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Брюссель за один день!

5
30 отзывов
Наталия К.
Наталия К. – Гид из Брюсселя
Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе! Я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️, тайными уголками города, а также местными деликатесами.

Преподнесу историю 📖 моего любимого города живо, красочно и нескучно! Вы окунетесь в разные эпохи истории города, увидите "писающие символы", узнаете о современной жизни и продегустируете вкуснейшее бельгийское пиво, шоколад и фриты.

Вас ожидает идеальное свидание с Брюсселем!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Брюссель за один день!
Брюссель за один день!

Что вы увидите

  • Гранд Пляс
  • Биржа
  • Королевские галереи
  • Район «Чрево Брюсселя»
  • Бар «Делириум»
  • Рынок Сент-Джерри
  • Квартал Сент-Катрин
  • Писающий мальчик
Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе!
Я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️, тайными уголками города, а также местными деликатесами. Преподнесу историю 📖 моего любимого города живо, красочно и нескучно!
Вы окунетесь в разные эпохи истории города, увидите "писающие символы", узнаете о современной жизни и продегустируете вкуснейшее бельгийское пиво, шоколад и фриты. Вас ожидает идеальное свидание с Брюсселем!

Во время нашей прогулки Вам предстоит увидеть:

  • Гранд Пляс, где вы узнаете историю и тайны самой красивой площади Бельгии.
  • Биржа — я расскажу, почему жители города поменяли значение этого здания и чем оно славится сегодня.
  • Королевские галереи — вы познакомитесь с историей их основания, увидите лучшие бутики города и купите бельгийский шоколад.
  • Район «Чрево Брюсселя» — вы посетите средневековую улочку, заглянете в Королевский театр марионеток, выпьете вкуснейшее пиво в знаменитом баре «Делириум», познакомитесь с писающей девочкой и узнаете историю ресторана, который посещают все знаменитые гости города.
  • Рынок Сент-Джерри — я покажу место встреч и отдыха бельгийцев и островок, где сохранились остатки реки Зенна с золотыми рыбками.
  • Квартал Сент-Катрин — древний порт Брюсселя удивит вас выбором вкусных рыбных ресторанчиков и видом на прекрасную готическую церковь ⛪ мальчик, а еще — писающая собачка и современные граффити, которые внесли разнообразие в лик Брюсселя.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки по желанию и оплачиваются дополнительно
Начало
🚩 Carrefour de l'Europe 1000
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Брюссель за один день!
Брюссель за один день!
Брюссель за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия К.
Наталия К.
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30 отзывов оставили туристы

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