Описание экскурсии
Витебск: что, кто и как
За 3 часа вы поймёте логику и связь огромного числа событий, которые вытекают одно из другого, увидите ключевые объекты исторического центра, услышите легенды связанные с Витебском. Познакомитесь с историей, фасадом и интерьером Успенского собора, узнаете, как на храм повлияли решения папы римского и императора Павла I. Разберётесь, как видели мир Марк Шагал и Казимир Малевич. Узнаете, что объединяет городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Поймёте, почему и против кого Витебск и Новгород времен Александра Невского заключили военный союз. Услышите, как Машеров оговорился, а горожане стали называться. Расскажу, чем в Витебске две недели занимался Наполеон Бонапарт, и откуда в городе монумент, посвященный джину, и многое другое!
О шедеврах — просто и увлекательно
Вас ждёт топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников. Вы полюбуетесь интерьерами Благовещенской церкви и Успенского собора, рассмотрите и разберёте для себя супрематистские изображения. Познакомитесь с утраченными сооружениями и поймёте уникальность исторического центра Витебска. А ещё мы сравним городскую застройку XIX века с современностью.
Нестандартные и странные локации
Я покажу один из самых живописных скверов, где в 1812 году Наполеон Бонапарт с балкона проводил парады. Вы побываете в окружении величественных барочных храмов, возведённых на манер итальянских. Спуститесь в живописную «яму», внутри которой величественный амфитеатр. Увидите особняк, в котором Марк Шагал и Казимир Малевич вместе работали и где для мира и себя лично открыли принципы современного дизайна.
Зарисовки из жизни ярких персонажей
Вы узнаете о судьбоносных для Витебска решениях, принятых Александром Невским, и причинах, по которым князю пришлось ехать в этот город дважды. О том, как жил, и как сложилась судьба «великана» из Витебска. Почему папа римский так повлиял на Витебск, что захолустный населённый пункт стал набирать статус Мекки. Поговорим об архиепископе, чья личная жизнь стала причиной строительства в Витебске барочного ансамбля храмов. А ещё о князе литовском Ольгерде, чья политика связала Тверь, Москву и Витебск.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подходит всем возрастным категориям, а также малоподвижным участникам. Для малышей и детей школьного возраста трёх часов бывает много, поэтому на экскурсии вначале — самое важное и интересное, а потом второстепенное.
Организационные детали
- Посещение музеев оговаривается заранее в переписке
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду после экскурсии в белорусских рублях
- В конце экскурсии сориентирую на аутентичную салон-галерею с бесплатным входом, где представлены картины современных художников чаще всего Витебской школы.
Как проходит экскурсия
- Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании
- Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости.
- Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог— можете предупредить.
- Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям.