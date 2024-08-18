Витебск — старинный город, наполненный атмосферой творчества и искусства. Во все времена он вдохновлял художников, музыкантов и писателей.
Я сделаю всё, чтобы он покорил и ваше сердце! Вместе мы погуляем по историческому центру, рассматривая интересные здания разных эпох. Поговорим о местных талантливых людях и о том, чем Витебск жил в разные эпохи.
Я сделаю всё, чтобы он покорил и ваше сердце! Вместе мы погуляем по историческому центру, рассматривая интересные здания разных эпох. Поговорим о местных талантливых людях и о том, чем Витебск жил в разные эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ратушу и Губернаторский дворец
- Успенский собор 18 века
- Летний амфитеатр и концертный зал «Витебск»
- Арт-центр Марка Шагала и памятник художнику
- Парк Партизанской славы и площадь Ленина
Вы узнаете:
- Как складывалась многовековая история города
- Как с Витебском связана княгиня Ольга
- Какие выдающиеся люди жили здесь в разные времена
- Как город восстанавливался после Великой Отечественной войны
- Какова история любви Марка Шагала и Беллы Розенфельд
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Олеся, я выросла в Витебске и очень его люблю. Постоянно нахожу новые интересные факты о городе, изучаю их и делюсь своими знаниями с путешественниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
18 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, интересно, познавательно, Олесе большое спасибо, гида рекомендуем
Елена
15 авг 2024
Экскурсия в городе Витебск прошла замечательно! Прекрасный экскурсовод Олеся, маршрут построен очень удобно, чтобы за несколько часов осмотреть основные достопримечательности. Интересно было как взрослым так и детям. Всем рекомендую посетить данную экскурсию)
мария
12 авг 2024
Замечательно!
С любовью к своему делу, к своему городу. Очень хорошая экскурсия. Нам всё понравилось. Спасибо!
С любовью к своему делу, к своему городу. Очень хорошая экскурсия. Нам всё понравилось. Спасибо!
И
Игорь
30 июл 2024
Очень интересная экскурсия. Время для нас и детей пролетело незаметно.
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