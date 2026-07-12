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Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте

Переплетение историй, копившихся тысячу лет
Готовы ли вы проникнуться событиями, произошедшими в Витебске от периода Древней Руси, ВКЛ и Речи Посполитой, до эпохи Российской империи и Советского Союза? Если да, то с удовольствием помогу перемещаться
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от времени Казимира Малевича и Марка Шагала к эпохе Александра Невского и далее.

На экскурсии коснёмся периодов, когда по землям Витебщины прокатывались вихрями события, оставившие след в учебниках истории и произведениях искусства.

Проведу вас по местам, где происходили триумфальные и трагические события, что отразились в городской архитектуре и монументах.

4.9
70 отзывов
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте

Описание экскурсии

Витебск: что, кто и как

За 3 часа вы поймёте логику и связь огромного числа событий, которые вытекают одно из другого, увидите ключевые объекты исторического центра, услышите легенды связанные с Витебском. Познакомитесь с историей, фасадом и интерьером Успенского собора, узнаете, как на храм повлияли решения папы римского и императора Павла I. Разберётесь, как видели мир Марк Шагал и Казимир Малевич. Узнаете, что объединяет городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Поймёте, почему и против кого Витебск и Новгород времен Александра Невского заключили военный союз. Услышите, как Машеров оговорился, а горожане стали называться. Расскажу, чем в Витебске две недели занимался Наполеон Бонапарт, и откуда в городе монумент, посвященный джину, и многое другое!

О шедеврах — просто и увлекательно

Вас ждёт топ объектов Витебска с лучших ракурсов: Успенская лестница, парадные фасады сооружений, музеи, где хранятся произведения выдающихся художников. Вы полюбуетесь интерьерами Благовещенской церкви и Успенского собора, рассмотрите и разберёте для себя супрематистские изображения. Познакомитесь с утраченными сооружениями и поймёте уникальность исторического центра Витебска. А ещё мы сравним городскую застройку XIX века с современностью.

Нестандартные и странные локации

Я покажу один из самых живописных скверов, где в 1812 году Наполеон Бонапарт с балкона проводил парады. Вы побываете в окружении величественных барочных храмов, возведённых на манер итальянских. Спуститесь в живописную «яму», внутри которой величественный амфитеатр. Увидите особняк, в котором Марк Шагал и Казимир Малевич вместе работали и где для мира и себя лично открыли принципы современного дизайна.

Зарисовки из жизни ярких персонажей

Вы узнаете о судьбоносных для Витебска решениях, принятых Александром Невским, и причинах, по которым князю пришлось ехать в этот город дважды. О том, как жил, и как сложилась судьба «великана» из Витебска. Почему папа римский так повлиял на Витебск, что захолустный населённый пункт стал набирать статус Мекки. Поговорим об архиепископе, чья личная жизнь стала причиной строительства в Витебске барочного ансамбля храмов. А ещё о князе литовском Ольгерде, чья политика связала Тверь, Москву и Витебск.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подходит всем возрастным категориям, а также малоподвижным участникам. Для малышей и детей школьного возраста трёх часов бывает много, поэтому на экскурсии вначале — самое важное и интересное, а потом второстепенное.

Организационные детали

  • Посещение музеев оговаривается заранее в переписке
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду после экскурсии в белорусских рублях
  • В конце экскурсии сориентирую на аутентичную салон-галерею с бесплатным входом, где представлены картины современных художников чаще всего Витебской школы.

Как проходит экскурсия

  • Я с радостью адаптирую маршрут под интересы и пожелания вашей компании
  • Если понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть на лавках или зайти в кафе: три часа достаточно, чтобы насладиться историческим центром в спокойном ритме. Все остановки будут дополнены рассказом о сооружениях и монументах поблизости.
  • Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать. Если вам хочется более классический диалог— можете предупредить.
  • Поскольку исторический центр Витебска пешеходный, знакомство с городом можно выстроить следующим образом: пешеходный маршрут в три часа, пешеходный с одним коротким переездом или ряд коротких переездов и минимум пешеходной части. Последний тип знакомства с Витебском подходит пенсионерам и малоактивным людям.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице М. Шагала 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2311 туристов
Прогулка по историческому центру — с переездами или без — обернётся впечатлениями от вихрей событий, которые касались Витебска во все исторические эпохи. Приоткрою тайны сооружений в историческом центре, объясню мотивы установки монументов, а рассказ дополню интересными фактами и захватывающими легендами. Встреча с древним городом оставит улыбки на лицах, а в сердцах — любовь.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
5
3
2
2
1
Иван
Должен предупредить тех, кто соберётся посетить экскурсию, что вам будут 2,5-3 часа вещать про историю города в различных его местах поминутно закрывая глаза и вставляя фразу «получается, что». Благо предмет
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своей экскурсии Роман знает хорошо и много чего нового откроет вам о Витебске. Также будьте готовы к тому, что про вас, как экскурсантов или туристов вспомнят только на первом пешеходном переходе и предупредят, что светофор очень короткий. Хотя, к концу прогулки обстановка несколько потеплеет.
В общем, несмотря ни на что, экскурсия показалась нам разнообразной и интересной! Спасибо большое Роману!

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Рюриков
Роман отличный гид. Оперативно откликнулся на наш запрос и сильно выручил
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Е
Это первое знакомство с Беларусью, Витебск очень красивый город с богатой историей, за 3 часа мы обошли основные значимые места, самостоятельно это сделать сложно, Роман отличный рассказчик, было интересно, всем советую.
Это первое знакомство с Беларусью, Витебск очень красивый город с богатой историей, за 3 часа мы
Это первое знакомство с Беларусью, Витебск очень красивый город с богатой историей, за 3 часа мы
Это первое знакомство с Беларусью, Витебск очень красивый город с богатой историей, за 3 часа мы
Это первое знакомство с Беларусью, Витебск очень красивый город с богатой историей, за 3 часа мы
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Елена
Очень позновательная экскурсия. Роман прекрасный и интересный рассказчик. Первый раз в Витебске и благодаря Роману знаем исторические факты о городе, его знаменитых жителях и современные события в Витебске.
Очень позновательная экскурсия. Роман прекрасный и интересный рассказчик. Первый раз в Витебске и благодаря Роману знаем
Очень позновательная экскурсия. Роман прекрасный и интересный рассказчик. Первый раз в Витебске и благодаря Роману знаем
Очень позновательная экскурсия. Роман прекрасный и интересный рассказчик. Первый раз в Витебске и благодаря Роману знаем
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Надежда
Замечательная экскурсия, было очень интересно и познавательно) Мы решили всю экскурсию сделать пешей, погода была отличная и Роман на протяжении всей экскурсии что-то рассказывал, показывал, так что время прошло незаметно) Узнали много о городе и его жителях) Всем рекомендуем)
Замечательная экскурсия, было очень интересно и познавательно) Мы решили всю экскурсию сделать пешей, погода была отличная
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Иван
Экскурсия. Формат. Подача. Знание города. Всё это очень понравилось. Слушалось легко и беззаботно. Спасибо.
Экскурсия. Формат. Подача. Знание города. Всё это очень понравилось. Слушалось легко и беззаботно. Спасибо.
Экскурсия. Формат. Подача. Знание города. Всё это очень понравилось. Слушалось легко и беззаботно. Спасибо.
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