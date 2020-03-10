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  3. Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия

Пройти по излюбленным тропам местных жителей, узнать об утраченном наследии и богатом прошлом города

Роман
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Роман – ваш гид
Моя экскурсия поможет охватить главные локации города и раскрыть его историю с XII века до перестройки.

Увидеть Витебск «Славянского базара» и эпохи обеих отечественных войн.

Понять, как время стирало с «лица» витебской земли виленское барокко и кем были люди, родившиеся в городе и менявшие его.

А главное — вы изучите старый центр Витебска и погуляете там, где так любят бывать сами витебляне.
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице М. Шагала
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У этой экскурсии14 отзывов
4.57
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

Люди: От Александра Невского до Марка Шагала
Мой рассказ о Витебске не обойдётся без выдержек из биографий его знаменитых горожан. Историю Успенского собора и Ратуши вы узнаете через жизнь архиепископа Иософата Кунцевича. В Благовещенской церкви услышите, как связан с городом Александр Невский и что делал в Витебске Наполеон на протяжении 14 дней. Я расскажу, за что витебляне благодарят Марка Шагала, и отведу вас к самым шагаловским местам: дому-музею, стенам художественного училища и арт-центру, названному в честь художника. Объясню, кем был князь Альгерд, чем Витебск обязан патриарху Алексию II и почему памятник Александру Пушкину такой маленький.

Места: потерянное и сохранённое
Город поделится своими секретами: что значит «встреча на Трёх штыках» и где здесь амфитеатр; какие из витебских храмов подлинные, а какие — восстановленные в прошлом веке. Вы узнаете, как улица Ленина поглотила храм Святого Антония, побываете на площади Победы — самой большой в Европе, где находится мемориальный комплекс «Слава героям». Прогуляетесь по главному бульвару — улице Суворова, полюбуетесь парадным Витебском XVIII — XIX веков и разберётесь, где сосредоточена культурная жизнь города.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле путешественника. Если у вас нет своего автомобиля — вызываем такси (оплата за мой счёт).

Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице М. Шагала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте, вы собираетесь или уже в Полоцке или Витебске? Прошли по старому городу? Ищите экскурсовода, интересно рассказывающего об историческом наследии? Вы его уже нашли. Буду рад познакомить вас с городами Беларуси! Окончил исторический факультет по специальности: «Музейное дело, охрана историко-культурного наследия и туризм».
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
С удовольствием и пользой провели три часа с Романом. Маршрут , с точки зрения логистики, составлен идеально. Нам удалось посмотреть все самое интересное в Витебске в спокойном темпе. Бегать не пришлось, при этом мы успели все, что запланировали и даже чуть больше. Ценно то, что Роман дает информацию не только на определенных знаковых точках, но и по ходу движения. Отдельное спасибо Роману за рекомендацию прекрасного кафе "Батькова хата", которое было на маршруте нашего передвижения , так что мы не потралили лишнее время на перемещение.
24 февраля 2020
Очень
Хорошая экскурсия
30 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия, содержательно, интересно. Хотим поблагодарить Романа за увлекательный рассказ о городе, много интересных фактов и достопримечательностей. Спасибо)
15 декабря 2019
Качественная работа. Роман несомненно владеет материалом, внимателен к слушателям, удерживает нить темы, но лично мне не хватило "оживляжа"- может быть некоторого интерактива или ( и) интересных историй. Ощущение немного такое, ка к будто в меня запихнули приличный такой объем информации, в конце не влезало уже. Личностной включенности , харизматичности может быть экскурсоводу не хватает. Но это мое личное мнение. Не блестяще, но качественно и честно отработано. Детям не рекомендую.
27 октября 2019
Спасибо Роману, экскурсия интересная. Роман полностью ориентировался в теме, даже вопросы наши не сбивали его с толку,ответ всегда находился. Стоимость абсолютно оправдана.
22 октября 2019
Экскурсия очень понравилась- содержательно, увлекательно. Гид
Роман предложил персональный удобный маршрут, чтобы мы могли с маленькой дочкой осмотреть все достопримечательности. Всё удалось! Многое узнали о городе, было очень интересно. Большое спасибо!
12 сентября 2019
Мы остались очень довольны экскурсией, которую провёл Роман. Особенно хотим отметить как был выстроен маршрут и последовательно изложен исторический материал. Роман безупречно знает историю Витебска и других городов Белоруссии. Три часа экскурсии провели на одном дыхании. Рекомендуем эту экскурсию в сопровождении Романа . Ещё раз большое спасибо!
18 августа 2019
Экскурсия понравилась, содержательная, интересная.
23 июля 2019
Большое спасибо Роману за проведенную экскурсию! Отлично знает историю города. Мы очень довольны, что выбрали именно этот маршрут. Роман умница! Во всем успехов!
10 июня 2019
Роман провел для нашей группы (2 взрослых+2 детей) замечательную экскурсию. Ожидаемо узнали для себя очень много нового. Замечательный эрудированный гид (на все наши вопросы Роман отвечал с энциклопедической точностью- такой ощущение, что успевал в справочник где-то заглянуть). Последовательно изложена история Витебска, от основания княгиней Ольгой, до окончания ВОВ (где на площади Победы и завершили экскурсию). Может быть можно было бы меньше уделять внимания М. Шагалу (но возможно это просто потому, что я равнодушен к этой теме). А в целом экскурсией все остались довольны.
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