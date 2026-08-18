2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Экскурсия "Классический Витебск" подарит незабываемые впечатления от прогулки по исторической части города.
Туристы смогут увидеть величественные храмы, такие как Благовещенская церковь и Свято-Успенский собор, а также прогуляться по пешеходной улице имени Суворова. Витебск славится своими культурными событиями, в том числе фестивалем "Славянский базар". Не упустите шанс познакомиться с богатой историей и культурой этого удивительного города
Лучшее время для посещения Витебска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и город оживает благодаря фестивалям. В октябре и ноябре также можно насладиться прогулками, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Витебск предлагает зимние виды развлечений, но прогулки могут быть ограничены погодными условиями. Весной, в марте и апреле, город начинает расцветать, что делает его привлекательным для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Благовещенская церковь
Свято-Воскресенская церковь
Свято-Успенский собор
Арт-центр Марка Шагала
Летний амфитеатр
Описание экскурсии
Ратуша и старинные храмы
В исторической части города вы познакомитесь с сохранившейся и восстановленной застройкой XVIII-XIX веков. А также посетите один из древнейших храмов Беларуси — Благовещенскую церковь — и узнаете, почему Ратуша с часами стала символом вольного города. Кроме того, рассмотрите чудесную Свято-Воскресенскую церковь и зайдете в величественный Свято-Успенский собор.
Витебск вчера и сегодня
Вы погуляете по «местному Арбату» — пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, галереи, трактиры и кофейни. Узнаете, в каком дворце останавливался Наполеон, и увидите памятник героям Отечественной войны 1812 года. Кроме того, мы покажем Арт-центр Марка Шагала, стилизованную средневековую башню «Духовской круглик», Летний амфитеатр и концертную площадку, где проходит фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Всего мы пройдем около 2 км
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
По желанию экскурсию можно провести на автомобиле, чтобы увидеть еще больше знаковых и красивых мест Витебска. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу Витебск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2692 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Прекрасная экскурсия по центру Витебска. Мы с удовольствием прошли по улочкам города, погрузились в его историю. Гид Наталья произвела очень приятное впечатление- интересный, логически выстроенный рассказ, знание истории и города, и страны
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Г
Галина
Спасибо большое за экскурсию, нам все понравилось. Так доходчиво и понятно была изложена история города от зарождение до сегодняшних дней. Религия, архитектура, культура- переплетение через века. Мы объехали 5 крупных городов Белоруссии, но Витебск занял особое место в памяти и в душе. Возможно, отчасти благодаря Анастасии, еще раз спасибо!
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В
Виктория
Дата посещения: 5 янв 2026
Сегодня состоялась наша обзорная экскурсия по Витебску под руководством опытного гида Оксаны. Неспешный темп и содержательный рассказ оставили самые приятные впечатления. Большое спасибо!
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Р
Рема
Экскурсию по Витебску с нами провела Наталья, которая прекрасно смогла заинтересовать двух детей-подростков, которые не приемлют нудных монотонных рассказов. Очень заботливый, чуткий гид. Провели с ней 3 часа как с читать дальшеуменьшить
добрым старым другом в очень непринужденной обстановке. Мы были на машине, что помогло нам увидеть максимум достопримечательностей в Витебске и при этом не устать. Периодически обращаясь к детям, задавая им вопросы, Наталья поддерживала в них интерес к своему рассказу,"держа их внимание". Спасибо Александру за то, что предложил нам такого прекрасного гида Наталью!
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Елена
нашу экскурсию проводила гид Анастасия, замечательно подстраивается под группу, слышит, объем знаний просто невероятный! открыла нам Витебск с очень интересной стороны, провела такими улочками, куда самому просто не прийдет в голову зайти! очень рекомендуем!
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Алексей
Большое спасибо Наталье Викторовне за интересную и познавательную экскурсию!