Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе!
Я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️, тайными уголками города, а также местными деликатесами. Преподнесу историю 📖 моего любимого города живо, красочно и нескучно!
Вы окунетесь в разные эпохи истории города, увидите "писающие символы", узнаете о современной жизни и продегустируете вкуснейшее бельгийское пиво, шоколад и фриты. Вас ожидает идеальное свидание с Брюсселем!
Во время нашей прогулки Вам предстоит увидеть:
Гранд Пляс, где вы узнаете историю и тайны самой красивой площади Бельгии.
Биржа — я расскажу, почему жители города поменяли значение этого здания и чем оно славится сегодня.
Королевские галереи — вы познакомитесь с историей их основания, увидите лучшие бутики города и купите бельгийский шоколад.
Район «Чрево Брюсселя» — вы посетите средневековую улочку, заглянете в Королевский театр марионеток, выпьете вкуснейшее пиво в знаменитом баре «Делириум», познакомитесь с писающей девочкой и узнаете историю ресторана, который посещают все знаменитые гости города.
Рынок Сент-Джерри — я покажу место встреч и отдыха бельгийцев и островок, где сохранились остатки реки Зенна с золотыми рыбками.
Квартал Сент-Катрин — древний порт Брюсселя удивит вас выбором вкусных рыбных ресторанчиков и видом на прекрасную готическую церковь ⛪ мальчик, а еще — писающая собачка и современные граффити, которые внесли разнообразие в лик Брюсселя.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Еда и напитки по желанию и оплачиваются дополнительно
Начало
🚩 Carrefour de l'Europe 1000
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.