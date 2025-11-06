И Ирина Очень понравился объективный подход к подборке исторических фактов, узнали много нового о Беларуси и жителях. Детям, наверно, будет сложновато из-за объёма информации. Хотя дети разные. Экскурсия чудесная.

Виктория Лариса прекрасный экскурсовод, знающий отлично все про историю и не только. А рассказчик такой, что вам обязательно понравится и Витебск, и Белорусь. Мы чудесно погуляли по городу, окунулись в древнюю историю, узнали как Витебск родился, как развивался, и как все сложилось. Вы не разу не пожалеете, если решите выбрать такого чудесного экскурсовода!

И Игорь Большое спасибо Ларисе за очень интересную и познавательную экскурсию.

Елена читать дальше этому процессу. Она сумела нас настроить и по фантазировать, какие были времена и обычаи и как менялся город с течением времени. Мы очень рады и благодарны Ларисе за рассказ, а также,что взяли эту экскурсию. Спасибо. Наш гид Лариса очень эрудированный и любящий свой город человек. Она очень обстоятельно рассказала как возник и развивался город с таким вдохновением, что мы почувствовали себя как то причастными к

Светлана Экскурсия очень понравилось, узнали не только про Витебск, но и про республику Белорусь. Лариса открытый и очень приятный человек, рекомендуем.

Анна В целом экскурсия интересная, материала много, все доступно. Из минусов: 1. экскурсоводу следует сдерживать свою ярковыраженную прозападную ориентацию. 2. много стояли на месте, было солнечно, напекло открытые участки тела. 3. Доплаченная сумма отличалась от заявленной на сайте. Лариса Ответ организатора: читать дальше разное восприятие. И вы конечно, имеете право на свое. Погода действительно была солнечной и весь маршрут построен именно с учётом возможности зайти в тень, за исключением открытой площадки Успенского собора. Спрятаться там действительно не где.

На территории Беларуси расчет в иностранной валюте запрещен! и поэтому я прошу гостей оплачивать экскурсию в беларусских рублях. И эту информацию я прописала для вас в сообщении заранее. Я уже обращалась в службу поддержки с просьбой прописать сумму остатка в национальной валюте, но пока не прописали. Расчет суммы: 3783 (остаток к оплате)*0.03698(курс российского рубля)=139,89 бел. рубля. Я взяла за экскурсию 140 руб. Добрый вечер! Уважаемые гости, спасибо за отзыв. Обратная связь даёт возможность улучшать работу). Любые исторические события и действия могут иметь

М Михаил Здравствуйте, в целом всё понравилось, что следует из большинства оценок.



Смутило произвольное трактование суммы (пусть и незначительно в большую сторону) за оказанную услугу по окончании экскурсии и отсутствие в связи с этим контрольного документа в виде чека или квитанции, подтверждающей совпадение стоимости заявленной при оформлении и по итогу.

М Михаил читать дальше и исторических зданий не осталось, Лариса смогла преподнести материал достаточно понятно, демонстрируя исторические изображения достопримечательностей. После экскурсии сложилось достаточно четкое понимание относительно образования города и его развития. Стоимость экскурсии была вполне адекватной. Спасибо, Лариса. 19 августа 2025 были с Ларисой на экскурсии по Витебску. Вместо заявленных двух часов экскурсия длилась два с половиной. С учётом того, что город был полностью разрушен во время войны

Е Евгений Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Ларисе, все очень интересно, доступно и понятно.

Алексей Прекрасная экскурсия! Лариса, отлично провела экскурсию! Мы не раз бывали в Витебске, но сегодняшняя экскурсия дала нам множество новых впечатлений и новых интересных фактов! Восхитительно! Думаю в следующий раз опять обратимся к этому экскурсоводу. Очень познавательно, за два часа получили полное представление о городе!

О Оксана Спасибо за знакомство с Витебском!

Было интересно и познавательно!

G Galina Очень интересная экскурсия и приятный экскурсовод!

А Анна Великолепно!