 2025Надежда, большое спасибо за прекрасную экскурсию. Очень интересный город с богатой историей. Очень рекомендуем!
- ННаталья23 июля 2025Олег - прекрасный рассказчик, знающий гид и просто приятный человек. Он быстро среагировал на особенность нашей группы медленно ходящих, но
