12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в знаковых местах города и почувствовать его атмосферу на обзорной прогулке

Роман
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Роман – ваш гид
Эта прогулка поможет лучше понять Витебск и откроет тайны его главных достопримечательностей.

Вы пройдетесь по одному из древнейших городов Беларуси, который возник на пути «из варяг в греки», полюбуетесь Успенским собором и разберетесь, откуда в Витебске барокко.

Узнаете, как Александр Невский встретил в городе будущую жену, как жил «витебский гений» Марк Шагал, и поймете, почему город не похож ни на Смоленск, ни на Псков, ни на Новгород, которые находятся совсем рядом.
29 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Тысячелетия
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У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Здравствуй, Витебск!
Здравствуй, Витебск!

Что вас ожидает

Архитектурное величие Витебска
Я встречу вас на площади Тысячелетия, и мы отправимся в сторону Успенского собора — удивительной базилики в классическом стиле. Здесь вы разберетесь, почему прототипом постройки был храм Сан-Карло-аль-Корсо в Риме и где находился подземный проход из Западной Двины в Задвинье. Затем вы встретите памятник войне с Наполеоном — обелиск из красного гранита с чугунным двуглавым орлом, замершем на острие конструкции, и узнаете о его значении для города. Окажетесь на Ратушной площади и почувствуете атмосферу старого Витебска. А в самом конце прогулки — увидите Летний амфитеатр, на месте которого находился знаменитый цирк Лерри.

Витебск в лицах
Вы познакомитесь с легендами и историческими личностями Витебска: выясните, как Александр Невский встретился на белорусских землях с будущей женой, разберетесь, что две недели делал в городе Наполеон Бонапарт, и услышите факты из жизни главного «витебского гения» — художника-авангардиста Марка Шагала. А еще узнаете о Федоре Махно — самом высоком человеке, из когда-либо живших на земле.

Здравствуй, Витебск!
Здравствуй, Витебск!
Здравствуй, Витебск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Тысячелетия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте, вы собираетесь или уже в Полоцке или Витебске? Прошли по старому городу? Ищите экскурсовода, интересно рассказывающего об историческом наследии? Вы его уже нашли. Буду рад познакомить вас с городами Беларуси! Окончил исторический факультет по специальности: «Музейное дело, охрана историко-культурного наследия и туризм».
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень рекомендую узнать Витебск, погуляв с Романом по этому удивительно уютному городу. Роман знает свой город, очень его любит и это определяет качество экскурсии. Очень понравилось то, что маршрут и содержание прогулки были откорректированны, согласно высказанным мною пожеланиям, т.е. подход к экскурсии у Романа сугубо индивидуальный. Не стесняйтесь только озвучивать свои пожелания заранее, Роман охотно ответил мне в переписке, подсказав некоторые моменты ещё до экскурсии.
С благодарностью за отличную работу рекомендую Романа в качестве экскурсовода по Витебску.
11 января 2020
Хорошая программа.Рекомендую.
5 января 2020
Роман показал себя очень клиентоориентированным гидом. Помимо информации по теме экскурсии, он давал возможность осмотреться на видовых точках, показывал удачные ракурсы для фотографий. Он не "смотрел на часы", и вместо заявленных 1.5 часов, наша экскурсия заняла гораздо больше времени. Благодаря Роману, наше знакомство с Витебском прошло очень успешно.
1 ноября 2019
Всё замечательно. Роман рассказывал интересно, не перегружая рассказ лишними датами. С нами было двое детей, 8 и 10 лет,и Роман разделял толкование исторических событий, как для взрослых, так и для детей. Спасибо. Позитив от общения и от экскурсии.
23 сентября 2019
Интересная и познавательная экскурсия, дополненная загадочными фактами, деталями и отсылками к прошлому. Гид приятный собеседник с отличными знаниями истории, маршрут составлен так, что задействованы все знаковые места Витебска. Также предоставляется время для фотографий, что тоже удобно. Советую всем побывать в Витебске, а особенно на данной экскурсии.
13 августа 2019
Были на экскурсии «Здравствуй, Витебск». Нам все очень понравилось и содержание, и достопримечательности, и гид, и погода, и прогулка. Рекомендуем данную экскурсию!!! Берите, не пожалеете.
11 августа 2019
Всё замечательно!Отлично отработано,не жалея сил и времени.Очень много интересной и в новом приложении информации!Спасибо,Роман!Удачи Вам на Вашем поприще,и особое спасибо,за рекомендацию побывать в новом музее Малевича,бесподобный гид Алеся,талантливый и пытливый учёный!!! Гости из Санкт-Петербурга.
17 июля 2019
Отличная познавательная экскурсия! Спасибо Роману! Всем рекомендую
10 июля 2019
Информации было очень много, но она не всегда была понятной. Иногда сложно было удавливать переходы с темы на тему.
В целом - интересно, но можно было сделать чуть меньше научной информации и чуть больше рассказать о жизни города.
22 июня 2019
Увлекательная и содержательная экскурсия с рассказом о прошлом и настоящем Витебска.
Ещё 2 отзыва

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