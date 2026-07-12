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Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска

Индивидуальная экскурсия по Витебску: переплетение историй копившихся тысячу лет
Готовы ли Вы проникнуться событиями в Витебске от периода Древней Руси, ВКЛ и Речи Посполитой, до эпохи Российской империи и Советского Союза? Если да, то с удовольствием помогу перемещаться от
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времени Казимира Малевича и Марка Шагала к эпохе Александра Невского и таким образом далее.

На экскурсии коснёмся периодов, когда по землям Витебщины прокатывались вихрями события, оставившие след в учебниках истории и произведениях искусства.

Проведу Вас по местам, где происходили триумфальные и трагические события, что отразились в городской архитектуре и монументах.

4.9
10 отзывов
Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска
Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска
Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска

Описание экскурсии

Витебск: что, кто и как За 3 часа Вы поймете логику и связь огромного числа событий, которые вытекают одно из другого, увидите ключевые объекты исторического центра, услышите легенды связанные с Витебском. Познакомитесь с историей, фасадом и интерьером Успенского собора. Разберетесь, как видели мир Марк Шагал и Казимир Малевич. Узнаете, что объединяет городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Поймёте, почему и от кого Витебск и Новгород времен Александра Невского заключают военный союз. Услышите, как Машеров оговорился, а горожане стали называться. Расскажу, чем в Витебске две недели занимался Наполеон Бонапарт и откуда в городе монумент посвященный джину и многое другое! О шедеврах — просто и увлекательно Вас ждет топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников. Вы полюбуетесь интерьером Благовещенской церкви и Успенского собора, рассмотрите и разберете для себя супрематистские изображения, познакомитесь с утраченными сооружениями и поймете уникальность исторического центра Витебска. А еще мы сравним городскую застройку XIX века с современностью. Нестандартные и странные локации Я покажу один из самых живописных скверов, где в 1812 году Наполеон Бонапарт с балкона проводил парады. Вы побываете в окружении величественных барочных храмов возведенных на манер итальянских. Спуститесь в живописную «яму», внутри которой величественный амфитеатр. Увидите особняк, в котором Марк Шагал и Казимир Малевич вместе работали и где для мира и себя лично открыли принципы современного дизайна. Зарисовки из жизни ярких персонажей Вы узнаете о судьбоносных для Витебска решениях принятых Александром Невским и причинах, по которым князю пришлось ехать в данный город дважды. О том, как жил и как сложилась судьба «великана» из Витебска. Почему папа римский так повлиял на Витебск, что захолустный населенный пункт стал набирать статус Мекки. Поговорим об архиепископе, чья личная жизнь стала причиной строительства в Витебске барочного ансамбля храмов. А еще о князе литовском Ольгерде, чья политика связала Тверь, Москву и Витебск. Важная информация: Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости. Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог— можете предупредить. Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям.

Ежедневно в удобное Вам время

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Благовещенскую церковь Пушкинский мост храм А. Невского памятник А. Невскому Успенский собор памятник Алексию II крест
  • Установленный во время празднования 1000-летия со дня принятия христианства на земле Беларуси ул. Суворова городскую ратушу Воскресенскую церковь Арт-центр М. Шагала Дворец военного губернатора памятник войне 1812 года памятник великому князю Ольгерду здание театра Якуба Колоса памятник А.С. Пушкину памятник слияния 3-х рек художественный музей пл. Свободы ул. Замковую скульптуру Уличного клоуна здание амфитеатра
  • Где проводится "Славянский базар" "Духовской круглик" аллею лауреатов награды президента республики Беларусь "Через искусство к миру и взаимопониманию" народную художественную школу основанную М. Шагалом
  • Сейчас это «Центр современного искусства» дом-музей М. Шагала ансамбль улицы Кирова здание железнодорожного вокзала пл. Победы
  • Которая включает мемориал «Слава героям»
Что не входит в цену
  • На месте дополнительно оплачиваются билеты в музей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Марка Шагала 5А
Завершение: Летний Амфитеатр, где проходит Славянский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное Вам время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании
  • Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости
  • Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог - можете предупредить
  • Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Выбрали для знакомства с Витебском экскурсию Романа и остались довольны! Прогулка удалась несмотря на жаркую погоду, Роман много рассказал об истории города. Темп был комфортным, было время осмотреть интересующие объекты и сделать фото. Роману удачи и спасибо за экскурсию!
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А
Экскурсия «Витебск. Переплетение истории» оставила неоднозначное впечатление.

Главное достоинство экскурсовода — его глубокие знания. Чувствуется, что он прекрасно разбирается в истории Витебска, архитектуре города и биографиях исторических личностей. Материал очень содержательный
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и хорошо подготовлен.

Однако подача показалась мне слишком монотонной. Экскурсовод говорил тихо и не всегда разборчиво. Несмотря на использование микрофона и переносной колонки, звук периодически хрипел, поэтому приходилось постоянно прислушиваться.

Кроме того, не хватило взаимодействия с группой. Экскурсия больше напоминала длинную лекцию: без вопросов, диалога и вовлечения участников. Для первого знакомства с городом, на мой взгляд, было слишком много узкоспециализированных деталей. Хотелось бы больше внимания уделить самому городу, его атмосфере и ключевым событиям.

Из-за этого трехчасовая экскурсия показалась затянутой. У экскурсовода действительно большой багаж знаний, но более эмоциональная, интерактивная подача и лучшее качество звука сделали бы экскурсию гораздо интереснее и оставили бы более яркие впечатления.

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Ю
Очень насыщенная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за наше знакомство с Витебском.
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М
Интересно, увлекательно, содержательно. Хороший, добросовестный экскурсовод. Всем всё очень понравилось. Спасибо, Роман!
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А
Спасибо за экскурсию! Было познавательно и интересно! Дождь не испортил настроение!)
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D
Экскурсия понравилась, спасибо гиду Роману, всё очень подробно рассказал историю Витебска.
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