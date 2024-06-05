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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи
Начало: На улице М. Шагала 5
«Для лучшего восприятия информации я веду рассказ в режиме нон-стоп, как радио, поэтому, приглашая к знакомству с городом, прошу не стеснятся и перебивать»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
«познакомитесь с самым обижаемым памятником Витебска и попробуете предсказать, как именно он будет обижен в следующий раз»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Свободы
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Начало: У входа в Благовещенскую церковь
«В исторической части города вы познакомитесь с сохранившейся и восстановленной застройкой XVIII-XIX веков»
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
4 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города
«Вы отыщете оригинальное джаз-кафе в автобусе, соберете три картины на «скамейке-сидейке» и познакомитесь с человечком, живущем в фонарях»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей
Начало: На площади Тысячелетия
«Исторический центр холмист и экскурсия пешеходная, мы идём всегда с горы вниз, но для этого один раз нужно будет подняться по живописной лестнице на обзорную площадку»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка «Витебские истории»
Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
«А с моей обзорной экскурсией они станут ещё и познавательными»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новогодняя экскурсия по Витебску: праздничное путешествие в сердце Беларуси
Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией по новогоднему Витебску. Откройте для себя исторические сокровища и праздничную иллюминацию города
Начало: Летний Амфитеатр
«Мы с вами пройдёмся по историческому центру Северной столицы Беларуси, познакомимся с главными достопримечательностями города, и конечно же найдём тот самый рождественский дух»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
120Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первая встреча с городом
Начало: Площадь Свободы
«Во время пешеходной прогулки по историческому центру Витебска мы посмотрим на его главные достопримечательности»
Расписание: В любой день с 10.00 до 17.00
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
130Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Начало: Замковая улица, 1, Витебск
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 170Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По страницам истории 1000-летнего Витебска: Путешествие в прошлое
Приглашаем на экскурсию по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя величие и красоту города
Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск
Расписание: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114.32Br за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Привет, Витебск: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по Витебску, узнайте о его знаменитых жителях и событиях. Откройте для себя архитектурные шедевры и лучшие места для фотографий
Начало: Площадь Тысячелетия у памятника Александру Невском
«Организационные детали •Исторический центр холмист и экскурсия пешеходная, мы идём всегда с горы вниз, но для этого один раз нужно будет подняться по живописной лестнице на обзорную площадку»
Расписание: Ежедневно с 10:00 по 23:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
100Br за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Погрузились в атмосферу древнего города. Прошлись по историческим местам. Единственный минус- это ремонт, как раз в историческом центре.
- ВВера5 июня 2024Маме очень понравилось! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Спасибо Роману, содержательная и интересная экскурсия
- ННаталья31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Будем рекомендовать друзьям.
- ЛЛюдмила31 мая 2024Нам очень понравилось! Мы и правда улыбались всю экскурсию. Алексей прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Отдельное спасибо за рекомендацию вкуснейшего места для ужина!
- ТТатьяна31 мая 2024Это была замечательная прогулка! Витебск заиграл всеми гранями - и как культурная столица Белоруссии, и как исторически значимое место со
- ЮЮлия26 мая 2024Ходили на экскурсию с Сергеем 23.05.24. Великолепно!!! Сергей прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!
- ИИрина22 мая 2024Катерина - великолепный экскурсовод! Прекрасный и креативный рассказчик! Побольше бы таких на Трипстере. Включается моментально и отвечает на любой вопрос.
- ЭЭльза22 мая 2024Отправляясь в витебск, знакомые говорили о том,что в Витебске, кроме славянского базара смотреть нечего! Роман с легкостью убедил в обратном.
- ННаталья18 мая 2024Алексею спасибо. Экскурсия прошла быстро и интересно. Витебск в мае замечателен
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Обзорные»
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