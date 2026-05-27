Полоцк: всё что стоит увидеть (обзорная экскурсия с посещением монастыря)

Полоцк — древнейший город Беларуси, история которого насчитывает более тысячи лет. Здесь сохранились памятники разных эпох: от княжеских времён и Средневековья до архитектуры Российской империи и XX века. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с ключевыми местами города и узнаете, почему Полоцк играл важную роль в истории Восточной Европы. Маршрут начнётся на территории Верхнего замка, где расположен главный символ города — Софийский собор, первая каменная постройка Беларуси. Здесь вы услышите истории о полоцких князьях, связях с викингами, Древней Русью и легендарном князе Всеславе Чародее. Далее экскурсия продолжится по территории Нижнего замка и бывшего иезуитского коллегиума, где сегодня находится Полоцкий университет. Вы увидите старинные своды, исторические здания и знаменитую «говорящую голову» — механический символ старого учебного заведения. Во время прогулки вы посетите Площадь Свободы, увидите памятники, связанные с войной 1812 года и событиями XX века, а также узнаете о судьбе уничтоженного собора Святого Стефана. Отдельная часть экскурсии посвящена знаменитым уроженцам Полоцка — Евфросинии Полоцкой, Франциску Скорине и Симеону Полоцкому. Вы увидите памятный знак «Полоцк — географический центр Европы», Букву Ў, старинные гостиницы XIX века и здания, связанные с эпохой Екатерины Великой и Российской империи. Завершится экскурсия посещением Спасо-Евфросиниевского монастыря — одного из главных духовных центров Беларуси. Здесь находится древний Спасский храм XII века с уникальными фресками и покоятся мощи Евфросинии Полоцкой. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть Полоцк целостно — как древний княжеский город, культурный центр и важное место белорусской истории. Важная информация: До монастыря нужно добираться на машине, время в пути около 10 минут Транспорт не предоставляется Нужно будет воспользоваться личным транспортом заказчика или такси Для посещения монастыря необходимо соблюдать дресс-код:

для мужчин: ноги и руки должны быть закрыты (шорты и футболки без рукавов не допустимы) • для женщин: голова должна быть покрыта, юбка должна быть ниже колен (платок и юбку можно взять в специальном шкафу перед входом).