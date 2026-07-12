Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить времени Казимира Малевича и Марка Шагала к эпохе Александра Невского и таким образом далее.



На экскурсии коснёмся периодов, когда по землям Витебщины прокатывались вихрями события, оставившие след в учебниках истории и произведениях искусства.



Проведу Вас по местам, где происходили триумфальные и трагические события, что отразились в городской архитектуре и монументах. Готовы ли Вы проникнуться событиями в Витебске от периода Древней Руси, ВКЛ и Речи Посполитой, до эпохи Российской империи и Советского Союза? Если да, то с удовольствием помогу перемещаться от 4.9 10 отзывов

Роман Ваш гид в Витебске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 188 Br за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 10 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Витебск: что, кто и как За 3 часа Вы поймете логику и связь огромного числа событий, которые вытекают одно из другого, увидите ключевые объекты исторического центра, услышите легенды связанные с Витебском. Познакомитесь с историей, фасадом и интерьером Успенского собора. Разберетесь, как видели мир Марк Шагал и Казимир Малевич. Узнаете, что объединяет городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Поймёте, почему и от кого Витебск и Новгород времен Александра Невского заключают военный союз. Услышите, как Машеров оговорился, а горожане стали называться. Расскажу, чем в Витебске две недели занимался Наполеон Бонапарт и откуда в городе монумент посвященный джину и многое другое! О шедеврах — просто и увлекательно Вас ждет топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников. Вы полюбуетесь интерьером Благовещенской церкви и Успенского собора, рассмотрите и разберете для себя супрематистские изображения, познакомитесь с утраченными сооружениями и поймете уникальность исторического центра Витебска. А еще мы сравним городскую застройку XIX века с современностью. Нестандартные и странные локации Я покажу один из самых живописных скверов, где в 1812 году Наполеон Бонапарт с балкона проводил парады. Вы побываете в окружении величественных барочных храмов возведенных на манер итальянских. Спуститесь в живописную «яму», внутри которой величественный амфитеатр. Увидите особняк, в котором Марк Шагал и Казимир Малевич вместе работали и где для мира и себя лично открыли принципы современного дизайна. Зарисовки из жизни ярких персонажей Вы узнаете о судьбоносных для Витебска решениях принятых Александром Невским и причинах, по которым князю пришлось ехать в данный город дважды. О том, как жил и как сложилась судьба «великана» из Витебска. Почему папа римский так повлиял на Витебск, что захолустный населенный пункт стал набирать статус Мекки. Поговорим об архиепископе, чья личная жизнь стала причиной строительства в Витебске барочного ансамбля храмов. А еще о князе литовском Ольгерде, чья политика связала Тверь, Москву и Витебск. Важная информация: Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости. Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог— можете предупредить. Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям.

Ежедневно в удобное Вам время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Благовещенскую церковь Пушкинский мост храм А. Невского памятник А. Невскому Успенский собор памятник Алексию II крест

Установленный во время празднования 1000-летия со дня принятия христианства на земле Беларуси ул. Суворова городскую ратушу Воскресенскую церковь Арт-центр М. Шагала Дворец военного губернатора памятник войне 1812 года памятник великому князю Ольгерду здание театра Якуба Колоса памятник А.С. Пушкину памятник слияния 3-х рек художественный музей пл. Свободы ул. Замковую скульптуру Уличного клоуна здание амфитеатра

Где проводится "Славянский базар" "Духовской круглик" аллею лауреатов награды президента республики Беларусь "Через искусство к миру и взаимопониманию" народную художественную школу основанную М. Шагалом

Сейчас это «Центр современного искусства» дом-музей М. Шагала ансамбль улицы Кирова здание железнодорожного вокзала пл. Победы

Которая включает мемориал «Слава героям» Что не входит в цену На месте дополнительно оплачиваются билеты в музей. Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Марка Шагала 5А Завершение: Летний Амфитеатр, где проходит Славянский базар Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в удобное Вам время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании

Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости

Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог - можете предупредить

Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.