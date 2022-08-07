На этой индивидуальной экскурсии вы посетите главные достопримечательности Брюсселя, такие как Гранд Пляс и Королевские галереи, узнаете их захватывающие истории и легенды. Прогуляетесь по старинным улочкам, увидите брюссельские граффити и

здания в стиле модерн. Вкуснейший шоколад и местное пиво в знаменитом баре «Делириум» станут приятным дополнением к экскурсии. Узнайте больше о средневековой и современной жизни Брюсселя и получите незабываемые впечатления от этого великолепного города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Брюссель сквозь века

Я проведу вас по самым интересным местам города, полно и увлекательно расскажу их историю и легенды и помогу понять характер Брюсселя. Итак, в программе:

Гранд Пляс , где вы узнаете историю и тайны самой красивой площади Бельгии.

, где вы узнаете историю и тайны самой красивой площади Бельгии. Биржа — я расскажу, почему жители города поменяли значение этого здания и чем оно славится сегодня.

— я расскажу, почему жители города поменяли значение этого здания и чем оно славится сегодня. Королевские галереи — вы познакомитесь с историей их основания, увидите лучшие бутики города и купите бельгийский шоколад.

— вы познакомитесь с историей их основания, увидите лучшие бутики города и купите бельгийский шоколад. Район «Чрево Брюсселя» — вы посетите средневековую улочку, заглянете в Королевский театр марионеток, выпьете вкуснейшее пиво в знаменитом баре «Делириум», познакомитесь с писающей девочкой и узнаете историю ресторана, который посещают все знаменитые гости города.

— вы посетите средневековую улочку, заглянете в Королевский театр марионеток, выпьете вкуснейшее пиво в знаменитом баре «Делириум», познакомитесь с писающей девочкой и узнаете историю ресторана, который посещают все знаменитые гости города. Рынок Сент-Джерри — я покажу место встреч и отдыха бельгийцев и островок, где сохранились остатки реки Зенна с золотыми рыбками.

— я покажу место встреч и отдыха бельгийцев и островок, где сохранились остатки реки Зенна с золотыми рыбками. Квартал Сент-Катрин — древний порт Брюсселя удивит вас выбором вкусных рыбных ресторанчиков и видом на прекрасную готическую церковь.

— древний порт Брюсселя удивит вас выбором вкусных рыбных ресторанчиков и видом на прекрасную готическую церковь. Писающий мальчик, а еще — писающая собачка и современные граффити, которые внесли разнообразие в лик Брюсселя.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз в Брюсселе и готов не только к поверхностному знакомству, но и полному погружению в реалии города.

Организационные детали