Готовы ли Вы проникнуться событиями в Витебске от периода Древней Руси, ВКЛ и Речи Посполитой, до эпохи Российской империи и Советского Союза? Если да, то с удовольствием помогу перемещаться от
Описание экскурсииВитебск: что, кто и как За 3 часа Вы поймете логику и связь огромного числа событий, которые вытекают одно из другого, увидите ключевые объекты исторического центра, услышите легенды связанные с Витебском. Познакомитесь с историей, фасадом и интерьером Успенского собора. Разберетесь, как видели мир Марк Шагал и Казимир Малевич. Узнаете, что объединяет городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Поймёте, почему и от кого Витебск и Новгород времен Александра Невского заключают военный союз. Услышите, как Машеров оговорился, а горожане стали называться. Расскажу, чем в Витебске две недели занимался Наполеон Бонапарт и откуда в городе монумент посвященный джину и многое другое! О шедеврах — просто и увлекательно Вас ждет топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников. Вы полюбуетесь интерьером Благовещенской церкви и Успенского собора, рассмотрите и разберете для себя супрематистские изображения, познакомитесь с утраченными сооружениями и поймете уникальность исторического центра Витебска. А еще мы сравним городскую застройку XIX века с современностью. Нестандартные и странные локации Я покажу один из самых живописных скверов, где в 1812 году Наполеон Бонапарт с балкона проводил парады. Вы побываете в окружении величественных барочных храмов возведенных на манер итальянских. Спуститесь в живописную «яму», внутри которой величественный амфитеатр. Увидите особняк, в котором Марк Шагал и Казимир Малевич вместе работали и где для мира и себя лично открыли принципы современного дизайна. Зарисовки из жизни ярких персонажей Вы узнаете о судьбоносных для Витебска решениях принятых Александром Невским и причинах, по которым князю пришлось ехать в данный город дважды. О том, как жил и как сложилась судьба «великана» из Витебска. Почему папа римский так повлиял на Витебск, что захолустный населенный пункт стал набирать статус Мекки. Поговорим об архиепископе, чья личная жизнь стала причиной строительства в Витебске барочного ансамбля храмов. А еще о князе литовском Ольгерде, чья политика связала Тверь, Москву и Витебск. Важная информация: Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости. Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог— можете предупредить. Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям.
Ежедневно в удобное Вам время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Благовещенскую церковь Пушкинский мост храм А. Невского памятник А. Невскому Успенский собор памятник Алексию II крест
- Установленный во время празднования 1000-летия со дня принятия христианства на земле Беларуси ул. Суворова городскую ратушу Воскресенскую церковь Арт-центр М. Шагала Дворец военного губернатора памятник войне 1812 года памятник великому князю Ольгерду здание театра Якуба Колоса памятник А.С. Пушкину памятник слияния 3-х рек художественный музей пл. Свободы ул. Замковую скульптуру Уличного клоуна здание амфитеатра
- Где проводится "Славянский базар" "Духовской круглик" аллею лауреатов награды президента республики Беларусь "Через искусство к миру и взаимопониманию" народную художественную школу основанную М. Шагалом
- Сейчас это «Центр современного искусства» дом-музей М. Шагала ансамбль улицы Кирова здание железнодорожного вокзала пл. Победы
- Которая включает мемориал «Слава героям»
Что не входит в цену
- На месте дополнительно оплачиваются билеты в музей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Марка Шагала 5А
Завершение: Летний Амфитеатр, где проходит Славянский базар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное Вам время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании
- Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости
- Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог - можете предупредить
- Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Выбрали для знакомства с Витебском экскурсию Романа и остались довольны! Прогулка удалась несмотря на жаркую погоду, Роман много рассказал об истории города. Темп был комфортным, было время осмотреть интересующие объекты и сделать фото. Роману удачи и спасибо за экскурсию!
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А
Экскурсия «Витебск. Переплетение истории» оставила неоднозначное впечатление.
Главное достоинство экскурсовода — его глубокие знания. Чувствуется, что он прекрасно разбирается в истории Витебска, архитектуре города и биографиях исторических личностей. Материал очень содержательный
Главное достоинство экскурсовода — его глубокие знания. Чувствуется, что он прекрасно разбирается в истории Витебска, архитектуре города и биографиях исторических личностей. Материал очень содержательный
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Ю
Очень насыщенная и познавательная экскурсия! Спасибо Роману за наше знакомство с Витебском.
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М
Интересно, увлекательно, содержательно. Хороший, добросовестный экскурсовод. Всем всё очень понравилось. Спасибо, Роман!
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А
Спасибо за экскурсию! Было познавательно и интересно! Дождь не испортил настроение!)
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D
Экскурсия понравилась, спасибо гиду Роману, всё очень подробно рассказал историю Витебска.
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