Моя главная задача - за 2, 5 часа изменить ваше представление о строгом, политическом Брюсселе!

Я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️, тайными уголками города, а также местными деликатесами. Преподнесу историю 📖 моего любимого города живо, красочно и нескучно!

Вы окунетесь в разные эпохи истории города, увидите "писающие символы", узнаете о современной жизни и продегустируете вкуснейшее бельгийское пиво, шоколад и фриты. Вас ожидает идеальное свидание с Брюсселем!

Во время нашей прогулки Вам предстоит увидеть: