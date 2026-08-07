Обзорные экскурсии в Витебске

Вы увидите Благовещенскую церковь с необычной кладкой 12 века, величественный Успенский собор и изящную, словно выточенную из слоновой кости, Воскресенскую церковь. Кроме того, рассмотрите дворец Губернатора, в котором останавливался Наполеон, и погуляете по главной пешеходной улице города. Помогу сравнить нынешний облик города с тем, что запечатлен на картинах художников.
Витебские секреты
Витебск — городок тайн и загадок. Вы узнаете, почему Анна Ахматова когда-то воскликнула: «Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск!». Раскроете, по какой причине над городом в 1812 году так и не взошло солнце Аустерлица и какое отношение Витебск имеет к голубым беретам десантников. И это только малая часть того, что я расскажу вам об этом удивительном месте!
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму гиду на месте в белорусских рублях.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Замковой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 575 туристов
Меня зовут Алла. Я работаю гидом с 2016 года. По результатам национального конкурса «Познай Беларусь 2022» вошла в тройку лучших экскурсоводов республики. Витебск — мой родной и любимый город. Я много лет увлекаюсь его историей, культурой и искусством. Мне очень приятно, что многие путешественники, однажды побывав на высоких берегах Западной Двины, возвращаются сюда вновь. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
1
3
–
2
–
1
–
Ольга
Большое спасибо Алле за экскурсию по Витебску. С большой любовью поведала она историю своего родного города. Витебск полон загадок, сюрпризов и интересных историй. Мы получили огромное удовольствие, гуляя по городу)) Сама Алла очень доброжелательная, светлая и легкая. Дочка была счастлива получить в подарок от гида прекрасную открытку. Наши горячие рекомендации гида)Не пожалеете!
+3
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Лариса
Витебск - город, который хочется рассматривать. И лучше всего это делать с гидом Аллой! 😍 Два часа пролетели незаметно: сколько интересных историй, сколько неожиданных деталей. Узнали, где прячется самый маленький читать дальшеуменьшить
гид города "дядя Витя", кто такой витебский великан, и почему васильки - это не только цветы, но почти и деньги… На ее экскурсии Витебск становится не набором достопримечательностей, а живым пространством, где прошлое и настоящее переплетаются в одном дыхании. Прогулка получилась не про" посмотреть", а про "почувствовать". Алла так любит свой город, что эта любовь моментально передается. Если планируете прогулку по центру Витебска - берите с ней, не пожалеете!
+1
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В
Виктория
Дата посещения: 21 фев 2026
Экскурсия по Витебску прошла на одном дыхании. Алла невероятно приятный, эрудированный и интеллигентный человек. Чувствуется глубокое знание истории и искренняя любовь к родному краю . Очень легкая подача, живой язык, рассказ с душой. Именно такие экскурсоводы заставляют влюбиться в город. Спасибо за чудесный день!
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Екатерина
Очень интересная прогулка и рассказ, спасибо большое!
Витебск симпатичный город
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Д
Даниил
Остались в полном восторге! Экскурсовод показал город с совершенно новой стороны: рассказы были очень живыми, содержательными и понятными, без лишней “сухой” информации. Понравилось, как Алла сочетала исторические факты с интересными историями и местными легендами — время пролетело незаметно.
Алла
Ответ организатора:
Даниил, большое спасибо за такой теплый отзыв. Прогулка с Вашей компанией была для меня замечательным подарком на 8-е Марта.
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Д
Дина
Я заболела, пишу под диктовку мужа, которому удалось побывать на экскурсии с Аллой: Этот экскурсовод по г. Витебск действительно впечатляет. Алла очень грамотная и глубоко разбирается в истории региона. Умело отвечает читать дальшеуменьшить
на разные вопросы, не уходя от фактов и оставаясь корректной. Что особенно ценно, она быстро определяет интересы гостя и буквально за секунды перестраивает маршрут и подачу материала: смена акцентов на более широкий исторический контекст происходит естественно и без давления. Благодаря такому подходу экскурсия становится не только информативной, но и очень увлекательной. Рекомендую всем, кто хочет глубже понять Витебск и его роль в истории региона.