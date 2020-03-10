Что вас ожидает

Люди: От Александра Невского до Марка Шагала

Мой рассказ о Витебске не обойдётся без выдержек из биографий его знаменитых горожан. Историю Успенского собора и Ратуши вы узнаете через жизнь архиепископа Иософата Кунцевича. В Благовещенской церкви услышите, как связан с городом Александр Невский и что делал в Витебске Наполеон на протяжении 14 дней. Я расскажу, за что витебляне благодарят Марка Шагала, и отведу вас к самым шагаловским местам: дому-музею, стенам художественного училища и арт-центру, названному в честь художника. Объясню, кем был князь Альгерд, чем Витебск обязан патриарху Алексию II и почему памятник Александру Пушкину такой маленький.

Места: потерянное и сохранённое

Город поделится своими секретами: что значит «встреча на Трёх штыках» и где здесь амфитеатр; какие из витебских храмов подлинные, а какие — восстановленные в прошлом веке. Вы узнаете, как улица Ленина поглотила храм Святого Антония, побываете на площади Победы — самой большой в Европе, где находится мемориальный комплекс «Слава героям». Прогуляетесь по главному бульвару — улице Суворова, полюбуетесь парадным Витебском XVIII — XIX веков и разберётесь, где сосредоточена культурная жизнь города.