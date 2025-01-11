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кладезь информации, которую он очень хорошо умеет доносить. Это не сухие цифры и факты а большая любовь к месту, где он живет. Отдельное спасибо за возможность" подержать историю в руках". Всей группе было очень интересно(и подросткам и старшему поколению). Очень рекомендую.