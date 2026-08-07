Эта прогулка по Витебску пронизана звонким звучанием, которым переливается наш город. Из каждого изящного фронтона Успенского собора, из каждой детали картины Марка Шагала, из каждого открытого окна на мощёной улице Суворова вы услышите напевы, сопровождавшие всю тысячелетнюю историю Витебска. За 1,5 часа увидите символы города и прочувствуете его самобытность.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Открыть культуру Витебска сквозь года

Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц. Узнаете, как в одном здании с разницей в несколько лет останавливались Наполеон и Михаил Огинский, почему Музыкальный колледж имени Соллертинского считается одной из главных творческих школ города и правда ли, что у городской ратуши каждый день звучит музыка. А ещё я поделюсь другими интересными сюжетами и расскажу, чем живёт музыкальная культура современного Витебска.

Увидеть достопримечательности и уютные улицы

Маршрут проложен по центру Витебска, где в свое время работали и творили известные художники и артисты. Так, попутно вы узнаете об именитых уроженцах города и познакомитесь с Витебском

Начнём на площади Свободы у Художественного музея, где собраны произведения витебских и мировых мастеров

Представим, как выглядели Витебские замки, рассмотрим реконструкцию старого города и прогуляемся по уютным пешеходным улочкам

Полюбуемся Успенским собором и Воскресенской церковью 18 века — ярким памятником виленского барокко с непростой судьбой

Поговорим об истории Драматического театра, увидим Витебский театр кукол, памятник старику Хоттабычу и пройдёмся мимо музыкального колледжа, где нередко можно услышать репетиции студентов

А ещё вы увидите Арт-центр Марка Шагала, узнаете о личности художника и его интересе к музыке

Организационные детали

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях