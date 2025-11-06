Витебск - город с богатой историей и культурой. Здесь вы увидите старейшую Благовещенскую церковь, городской ратушу и Успенский собор.
Прогулка пройдет по местам, связанным с известными людьми и событиями, такими как фестиваль «Славянский базар».
Узнайте, почему город был заложен именно здесь, как изменялись его замки и какие конфессии здесь сохранились.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и почувствовать энергию тысячелетнего города
Прогулка пройдет по местам, связанным с известными людьми и событиями, такими как фестиваль «Славянский базар».
Узнайте, почему город был заложен именно здесь, как изменялись его замки и какие конфессии здесь сохранились.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и почувствовать энергию тысячелетнего города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Исторические факты
- ⛪ Византийская церковь
- 🎭 Славянский базар
- 🏰 История замков
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Благовещенская церковь
- Городская ратуша
- Воскресенская церковь
- Успенский собор
- Дом Тихона Кибардина
- Дворец губернатора
Описание экскурсии
Вы увидите cтарейший храм Витебска — восстановленную в византийском стиле Благовещенскую церковь 12 века. Рассмотрите городскую ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Я покажу дом главного архитектора Тихона Кибардина, дворец губернатора 18 века и место, где проходил фестиваль искусств «Славянский базар».
И расскажу:
- Почему именно в этом месте был заложен город
- Как перестраивались витебские замки, сколько их было и куда они делись
- Какие конфессии были в городе и какие остались
- Сколько ярмарок было в Витебске и что они ему дали
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20 — без изменения стоимости
- Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Благовещенской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Витебске
Провела экскурсии для 310 туристов
Здравствуйте! Я Лариса, коренная витебчанка:) Много езжу по стране с экскурсиями, знаю и ценю её историю. Нежно люблю нашу Беларусь и, конечно, свой родной город. Живу в историческом центре иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
6 ноя 2025
Очень понравился объективный подход к подборке исторических фактов, узнали много нового о Беларуси и жителях. Детям, наверно, будет сложновато из-за объёма информации. Хотя дети разные. Экскурсия чудесная.
Виктория
5 ноя 2025
Лариса прекрасный экскурсовод, знающий отлично все про историю и не только. А рассказчик такой, что вам обязательно понравится и Витебск, и Белорусь. Мы чудесно погуляли по городу, окунулись в древнюю историю, узнали как Витебск родился, как развивался, и как все сложилось. Вы не разу не пожалеете, если решите выбрать такого чудесного экскурсовода!
И
Ирина
30 окт 2025
отлично
И
Игорь
27 окт 2025
Большое спасибо Ларисе за очень интересную и познавательную экскурсию.
Елена
20 сен 2025
Наш гид Лариса очень эрудированный и любящий свой город человек. Она очень обстоятельно рассказала как возник и развивался город с таким вдохновением, что мы почувствовали себя как то причастными к
Светлана
8 сен 2025
Экскурсия очень понравилось, узнали не только про Витебск, но и про республику Белорусь. Лариса открытый и очень приятный человек, рекомендуем.
Анна
2 сен 2025
В целом экскурсия интересная, материала много, все доступно. Из минусов: 1. экскурсоводу следует сдерживать свою ярковыраженную прозападную ориентацию. 2. много стояли на месте, было солнечно, напекло открытые участки тела. 3. Доплаченная сумма отличалась от заявленной на сайте.
Лариса
Ответ организатора:
Добрый вечер! Уважаемые гости, спасибо за отзыв. Обратная связь даёт возможность улучшать работу). Любые исторические события и действия могут иметь
М
Михаил
26 авг 2025
Здравствуйте, в целом всё понравилось, что следует из большинства оценок.
Смутило произвольное трактование суммы (пусть и незначительно в большую сторону) за оказанную услугу по окончании экскурсии и отсутствие в связи с этим контрольного документа в виде чека или квитанции, подтверждающей совпадение стоимости заявленной при оформлении и по итогу.
Смутило произвольное трактование суммы (пусть и незначительно в большую сторону) за оказанную услугу по окончании экскурсии и отсутствие в связи с этим контрольного документа в виде чека или квитанции, подтверждающей совпадение стоимости заявленной при оформлении и по итогу.
М
Михаил
20 авг 2025
19 августа 2025 были с Ларисой на экскурсии по Витебску. Вместо заявленных двух часов экскурсия длилась два с половиной. С учётом того, что город был полностью разрушен во время войны
Е
Евгений
19 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Ларисе, все очень интересно, доступно и понятно.
Алексей
13 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Лариса, отлично провела экскурсию! Мы не раз бывали в Витебске, но сегодняшняя экскурсия дала нам множество новых впечатлений и новых интересных фактов! Восхитительно! Думаю в следующий раз опять обратимся к этому экскурсоводу. Очень познавательно, за два часа получили полное представление о городе!
О
Оксана
6 авг 2025
Спасибо за знакомство с Витебском!
Было интересно и познавательно!
Было интересно и познавательно!
G
Galina
6 авг 2025
Очень интересная экскурсия и приятный экскурсовод!
А
Анна
5 авг 2025
Великолепно!
Леонид
1 авг 2025
Прекрасный экскурсовод!
Входит в следующие категории Витебска
Похожие экскурсии из Витебска
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
6050 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВлюбиться в Витебск за 2,5 часа
Прогулка по Витебску раскроет перед вами его многовековую историю и культурное наследие. Узнайте больше о знаменитых жителях и событиях
Начало: На ул. Замковая
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.