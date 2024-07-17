Экскурсии по Старому городу в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Витебске, цены от 150 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
27 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 20:00
22 июля в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Начало: Ул. Фрунзе, 11
Расписание: Каждый день недели с 10:00 до 22:00
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
150Br за всё до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе автовокзала
«Витебск — старинный город, наполненный атмосферой творчества и искусства»
21 июля в 11:00
22 июля в 11:00
2 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    17 июля 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Очень интересная экскурсия с замечательным гидом. Алексей, спасибо!
  • К
    Кирилл
    8 июля 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Совершили прогулку с Алексеем. Приятный человек. Культурный, образованный. Экскурсия была неутомительна и интересна. Возникло желание посетить Витебск на более длительный срок.
  • И
    Ирина
    7 июля 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    С Алексеем гуляли по Витебску компанией из 5 человек. Узнали много интересного о городе: не только исторические факты, но и
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    милые неожиданные моменты современной жизни. Самостоятельно мы никогда бы не нашли дворики с двухэтажными сараями, работы современных художников на трансформаторных будках и т. п. Приятно было получить на память красивую открытку в крафтовом конверте. По стечению обстоятельств мы дважды переносили время экскурсии. Алексей откликнулся на нашу просьбу, за что ему отдельное большое спасибо. Наша компания рекомендует Алексея, как позитивного человека, любящего свой город, знающего его историю и готового раскрыть секреты Витебска гостям.

    С Алексеем гуляли по Витебску компанией из 5 человек. Узнали много интересного о городе: не толькоС Алексеем гуляли по Витебску компанией из 5 человек. Узнали много интересного о городе: не толькоС Алексеем гуляли по Витебску компанией из 5 человек. Узнали много интересного о городе: не только
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Мы благодарны нашему экскурсоводу Алексею Киселёву за очень интересную экскурсию. Он провел нас по самым знаковым историческим местам города, который
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    открылся для нас с новой стороны. Мы узнали много интесных вещей, познакомились с историей города, с его знаменитыми земляками. У нас осталось очень приятное впечатление и от города и от общения с Алексеем. Он всегда на связи, более того, он нас сориентировал с отелем. Спасибо большое.

  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Отличная экскурсия - узнали много нового и интересного, прогулялись по историческому центру и даже зяглянули в витебские дворики полюбоваться на современные произведения. Экскурсовод Алексей очень приятный и дружелюбный, видно, что любит свой город!
  • К
    Ксения
    12 мая 2024
    Витебск: яркие краски старого города
    Замечательный гид Алексей! Все подсказал, рассказал, завел в секретные дворики. Благодарим! Экскурсия прошла на высоте

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Благовещенская церковь
  4. Ратуша
  5. Воскресенская церковь
  6. Старый город
  7. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Витебску в июле 2024
Сейчас в Витебске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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