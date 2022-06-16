Вы удивитесь, как сильно переплетены исторические события с музыкальностью витебских улиц. Как в одном здании с разницей в несколько лет жили Наполеон и Михаил Огинский? Как Музыкальный колледж имени Соллертинского связан с блокадным Ленинградом? Выступал ли Виктор Цой в Витебске? Я расскажу много любопытных сюжетов; конечно, не забуду про удивительную историю фестиваля искусств Славянский базар и про культуру современного Витебска.
Маршрут проложен по центру Витебска, где в свое время работали и творили известные художники и артисты. Так, попутно вы узнаете об именитых уроженцах города и познакомитесь с Витебском.