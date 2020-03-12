2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ратуша и старинные храмы

В исторической части города вы познакомитесь с сохранившейся и восстановленной застройкой XVIII-XIX веков. А также посетите один из древнейших храмов Беларуси — Благовещенскую церковь — и узнаете, почему Ратуша с часами стала символом вольного города. Кроме того, рассмотрите чудесную Свято-Воскресенскую церковь и зайдете в величественный Свято-Успенский собор.

Витебск вчера и сегодня

Вы погуляете по «местному Арбату» — пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, галереи, трактиры и кофейни. Узнаете, в каком дворце останавливался Наполеон, и увидите памятник героям Отечественной войны 1812 года. Кроме того, мы покажем Арт-центр Марка Шагала, стилизованную средневековую башню «Духовской круглик», Летний амфитеатр и концертную площадку, где проходит фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».