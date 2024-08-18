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Витебск — старинный город, наполненный атмосферой творчества и искусства. Во все времена он вдохновлял художников, музыкантов и писателей.



Я сделаю всё, чтобы он покорил и ваше сердце! Вместе мы погуляем по историческому центру, рассматривая интересные здания разных эпох. Поговорим о местных талантливых людях и о том, чем Витебск жил в разные эпохи.