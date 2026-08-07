Обзорные экскурсии в Витебске

Вы обойдете знаковые места Витебска, заглянете в его потаенные уголки и ощутите, как гармонично сочетаются здесь разные эпохи. А я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете и помогу прочувствовать витающий здесь дух романтики и волшебства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Витебска

Вы увидите Благовещенскую церковь с необычной кладкой 12 века, величественный Успенский собор и изящную, словно выточенную из слоновой кости, Воскресенскую церковь. Кроме того, рассмотрите дворец Губернатора, в котором останавливался Наполеон, и погуляете по главной пешеходной улице города. Помогу сравнить нынешний облик города с тем, что запечатлен на картинах художников.

Витебские секреты

Витебск — городок тайн и загадок. Вы узнаете, почему Анна Ахматова когда-то воскликнула: «Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск!». Раскроете, по какой причине над городом в 1812 году так и не взошло солнце Аустерлица и какое отношение Витебск имеет к голубым беретам десантников. И это только малая часть того, что я расскажу вам об этом удивительном месте!

Организационные детали

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду на месте в белорусских рублях.