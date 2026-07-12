Готовы ли вы проникнуться событиями, произошедшими в Витебске от периода Древней Руси, ВКЛ и Речи Посполитой, до эпохи Российской империи и Советского Союза? Если да, то с удовольствием помогу перемещаться

от времени Казимира Малевича и Марка Шагала к эпохе Александра Невского и далее. На экскурсии коснёмся периодов, когда по землям Витебщины прокатывались вихрями события, оставившие след в учебниках истории и произведениях искусства. Проведу вас по местам, где происходили триумфальные и трагические события, что отразились в городской архитектуре и монументах.

Описание экскурсии

Витебск: что, кто и как

За 3 часа вы поймёте логику и связь огромного числа событий, которые вытекают одно из другого, увидите ключевые объекты исторического центра, услышите легенды связанные с Витебском. Познакомитесь с историей, фасадом и интерьером Успенского собора, узнаете, как на храм повлияли решения папы римского и императора Павла I. Разберётесь, как видели мир Марк Шагал и Казимир Малевич. Узнаете, что объединяет городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Поймёте, почему и против кого Витебск и Новгород времен Александра Невского заключили военный союз. Услышите, как Машеров оговорился, а горожане стали называться. Расскажу, чем в Витебске две недели занимался Наполеон Бонапарт, и откуда в городе монумент, посвященный джину, и многое другое!

О шедеврах — просто и увлекательно

Вас ждёт топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников. Вы полюбуетесь интерьерами Благовещенской церкви и Успенского собора, рассмотрите и разберёте для себя супрематистские изображения. Познакомитесь с утраченными сооружениями и поймёте уникальность исторического центра Витебска. А ещё мы сравним городскую застройку XIX века с современностью.

Нестандартные и странные локации

Я покажу один из самых живописных скверов, где в 1812 году Наполеон Бонапарт с балкона проводил парады. Вы побываете в окружении величественных барочных храмов, возведённых на манер итальянских. Спуститесь в живописную «яму», внутри которой величественный амфитеатр. Увидите особняк, в котором Марк Шагал и Казимир Малевич вместе работали и где для мира и себя лично открыли принципы современного дизайна.

Зарисовки из жизни ярких персонажей

Вы узнаете о судьбоносных для Витебска решениях, принятых Александром Невским, и причинах, по которым князю пришлось ехать в этот город дважды. О том, как жил, и как сложилась судьба «великана» из Витебска. Почему папа римский так повлиял на Витебск, что захолустный населённый пункт стал набирать статус Мекки. Поговорим об архиепископе, чья личная жизнь стала причиной строительства в Витебске барочного ансамбля храмов. А ещё о князе литовском Ольгерде, чья политика связала Тверь, Москву и Витебск.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подходит всем возрастным категориям, а также малоподвижным участникам. Для малышей и детей школьного возраста трёх часов бывает много, поэтому на экскурсии вначале — самое важное и интересное, а потом второстепенное.

Организационные детали

Посещение музеев оговаривается заранее в переписке

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду после экскурсии в белорусских рублях

В конце экскурсии сориентирую на аутентичную салон-галерею с бесплатным входом, где представлены картины современных художников чаще всего Витебской школы.

Как проходит экскурсия