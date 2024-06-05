🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Популярное предложение Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия Погрузитесь в историю Витебска, узнайте о ключевых событиях и личностях, посетите значимые архитектурные объекты и музеи Начало: На улице М. Шагала 5 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 94 отзыва По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Возле городской ратуши 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Витебск: яркие краски старого города С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей Начало: В районе Площади Свободы 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 58 отзывов Тайны Витебска: прогулка с дегустацией наливок Прогулка по Витебску откроет вам его мистическую сторону: легенды, загадочные места и традиции. Дегустация наливок добавит вкус к вашим впечатлениям Начало: Ратушная площадь 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов Загадки Витебска: путешествие по историческим и культурным местам Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: Площадь Свободы 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Мелодии витебских улиц: уникальное путешествие по Витебску Проведите 2 часа в увлекательном путешествии по Витебску, где каждый уголок города звучит своей уникальной историей Начало: На площади Свободы 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Таинственный Витебск: путешествие по историческим местам Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит свои загадки и истории Начало: На площади Тысячелетия 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Классический Витебск Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии Начало: У входа в Благовещенскую церковь 4 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов О Витебске - с легкостью и любовью: индивидуальная экскурсия Приглашаем на увлекательную экскурсию по Витебску! Узнайте о Марке Шагале, витебской художественной школе и насладитесь современными арт-объектами города 3 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Витебск: следы Марка Шагала - путешествие в мир искусства и истории Погрузитесь в мир искусства Витебска, где каждый уголок расскажет историю Марка Шагала и его современников Начало: На площади Тысячелетия 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Здравствуй, Витебск: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Витебска, где каждый уголок хранит истории эпох и знаменитых личностей Начало: На площади Тысячелетия 3 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 5 отзывов Квест-экскурсия в Витебске: раскройте тайну пропажи Погрузитесь в мир тайн и загадок Витебска, раскрывая секреты прошлого в увлекательной квест-экскурсии Начало: В районе площади Свободы 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Витебск: путешествие по городу художников и их творчеству Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В районе площади Свободы 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Обзорная прогулка «Витебские истории» Прогуляйтесь по Витебску и узнайте его самые сокровенные тайны. Истории, архитектура и знаменитые личности ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: На площади Свободы 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Гастрономическое путешествие по Витебску: уникальный вкус Беларуси Погрузитесь в мир белорусской кулинарии с экскурсией по Витебску. Вас ждут уникальные вкусы и незабываемые впечатления Начало: Ратушная площадь 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Витебск и музей-усадьба Здравнёво: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Витебска и усадьбы Здравнёво. Увидите главные достопримечательности и насладитесь видами Западной Двины. Транспорт включен 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Витебск за 3 часа: от костела Святой Варвары до улицы Марка Шагала Откройте для себя красоту Витебска в уникальной экскурсии. Исторические памятники, яркие рассказы и уютные улочки ждут вас Начало: Ул. Замковая, 5-2 180 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Мелодии витебских улиц: индивидуальная экскурсия по Витебску Увлекательная прогулка по Витебску, где каждый уголок расскажет свою историю. Почувствуйте себя коренным витебчанином Начало: Площадь Свободы, у скульптуры «Бродячий музыкант» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 120 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Витебск: яркие краски старого города Начало: Ул. Фрунзе, 11 Расписание: Каждый день недели с 10:00 до 22:00 140 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Новогодняя экскурсия по Витебску: праздничное путешествие в сердце Беларуси Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией по новогоднему Витебску. Откройте для себя исторические сокровища и праздничную иллюминацию города Начало: Летний Амфитеатр 120 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Первая встреча с городом Начало: Площадь Свободы Расписание: В любой день с 10.00 до 17.00 130 Br за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв УНОВИС в Витебске: путешествие от Шагала до Малевича Вас ждет погружение в мир искусства Витебска, где творили Шагал и Малевич. Откройте для себя историю и современность УНОВИС Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 115 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Классическая обзорная экскурсия по Витебску Начало: Замковая улица, 1, Витебск Расписание: Ежедневно с 8:00 до 18:00 от 170 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Витебск через глаза Марка Шагала: экскурсия в мир искусства Погрузитесь в атмосферу Витебска, где каждый уголок насыщен историями о жизни и творчестве великого Марка Шагала Начало: Ул. Чехова, арт-центр им. Марка Шагала Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре от 115 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 12 отзывов По страницам истории 1000-летнего Витебска: Путешествие в прошлое Приглашаем на экскурсию по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя величие и красоту города Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск Расписание: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 114.32 Br за всё до 40 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Витебск Славянский: Экскурсия в город искусств и истории Познайте душу Витебска через его историю и культуру на эксклюзивной индивидуальной экскурсии Начало: Площадь Тысячелетия, Витебск Расписание: Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре 114.32 Br за всё до 40 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Привет, Витебск: индивидуальная экскурсия по историческим местам Прогуляйтесь по Витебску, узнайте о его знаменитых жителях и событиях. Откройте для себя архитектурные шедевры и лучшие места для фотографий Начало: Площадь Тысячелетия у памятника Александру Невском Расписание: Ежедневно с 10:00 по 23:00 100 Br за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска Погрузитесь в историю Витебска от Древней Руси до Советского Союза. Увидите ключевые объекты и услышите увлекательные легенды Начало: Улица Марка Шагала 5А Расписание: Ежедневно в удобное Вам время 120 Br за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Витебск на рубеже веков: от Малевича до Шагала и УНОВИС Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство Начало: На площадке у входа в храм Благовещения 4 500 ₽ за всё до 10 чел.