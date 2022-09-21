Витебск: яркие краски старого города

С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей

Витебск помнит удивительные события и людей — да и современность у нас интересная! На экскурсии вы узнаете обо всех эпохах города и их культурных особенностях.

Увидите достопримечательности, стрит-арт и такие локации, до которых обычно не доходят другие маршруты. Прочувствуете характер Витебска. А для юных путешественников у меня разработан увлекательный квест.
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
Витебск: яркие краски старого города
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Описание

Что вас ожидает

Гуляем сквозь времена Витебска

Начнется наша экскурсия у символа тысячелетней истории города — Благовещенской церкви. Для Беларуси это уникальный памятник древнерусского зодчества. Я открою вам хроники святыни и покажу кладку 12 века!

Прогуляемся по набережной Западной Двины — любимому месту отдыха горожан. Вы услышите об исторической роли главной водной артерии севера Беларуси. Узнаете, где в Витебске отдохнуть с детьми, покататься на аттракционах и посмотреть на город с высоты.

На улице Пушкина обсудим, сколько раз писатель бывал в нашем городе и сколько памятников посвящено великому поэту. В сквере войны 1812 года вы увидите здание, в котором гостили с разницей в несколько лет Наполеон и Михаил Огинский. Также я расскажу об известном уроженце Витебска — музыковеде Иване Солертинском — и покажу те места его памяти.

Витебская палитра

В центре Витебска в свое время работали и творили многие прославленные художники и артисты, о которых я вам расскажу. Вы узнаете, в росписи какого знаменитого парижского театра принимал участие Марк Шагал и в каком доме жил его учитель. Мы поговорим о влиянии Витебской художественной школы на жизнь города в начале 20 века и о том, в каком состоянии находится культура сейчас. Какие современные артисты прославляют Витебск в Беларуси и за рубежом? Об этом — на нашей красочной прогулке.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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