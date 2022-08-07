На этой индивидуальной экскурсии вы посетите главные достопримечательности Брюсселя, такие как Гранд Пляс и Королевские галереи, узнаете их захватывающие истории и легенды. Прогуляетесь по старинным улочкам, увидите брюссельские граффити и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🍫 Вкуснейший бельгийский шоколад
- 🍺 Местное пиво в баре «Делириум»
- 🎨 Брюссельские граффити
- 🏛 Королевские галереи
Что можно увидеть
- Гранд Пляс
- Биржа
- Королевские галереи
- Район «Чрево Брюсселя»
- Рынок Сент-Джерри
- Квартал Сент-Катрин
- Писающий мальчик
Описание экскурсии
Брюссель сквозь века
Я проведу вас по самым интересным местам города, полно и увлекательно расскажу их историю и легенды и помогу понять характер Брюсселя. Итак, в программе:
- Гранд Пляс, где вы узнаете историю и тайны самой красивой площади Бельгии.
- Биржа — я расскажу, почему жители города поменяли значение этого здания и чем оно славится сегодня.
- Королевские галереи — вы познакомитесь с историей их основания, увидите лучшие бутики города и купите бельгийский шоколад.
- Район «Чрево Брюсселя» — вы посетите средневековую улочку, заглянете в Королевский театр марионеток, выпьете вкуснейшее пиво в знаменитом баре «Делириум», познакомитесь с писающей девочкой и узнаете историю ресторана, который посещают все знаменитые гости города.
- Рынок Сент-Джерри — я покажу место встреч и отдыха бельгийцев и островок, где сохранились остатки реки Зенна с золотыми рыбками.
- Квартал Сент-Катрин — древний порт Брюсселя удивит вас выбором вкусных рыбных ресторанчиков и видом на прекрасную готическую церковь.
- Писающий мальчик, а еще — писающая собачка и современные граффити, которые внесли разнообразие в лик Брюсселя.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто первый раз в Брюсселе и готов не только к поверхностному знакомству, но и полному погружению в реалии города.
Организационные детали
- Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
- Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 875 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Брюссель! Будучи профессиональным гидом в Бельгии, я с удовольствием предлагаю вам мои авторские экскурсии по Брюсселю. Моя миссия не только познакомить вас с историей города и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Здравствуйте!
Хотел бы выразить Наталии искреннюю благодарность за экскурсию! За интересный, легкий, непринужденный стиль изложения, за увлекательные истории из жизни местного населения и нюансы, о которых может знать только тот, кто
Хотел бы выразить Наталии искреннюю благодарность за экскурсию! За интересный, легкий, непринужденный стиль изложения, за увлекательные истории из жизни местного населения и нюансы, о которых может знать только тот, кто
Вам был полезен этот отзыв?
И
Знакомились с Брюсселем с Натальей и получили огромное удовольствие от экскурсии. Интересная подача фактов, красивые фото, вкусный и ароматный кофе, популярные улочки, которые не видны на первый взгляд-это то, чем была наполнена экскурсия. Спасибо Наталье за прекрасный день в Брюсселе!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия от Натальи. Всё очень понравилось. Добрый и искренний человек и отличный профессионал своего дела.
Вам был полезен этот отзыв?
Прогулка по центру Брюсселя с гидом Натальей очень понравилась своей непринуждённой атмосферой и интересной информацией, юмором и вниманием к неожиданным мелочам.
Вам был полезен этот отзыв?
Z
Отличная экскурсия, гид Наталия прекрасно знает свое дело. Легко, непринужденно, с интересными фактами и нетривиальными историями. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Нам Понравилась экскурсия, гид Наталья, правда мы не попробовали пива))), но это может потому, что было холодно и промозгло, Наталью мы станем рекомендовать друзьям однозначно!! Сыну, 16 лет, понравилось- доходчиво, увлекательно и не утомительно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Брюсселя
Похожие экскурсии на «Брюссель за один день»
Мини-группа
до 10 чел.
Брюссель за 2 часа
Добро пожаловать в Брюссель! За 2 часа вы увидите знаменитые дворцы, попробуете шоколад и узнаете тайны города. Погрузитесь в атмосферу столицы Европы
Начало: У метро Trône
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
€40 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Полное погружение в историю, современность и кухню Брюсселя (в мини-группе)
Разобраться в городе-головоломке - и полюбить его
Начало: На Тронной площади
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
€72 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Брюссель и короли
Прогулка по Брюсселю, где королевские дворцы, музеи и театры расскажут вам историю города и его монархов. Узнайте о бельгийских королях и их влиянии на культуру
Начало: У Королевского дворца
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от €160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Весь Брюссель за 3 часа
Попасть под очарование средневековых площадей и модерна, дворцов, легенд, шуток и шоколада
Начало: Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
€60 за человека
от €170 за экскурсию