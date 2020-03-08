12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурное величие Витебска

Я встречу вас на площади Тысячелетия, и мы отправимся в сторону Успенского собора — удивительной базилики в классическом стиле. Здесь вы разберетесь, почему прототипом постройки был храм Сан-Карло-аль-Корсо в Риме и где находился подземный проход из Западной Двины в Задвинье. Затем вы встретите памятник войне с Наполеоном — обелиск из красного гранита с чугунным двуглавым орлом, замершем на острие конструкции, и узнаете о его значении для города. Окажетесь на Ратушной площади и почувствуете атмосферу старого Витебска. А в самом конце прогулки — увидите Летний амфитеатр, на месте которого находился знаменитый цирк Лерри.

Витебск в лицах

Вы познакомитесь с легендами и историческими личностями Витебска: выясните, как Александр Невский встретился на белорусских землях с будущей женой, разберетесь, что две недели делал в городе Наполеон Бонапарт, и услышите факты из жизни главного «витебского гения» — художника-авангардиста Марка Шагала. А еще узнаете о Федоре Махно — самом высоком человеке, из когда-либо живших на земле.