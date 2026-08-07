Эта прогулка по Витебску пронизана звонким звучанием, которым переливается наш город.
Из каждого изящного фронтона Успенского собора, из каждой детали картины Марка Шагала, из каждого открытого окна на мощёной улице Суворова вы услышите напевы, сопровождавшие всю тысячелетнюю историю Витебска. За 1,5 часа увидите символы города и прочувствуете его самобытность.
Из каждого изящного фронтона Успенского собора, из каждой детали картины Марка Шагала, из каждого открытого окна на мощёной улице Суворова вы услышите напевы, сопровождавшие всю тысячелетнюю историю Витебска. За 1,5 часа увидите символы города и прочувствуете его самобытность.
Описание экскурсии
Открыть культуру Витебска сквозь года
Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц. Узнаете, как в одном здании с разницей в несколько лет останавливались Наполеон и Михаил Огинский, почему Музыкальный колледж имени Соллертинского считается одной из главных творческих школ города и правда ли, что у городской ратуши каждый день звучит музыка. А ещё я поделюсь другими интересными сюжетами и расскажу, чем живёт музыкальная культура современного Витебска.
Увидеть достопримечательности и уютные улицы
Маршрут проложен по центру Витебска, где в свое время работали и творили известные художники и артисты. Так, попутно вы узнаете об именитых уроженцах города и познакомитесь с Витебском
- Начнём на площади Свободы у Художественного музея, где собраны произведения витебских и мировых мастеров
- Представим, как выглядели Витебские замки, рассмотрим реконструкцию старого города и прогуляемся по уютным пешеходным улочкам
- Полюбуемся Успенским собором и Воскресенской церковью 18 века — ярким памятником виленского барокко с непростой судьбой
- Поговорим об истории Драматического театра, увидим Витебский театр кукол, памятник старику Хоттабычу и пройдёмся мимо музыкального колледжа, где нередко можно услышать репетиции студентов
- А ещё вы увидите Арт-центр Марка Шагала, узнаете о личности художника и его интересе к музыке
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Художественного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1958 туристов
Я искренне люблю свой город и всё, что с ним связано. Если вы ищете необычную экскурсию, которая пропитана драйвом и любопытными фактами, то вы её уже нашли! Обожаю делиться с людьми всеми невероятными историями, судьбами и легендами, которыми пронизан Витебск. Ведь главное, зачем нужна экскурсия, — это улыбки и интерес на ваших лицах!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей прекрасно владеет материалом, на все свои вопросы я ответ получила, и да, не стоит ждать от названия экскурсии неких «мелодий»… мы получили отличную обзорную экскурсию по центру + прониклись колотиром улиц и двориков. Волошки - прелесть! Интересно изучать город с ними, мы нашли не всех… Спасибо большое и за рекомендации: забрались на Ратушу, съездили пообедать в «Лямус»!
+10
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З
Экскурсия прошла великолепно. Все участники — и взрослые, и дети — остались в полном восторге. Программа адаптирована для детской аудитории: материал подавался в доступной, увлекательной форме. Прогулка получилась живой и
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И
Прекрасная экскурсия. И взрослые, и дети были увлечены)) Спасибо Алексею за эти 1.5 часа неспешной прогулки, массу интересной информации, советы, легкое общение и юмор. С удовольствием рекомендую!
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Легкое и приятное знакомство с Витебском. Без глубокого исторического погружения, но со всеми знаковыми локациями в центре города. Всего на 1,5 часа. Мы как раз хотели такое и нашли! Алексея приятно и интересно слушать. Закидали его вопросами про город и Беларусь) получился увлекательный диалог. Хотите экспресс-знакомство с прекрасным Витебском, вам точно сюда. Алексей, большое спасибо!
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Вместе с Алексеем мы прогулялись по центру Витебска, заглянули в интересные дворики старинных улиц. Спасибо Алексею за приятное и познавательное знакомство с городом!
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А
Алексей провел экскурсию для нас двоих. Времени в Витебске было не много, поэтому нисколько не пожалели, несмотря на жару, выбрали вечернее время. Сасибо большое Алексею за интересный рассказ, попали даже в нетуристические места! Город прекрасен, мы получили удовольствие от общения!
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