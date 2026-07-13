12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать секреты Витебска и на обзорной экскурсии стать городу лучшим другом
Вы увидите город эпохи Марка Шагала! Настройтесь прогуляться по укромным и живописным улицам, увидите старинные и современные площади, рассмотреть памятники барокко, классицизма и древнерусской архитектуры. Приготовьтесь оказаться в точках с лучшими ракурсами для фото.
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И многое другое!
Знакомство с объектами архитектуры разных эпох и стилей
Начнём экскурсию на площади, где Витебск начался и где частично сохранилась Благовещенская церковь 12 века. Далее направимся к памятникам виленского барокко: Воскресенской церкви, Успенскому собору и городской ратуше. Там узнаете, как пересекается судьба сооружений, увидите, что городу ещё предстоит восстановить, чтобы завершить барочный ансамбль. Закончим экскурсию у летнего амфитеатра, где проходит Славянский базар, сцена которого принимала исполнителей мировой величины. Там же завершим тему утраченного Витебского замка: в конце осознаете его площадь и разберетесь, где проходили стены и где жил местный князь — настоящее приключение!
Кому подойдёт прогулка
Ценителям маршрутов с лучшими ракурсами на ключевые объекты и тем, кто любит познавать город через архитектурные детали и городские легенды.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях. Точную сумму можно уточнить в переписке с гидом.
Посещение музеев в высокий сезон оговаривается с экскурсоводом предварительно
Исторический центр холмист и экскурсия пешеходная, мы идём всегда с горы вниз, но для этого один раз нужно будет подняться по живописной лестнице на обзорную площадку.
В конце экскурсии сориентирую на аутентичную салон-галерею с бесплатным входом, где представлены картины современных художников чаще всего Витебской школы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2317 туристов
Прогулка по историческому центру — с переездами или без — обернётся впечатлениями от вихрей событий, которые касались Витебска во все исторические эпохи. Приоткрою тайны сооружений в историческом центре, объясню мотивы установки монументов, а рассказ дополню интересными фактами и захватывающими легендами.
Встреча с древним городом оставит улыбки на лицах, а в сердцах — любовь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Богданова
Дата посещения: 13 июл 2026
Спасибо за хорошую экскурсию!!! За терпение экскурсовода к невнимательным подросткам!!! За внимание к нюансам и пожеланиям!!!
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Д
Дария
Спасибо Роману за увлекательную экскурсию, очень грамотно рассказывает, уделил нам на час больше запланированного времени, за сто ему отдельное спасибо🙏💕
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Ирина
спасибо большое за экскурсию, все очень четко,профессионально и с индивидуальным подходом.
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В
Владимир
маршрут выстроен оптимально с учётом того факта, что город был полностью разрушен. Подобраны интересные факты, постоянно выделяет время для фото, очень вежлив.
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Е
Елена
На 14 ноября была заказана экскурсия по Витебску и Ириной, по каким-то причинам нам 13 числа отказали, по списку экскурсоводов мы сделали новый заказ и выбрали Романа. Роман провел нас читать дальшеуменьшить
по всем достопримечательностям Витебска рассказал историю поселения, ответил на все наши вопросы. Экскурсия прошла замечательно, мы очень много узнали и в конце экскурсии Роман нам посоветовал какие музеи и места в Витебске можно посетить самостоятельно так как они не входили в программу экскурсии. Большое спасибо Роману!!!