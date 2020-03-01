Обзорные экскурсии в Витебске

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Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями

Алла
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Алла – ваш гид
Вы обойдете знаковые места Витебска, заглянете в его потаенные уголки и ощутите, как гармонично сочетаются здесь разные эпохи.

А я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете и помогу прочувствовать витающий здесь дух романтики и волшебства.
€30
26 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Загадки Витебска
Загадки Витебска

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Витебска
Вы увидите Благовещенскую церковь с необычной кладкой 12 века, величественный Успенский собор и изящную, словно выточенную из слоновой кости, Воскресенскую церковь. Кроме того, рассмотрите дворец Губернатора, в котором останавливался Наполеон, и погуляете по главной пешеходной улице города. А еще я покажу Летний амфитеатр, где более 25 лет проводится фестиваль «Славянский базар в Витебске», и помогу сравнить нынешний облик города с тем, что запечатлен на картинах Шагала.

Витебские секреты
Витебск — городок тайн и загадок. Вы узнаете, почему Анна Ахматова когда-то воскликнула: «Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск!». Раскроете, почему здесь даже трамваи супрематические, по какой причине над городом в 1812 году так и не взошло солнце Аустерлица и какое отношение Витебск имеет к голубым беретам десантников. И это только малая часть того, что я расскажу вам об этом удивительном месте!

Организационные детали

Чтобы вы смогли мысленно вернуться на старинные улочки Витебска, я подарю вам распечатанный краткий маршрут со списком объектов и увлекательными вопросами, ответы на которые вы услышите в ходе прогулки.

Загадки Витебска
Загадки Витебска
Загадки Витебска
Загадки Витебска
Загадки Витебска
Загадки Витебска
Загадки Витебска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Меня зовут Алла. Я работаю гидом с 2016 года. Витебск — мой родной и любимый город. Я много лет увлекаюсь его историей, культурой и искусством. Мне очень приятно, что многие путешественники, однажды побывав на высоких берегах Западной Двины, возвращаются сюда вновь. Надеюсь на скорую встречу!
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Обзорные экскурсии в Витебске

Классический ВитебскКлассический ВитебскКлассический Витебск
29 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Витебск покорит вас уютом, очарованием, чистотой и старинной архитектурой. Вы увидите величественные храмы, пройдете по «местному Арбату» и узнаете, чем жил и живет город. А еще услышите о местных фестивалях и о связанных с Витебском знаменитых людях!
Здравствуй, Витебск!Здравствуй, Витебск!Здравствуй, Витебск!
29 за экскурсию
1.5 часа
12 отзывов
Побывать в знаковых местах города и почувствовать его атмосферу на обзорной прогулке
Эта прогулка поможет лучше понять Витебск и откроет тайны его главных достопримечательностей. Вы пройдетесь по одному из древнейших городов Беларуси, который возник на пути «из варяг в греки», полюбуетесь Успенским собором и разберетесь, откуда в Витебске барокко. Узнаете, как Александр Невский встретил в городе будущую жену, как жил «витебский гений» Марк Шагал, и поймете, почему город не похож ни на Смоленск, ни на Псков, ни на Новгород, которые находятся совсем рядом.
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсияКраткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсияКраткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
35 за экскурсию
3 часа
14 отзывов
Пройти по излюбленным тропам местных жителей, узнать об утраченном наследии и богатом прошлом города
Моя экскурсия поможет охватить главные локации города и раскрыть его историю с XII века до перестройки. Увидеть Витебск «Славянского базара» и эпохи обеих отечественных войн. Понять, как время стирало с «лица» витебской земли виленское барокко и кем были люди, родившиеся в городе и менявшие его. А главное — вы изучите старый центр Витебска и погуляете там, где так любят бывать сами витебляне.
Таинственный ВитебскТаинственный ВитебскТаинственный Витебск
30 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю на непринужденную прогулку по старинному Витебску. Вы услышите самые интересные факты и легенды его тысячелетней истории, наполненной тайнами, загадками и невероятными событиями. Погуляете по изогнутым улочкам, впечатлитесь местной архитектурой, узнаете о живших здесь гениях и непременно полюбите Витебск!
Мистический ВитебскМистический ВитебскМистический Витебск
28 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Легенды, мифы и предания города над Двиной
Витебск — второй древнейший город Беларуси после Полоцка, город музыкантов, поэтов и, конечно, художников. Но мало кто знает о совершенно другом Витебске — вы познакомитесь с его историей, архитектурой и великолепными пейзажами, но в фокусе нашего внимания будут старинные легенды, городские традиции, загадочные места и памятники, исполняющие желания. Задача экскурсии — показать вам город над Западной Двиной многомерным, таинственным и невероятно притягательным.

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