Описание экскурсииВо время экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX вв. Во время экскурсии вы посетите древнейший храм Беларуси - Благовещенскую церковь XII в., увидите символ вольного города - городскую Ратушу с часами и Свято-Воскресенскую церковь один из красивейших памятников православного зодчества, а так же посетите величественный Свято-Успенский собор. Во время экскурсии Вас ждет прогулка по Витебскому Арбату - пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Так же Вы увидите Губернаторский дворец в котором останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт и памятник героям Отечественной войны 1812г. Экскурсовод осветит творчество в Витебске таких мастеров искусства как Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, так же Вы увидите Арт-цент и Дом-музей Марка Шагала. Важная информация: Экскурсия сборная т. е. помимо вас будут еще участники Вся экскурсия пройдет пешком ориентировочная протяжённость маршрута 2 км. Во время экскурсии музеи не посещаем
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Благовещенская церковь
- Городская Ратуша
- Свято-Воскресенская церковь
- Свято-Успенский собор
- Губернаторский дворец
- Памятник героям Отечественной войны 1812 года
- Арт-центр Марка Шагала
Что не входит в цену
- Транспорт
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Завершение: Арт-центр Марка Шагала ул. Советская, 25
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
