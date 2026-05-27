Во время экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX вв.

Описание экскурсии Во время экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX вв. Во время экскурсии вы посетите древнейший храм Беларуси - Благовещенскую церковь XII в., увидите символ вольного города - городскую Ратушу с часами и Свято-Воскресенскую церковь один из красивейших памятников православного зодчества, а так же посетите величественный Свято-Успенский собор. Во время экскурсии Вас ждет прогулка по Витебскому Арбату - пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Так же Вы увидите Губернаторский дворец в котором останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт и памятник героям Отечественной войны 1812г. Экскурсовод осветит творчество в Витебске таких мастеров искусства как Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, так же Вы увидите Арт-цент и Дом-музей Марка Шагала. Важная информация: Экскурсия сборная т. е. помимо вас будут еще участники Вся экскурсия пройдет пешком ориентировочная протяжённость маршрута 2 км. Во время экскурсии музеи не посещаем

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Благовещенская церковь

Городская Ратуша

Свято-Воскресенская церковь

Свято-Успенский собор

Губернаторский дворец

Памятник героям Отечественной войны 1812 года

Арт-центр Марка Шагала Что не входит в цену Транспорт

Посещение музеев Где начинаем и завершаем? Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск Завершение: Арт-центр Марка Шагала ул. Советская, 25 Когда и сколько длится? Когда: Сборные группы будут набираться в период праздничных дней Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Экскурсия сборная Т. Е. помимо вас будут еще участники

Вся экскурсия пройдет пешком ориентировочная протяжённость маршрута 2 км

Во время экскурсии музеи не посещаем Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.