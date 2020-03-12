2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии

Александр
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Александр – экскурсионное агентство
Витебск покорит вас уютом, очарованием, чистотой и старинной архитектурой.

Вы увидите величественные храмы, пройдете по «местному Арбату» и узнаете, чем жил и живет город.

А еще услышите о местных фестивалях и о связанных с Витебском знаменитых людях!
29 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в гостиницу «Витебск»
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Классический Витебск
Классический Витебск

Что вас ожидает

Ратуша и старинные храмы
В исторической части города вы познакомитесь с сохранившейся и восстановленной застройкой XVIII-XIX веков. А также посетите один из древнейших храмов Беларуси — Благовещенскую церковь — и узнаете, почему Ратуша с часами стала символом вольного города. Кроме того, рассмотрите чудесную Свято-Воскресенскую церковь и зайдете в величественный Свято-Успенский собор.

Витебск вчера и сегодня
Вы погуляете по «местному Арбату» — пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, галереи, трактиры и кофейни. Узнаете, в каком дворце останавливался Наполеон, и увидите памятник героям Отечественной войны 1812 года. Кроме того, мы покажем Арт-центр Марка Шагала, стилизованную средневековую башню «Духовской круглик», Летний амфитеатр и концертную площадку, где проходит фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

Организационные детали

  • Всего мы пройдем около 2 км
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • По желанию экскурсию можно провести на автомобиле, чтобы увидеть еще больше знаковых и красивых мест Витебска. Детали уточняйте в личном сообщении.
Классический Витебск
Классический Витебск
Классический Витебск
Классический Витебск
Классический Витебск
Классический Витебск
Классический Витебск
Классический Витебск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в гостиницу «Витебск».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждем вас в Витебске!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Отличный экскурсовод, интересный маршрут, наполненность и эмоции. Рекомендую.
16 февраля 2020
Были на экскурсии 14 февраля, отличное начало знакомства с Витебском, его историей, культурой и современностью. Экскурсия была очень содержательная, структурированная, мы остались довольны. Однозначно можем рекомендовать.
Александр всё прекрасно организовал и порекомендовал как увлекательно провести время после завершения экскурсии.

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