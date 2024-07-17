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открылся для нас с новой стороны. Мы узнали много интесных вещей, познакомились с историей города, с его знаменитыми земляками. У нас осталось очень приятное впечатление и от города и от общения с Алексеем. Он всегда на связи, более того, он нас сориентировал с отелем. Спасибо большое.