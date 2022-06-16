Мелодии витебских улиц

Узнать и полюбить культурную столицу Беларуси на авторской экскурсии

Эта прогулка по Витебску пронизана звонким звучанием, которым переливается наш город.

Из каждого изящного фронтона Успенского собора, из каждой детали картины Марка Шагала, из каждого открытого окна на мощеной улице Суворова вы услышите напевы, сопровождавшие всю тысячелетнюю историю Витебска. За 1,5 часа увидите символы города и прочувствуете его самобытность.
Мелодии витебских улиц
Мелодии витебских улиц
Мелодии витебских улиц
Мелодии витебских улиц
Мелодии витебских улиц
Мелодии витебских улиц
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Что вас ожидает

Открыть культуру Витебска сквозь года

Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц. Как в одном здании с разницей в несколько лет жили Наполеон и Михаил Огинский? Как Музыкальный колледж имени Соллертинского связан с блокадным Ленинградом? Выступал ли Виктор Цой в Витебске? Я расскажу много любопытных сюжетов; конечно, не забуду про удивительную историю фестиваля искусств Славянский базар и про культуру современного Витебска.

Увидеть достопримечательности и уютные улицы

Маршрут проложен по центру Витебска, где в свое время работали и творили известные художники и артисты. Так, попутно вы узнаете об именитых уроженцах города и познакомитесь с Витебском.

  • Начнем на площади Свободы, у Летнего амфитеатра, где проходит Славянский базар — это место наполнено разными отсылками.
  • Вы представите, как выглядели Витебские замки, увидите башню «Духовской круглик» и пройдете по одной из самых старинных улиц города.
  • Полюбуетесь Успенским собором и Воскресенской церковью 18 века в стиле виленского барокко с тяжелой судьбой.
  • Мы поговорим о спектаклях Драматического театра, не пропустим Витебский кукольный театр, который возрождает традиции, и памятник старику Хоттабычу. Витебское музыкальное училище, из которого почти круглосуточно доносятся мелодии, и Филармонию — я расскажу о ее труппе, оборудовании и мероприятиях.
  • А еще вы увидите Арт-центр Марка Шагала, узнаете о личности художника и его интересе к музыке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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