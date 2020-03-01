Обзорные экскурсии в Витебске

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Витебска

Вы увидите Благовещенскую церковь с необычной кладкой 12 века, величественный Успенский собор и изящную, словно выточенную из слоновой кости, Воскресенскую церковь. Кроме того, рассмотрите дворец Губернатора, в котором останавливался Наполеон, и погуляете по главной пешеходной улице города. А еще я покажу Летний амфитеатр, где более 25 лет проводится фестиваль «Славянский базар в Витебске», и помогу сравнить нынешний облик города с тем, что запечатлен на картинах Шагала.

Витебские секреты

Витебск — городок тайн и загадок. Вы узнаете, почему Анна Ахматова когда-то воскликнула: «Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск!». Раскроете, почему здесь даже трамваи супрематические, по какой причине над городом в 1812 году так и не взошло солнце Аустерлица и какое отношение Витебск имеет к голубым беретам десантников. И это только малая часть того, что я расскажу вам об этом удивительном месте!