Полоцк: всё что стоит увидеть (обзорная экскурсия с посещением монастыря)

Полоцк — один из самых древних городов Восточной Европы, где история ощущается буквально на каждой улице.
Во время экскурсии вы увидите Софийский собор, древние замки, старинный иезуитский коллегиум и знаменитый Спасо-Евфросиниевский
Описание экскурсии
Полоцк — древнейший город Беларуси, история которого насчитывает более тысячи лет. Здесь сохранились памятники разных эпох: от княжеских времён и Средневековья до архитектуры Российской империи и XX века. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с ключевыми местами города и узнаете, почему Полоцк играл важную роль в истории Восточной Европы. Маршрут начнётся на территории Верхнего замка, где расположен главный символ города — Софийский собор, первая каменная постройка Беларуси. Здесь вы услышите истории о полоцких князьях, связях с викингами, Древней Русью и легендарном князе Всеславе Чародее. Далее экскурсия продолжится по территории Нижнего замка и бывшего иезуитского коллегиума, где сегодня находится Полоцкий университет. Вы увидите старинные своды, исторические здания и знаменитую «говорящую голову» — механический символ старого учебного заведения. Во время прогулки вы посетите Площадь Свободы, увидите памятники, связанные с войной 1812 года и событиями XX века, а также узнаете о судьбе уничтоженного собора Святого Стефана. Отдельная часть экскурсии посвящена знаменитым уроженцам Полоцка — Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине и Симеону Полоцкому. Вы увидите памятный знак «Полоцк — географический центр Европы», Букву Ў, старинные гостиницы XIX века и здания, связанные с эпохой Екатерины Великой и Российской империи. Завершится экскурсия посещением Спасо-Евфросиниевского монастыря — одного из главных духовных центров Беларуси. Здесь находится древний Спасский храм XII века с уникальными фресками и покоятся мощи Евфросинии Полоцкой. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть Полоцк целостно — как древний княжеский город, культурный центр и важное место белорусской истории. Важная информация: До монастыря нужно добираться на машине, время в пути около 10 минут Транспорт не предоставляется Нужно будет воспользоваться личным транспортом заказчика или такси Для посещения монастыря необходимо соблюдать дресс-код:
для мужчин: ноги и руки должны быть закрыты (шорты и футболки без рукавов не допустимы) • для женщин: голова должна быть покрыта, юбка должна быть ниже колен (платок и юбку можно взять в специальном шкафу перед входом).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний замок
- Софийский собор
- Борисов камень
- Нижний замок
- Иезуитский коллегиум
- Площадь Свободы
- Вал Ивана Грозного
- Собор Святого Стефана
- Памятник Евфросинии Полоцкой
- Богоявленский собор
- Музей книгопечатания
- Памятный знак «Буква Ў»
- Памятник Симеону Полоцкому
- Памятный знак «Полоцк - географический центр Европы»
- Памятник Франциску Скорине
- Спасо-Евфросиниевский монастырь
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в Софийский собор
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Софийский собор
Завершение: Памятник Франциску Скорине
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
