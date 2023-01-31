Витебск: яркие краски старого города

Вас ожидает яркая прогулка по одному из древнейших городов Беларуси, его северной и культурной столице - Витебску

5
3 отзыва
Вас ожидает яркая прогулка по одному из древнейших городов Беларуси, его северной и культурной столице — Витебску.

Мы с вами пройдёмся по старинным улочкам, посмотрим на яркие примеры современного искусства и погрузимся в непередаваемую атмосферу древнего города.

Правда ли, что здесь выступал с концертом Виктор Цой? Какое любимое блюдо витебчан и какой знаменитый напиток изготавливают в Витебске? Ответы на эти вопросы, вы найдёте во время нашей удивительной прогулки!
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы
  • Летний амфитеатр
  • Улица Замковая
  • Благовещенская церковь
  • Драматический театр им. Якуба Коласа
  • Пушкинский мост
  • Старинный Свято-Духов монастырь
  • Улочка Толстого
  • Ратуша
  • Воскресенская церковь
  • Улица Крылова
  • Успенский собор
  • Улица Путна
  • Сквер героев войны 1812 года
  • Дворец Губернатора
  • Арт-центр Марка Шагала
  • Музыкальная школа имени И. И. Соллертинского
  • Улица Ленина
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Описание

«Славянский базар»

Прогулка начнётся с Площади Свободы, где вы сможете увидеть одну из визитных карточек города — здание Летнего амфитеатра. Именно здесь, каждое лето, вот уже 30 лет проходит знаменитый фестиваль «Славянский базар». Вы узнаете всё: от истоков до последних новостей, как зарождался знаменитый фестиваль, какое влияние он оказывает на жизнь города сегодня.

Уютный Витебск

Пройдёмся по одной из самых маленьких улиц города — Замковой, и выйдем к самому древнему храму — Благовещенской церкви. Свою историю церковь ведёт ещё со второй половины XII века. Я расскажу вам про трагическую историю храма и современное состояние.
Буквально через дорогу вы увидите следующий пункт нашего маршрута — драматический театр имени Якуба Коласа. Здесь начала действовать одна из первых театральных трупп на территории современной Беларуси. Это яркий памятник классической архитектуры, который и сейчас не перестаёт радовать зрителя яркими постановками.

Знаменательные памятники

Прогуляемся по Пушкинскому мосту, а я обязательно расскажу вам, какое отношение имел знаменитый русский писатель к нашему городу. Неподалёку притаился ещё один памятник, посвящённый сказочному персонажу, автор которого уже сам родился и рос в Витебске. Кто это? Узнаете во время экскурсии!

Витебск исторический

Оценим старинный Свято-Духов монастырь, история которого восходит ещё к XIV веку. Заглянем на старинную улочку Толстого: сможете оценить, насколько незначительно поменялся пейзаж губернского города более чем за 100 лет. Выйдем к ратуше и Воскресенской церкви. Здесь вы узнаете про период наивысшего расцвета Витебских земель, дарование городу Магдебургского права и про многочисленные войны и конфликты, в гуще которых постоянно оказывался Витебск.

Старинные улочки Витебска

Через улицу Крылова мы выйдем прямо к главной святыне города — Успенскому собору. Это величественный памятник архитектуры виленского барокко, который гордо взмывает над берегом Западной Двины.
Пройдём по красивой и спокойной улице Путна, которая расцветает в весенне-летний период: здесь не встретишь толп туристов, зато можно насладиться тишиной и спокойствием.
Выйдем к Скверу героев войны 1812 года, где вы увидите Дворец Губернатора — памятник классицизма XVIII века, место, где останавливался Наполеон. Здесь же мы познакомимся с Арт-центром Марка Шагала и музыкальной школой имени И. И. Соллертинского.
В конце нашей увлекательной экскурсии, прогуляемся по архитектурному ансамблю улицы Ленина, где узнаете историю первого на территории Беларуси кинотеатра.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Фрунзе, 11
Завершение: ул. 1-я Доватора, 7 / 11
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
31 янв 2023
Нам очень понравилась экскурсия Алексея! Живой и очень разнообразный рассказ - и про древнейшую историю, и про Славянский Базар, и даже про группу ЛСП:) Порекомендовал много мест, на все вопросы подробно ответил. В общем, оставил теплое впечатление - и о Витебске, и о себе лично!
Д
9 ноя 2022
Алексей - гид, любящий город, и щедро делящийся этой любовью с каждым, кто будет открыт для неё:)
Н
23 авг 2022
Экскурсия очень интересная, не утомительная. 2,5 часа прошли на одном дыхании. Алексей прекрасный экскурсовод. Очень интересно рассказывает про свой город. Время пролетело незаметно. Даже наш 1,5 годовалый ребенок слушал его внимательно:))
Общее впечатление о Витебске - уютный, красивый, чистый город.

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