12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите город эпохи Марка Шагала! Настройтесь прогуляться по укромным и живописным улицам, увидите старинные и современные площади, рассмотреть памятники барокко, классицизма и древнерусской архитектуры. Приготовьтесь оказаться в точках с лучшими ракурсами для фото.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в вихрь событий

Вы узнаете:

Где находится первая православная церковь, возведённая на территории Руси

Почему в Витебске не только монумент, а ещё мост с улицей посвящены Александру Сергеевичу Пушкину

Как связана жизнь приехавшего в город архиепископа с решением папы римского отправить в Витебск комиссию следователей

Кто такой Фёдор Махнов и почему самый высокий человек на планете всё же из Витебска

Почему на площади Тысячилетия установили памятник не только Александру Невскому, но ещё и его жене с сыном

Как случилось, что Марк Шагал превратил название города Витебск в термин, что поясняет, где находится Республика Беларусь

И многое другое!

Знакомство с объектами архитектуры разных эпох и стилей

Начнём экскурсию на площади, где Витебск начался и где частично сохранилась Благовещенская церковь 12 века. Далее направимся к памятникам виленского барокко: Воскресенской церкви, Успенскому собору и городской ратуше. Там узнаете, как пересекается судьба сооружений, увидите, что городу ещё предстоит восстановить, чтобы завершить барочный ансамбль. Закончим экскурсию у летнего амфитеатра, где проходит Славянский базар, сцена которого принимала исполнителей мировой величины. Там же завершим тему утраченного Витебского замка: в конце осознаете его площадь и разберетесь, где проходили стены и где жил местный князь — настоящее приключение!

Кому подойдёт прогулка

Ценителям маршрутов с лучшими ракурсами на ключевые объекты и тем, кто любит познавать город через архитектурные детали и городские легенды.

Организационные детали