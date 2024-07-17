1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВитебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Сегодня в 20:00
22 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Начало: Ул. Фрунзе, 11
Расписание: Каждый день недели с 10:00 до 22:00
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
150Br за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2,5 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе автовокзала
«Витебск — старинный город, наполненный атмосферой творчества и искусства»
21 июля в 11:00
22 июля в 11:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил17 июля 2024Очень интересная экскурсия с замечательным гидом. Алексей, спасибо!
- ККирилл8 июля 2024Совершили прогулку с Алексеем. Приятный человек. Культурный, образованный. Экскурсия была неутомительна и интересна. Возникло желание посетить Витебск на более длительный срок.
- ИИрина7 июля 2024С Алексеем гуляли по Витебску компанией из 5 человек. Узнали много интересного о городе: не только исторические факты, но и
- ТТатьяна20 мая 2024Мы благодарны нашему экскурсоводу Алексею Киселёву за очень интересную экскурсию. Он провел нас по самым знаковым историческим местам города, который
- ИИлья19 мая 2024Отличная экскурсия - узнали много нового и интересного, прогулялись по историческому центру и даже зяглянули в витебские дворики полюбоваться на современные произведения. Экскурсовод Алексей очень приятный и дружелюбный, видно, что любит свой город!
- ККсения12 мая 2024Замечательный гид Алексей! Все подсказал, рассказал, завел в секретные дворики. Благодарим! Экскурсия прошла на высоте
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Старый город»
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