Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру

Полоцк

Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Полоцк: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру

Что вы увидите 🤩

  • Памятник букве «Ў»
  • Географический центр Европы
  • Иезуитский коллегиум
  • Софийский собор
  • Борисов камень
Оказавшись на площади Свободы, разберём детали связанные с событиями крупнейших войн девятнадцатого и двадцатого века, спроецируем влияние тех эпох на нынешнюю архитектуру в городе.
Прогуливаясь под кронами деревьев, в разных точках на протяжении аллеи, встретим ряд монументов, ставших почвой для рассказа о белорусском языке, литературе, кинематографе.
Спустившись к реке Западной Двине, поднимем тему средневековой торговли и влияния скандинавов, немцев на город в разные периоды истории.
Покинув точку, связанную с войнами, направимся в религиозную и наиболее старинную часть Полоцка, где уже много веков возвышаются Софийский собор и ряд других храмов.
После доберемся до иезуитского коллегиума, повествующего о культурной преемственности в городе, и уже от данного пункта через Красный мост пойдем к монастырю, где покоятся мощи Евфросинией Полоцкой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
$11

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи и соборы не включены — вы можете посетить их самостоятельно
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Свободы (Замковый проезд, 2)
Завершение: Спасо-Евфросиниевский монастырь (Polotskoi Evfrosinii, 81)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
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