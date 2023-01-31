«Славянский базар»

Прогулка начнётся с Площади Свободы, где вы сможете увидеть одну из визитных карточек города — здание Летнего амфитеатра. Именно здесь, каждое лето, вот уже 30 лет проходит знаменитый фестиваль «Славянский базар». Вы узнаете всё: от истоков до последних новостей, как зарождался знаменитый фестиваль, какое влияние он оказывает на жизнь города сегодня.

Уютный Витебск

Пройдёмся по одной из самых маленьких улиц города — Замковой, и выйдем к самому древнему храму — Благовещенской церкви. Свою историю церковь ведёт ещё со второй половины XII века. Я расскажу вам про трагическую историю храма и современное состояние.

Буквально через дорогу вы увидите следующий пункт нашего маршрута — драматический театр имени Якуба Коласа. Здесь начала действовать одна из первых театральных трупп на территории современной Беларуси. Это яркий памятник классической архитектуры, который и сейчас не перестаёт радовать зрителя яркими постановками.

Знаменательные памятники

Прогуляемся по Пушкинскому мосту, а я обязательно расскажу вам, какое отношение имел знаменитый русский писатель к нашему городу. Неподалёку притаился ещё один памятник, посвящённый сказочному персонажу, автор которого уже сам родился и рос в Витебске. Кто это? Узнаете во время экскурсии!

Витебск исторический

Оценим старинный Свято-Духов монастырь, история которого восходит ещё к XIV веку. Заглянем на старинную улочку Толстого: сможете оценить, насколько незначительно поменялся пейзаж губернского города более чем за 100 лет. Выйдем к ратуше и Воскресенской церкви. Здесь вы узнаете про период наивысшего расцвета Витебских земель, дарование городу Магдебургского права и про многочисленные войны и конфликты, в гуще которых постоянно оказывался Витебск.

Старинные улочки Витебска

Через улицу Крылова мы выйдем прямо к главной святыне города — Успенскому собору. Это величественный памятник архитектуры виленского барокко, который гордо взмывает над берегом Западной Двины.

Пройдём по красивой и спокойной улице Путна, которая расцветает в весенне-летний период: здесь не встретишь толп туристов, зато можно насладиться тишиной и спокойствием.

Выйдем к Скверу героев войны 1812 года, где вы увидите Дворец Губернатора — памятник классицизма XVIII века, место, где останавливался Наполеон. Здесь же мы познакомимся с Арт-центром Марка Шагала и музыкальной школой имени И. И. Соллертинского.

В конце нашей увлекательной экскурсии, прогуляемся по архитектурному ансамблю улицы Ленина, где узнаете историю первого на территории Беларуси кинотеатра.