Эта прогулка по Витебску пронизана звонким звучанием, которым переливается наш город. Из каждого изящного фронтона Успенского собора, из каждой детали картины Марка Шагала, из каждого открытого окна на мощеной улице Суворова вы услышите напевы, сопровождавшие всю тысячелетнюю историю Витебска. За 1,5 часа увидите символы города и прочувствуете его самобытность.

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Что вас ожидает

Открыть культуру Витебска сквозь года

Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц. Как в одном здании с разницей в несколько лет жили Наполеон и Михаил Огинский? Как Музыкальный колледж имени Соллертинского связан с блокадным Ленинградом? Выступал ли Виктор Цой в Витебске? Я расскажу много любопытных сюжетов; конечно, не забуду про удивительную историю фестиваля искусств Славянский базар и про культуру современного Витебска.

Увидеть достопримечательности и уютные улицы

Маршрут проложен по центру Витебска, где в свое время работали и творили известные художники и артисты. Так, попутно вы узнаете об именитых уроженцах города и познакомитесь с Витебском.