Оказавшись на площади Свободы, разберём детали связанные с событиями крупнейших войн девятнадцатого и двадцатого века, спроецируем влияние тех эпох на нынешнюю архитектуру в городе.

Прогуливаясь под кронами деревьев, в разных точках на протяжении аллеи, встретим ряд монументов, ставших почвой для рассказа о белорусском языке, литературе, кинематографе.

Спустившись к реке Западной Двине, поднимем тему средневековой торговли и влияния скандинавов, немцев на город в разные периоды истории.

Покинув точку, связанную с войнами, направимся в религиозную и наиболее старинную часть Полоцка, где уже много веков возвышаются Софийский собор и ряд других храмов.

После доберемся до иезуитского коллегиума, повествующего о культурной преемственности в городе, и уже от данного пункта через Красный мост пойдем к монастырю, где покоятся мощи Евфросинией Полоцкой.