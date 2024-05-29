Гастрономические экскурсии Брюсселя

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Брюсселе на русском языке, цены от €35, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брюссель в тарелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
105 отзывов
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
«Я расскажу, что попробовать на бегу или не торопясь, чтобы прочувствовать специфику местной гастрономии, и отведу вас туда, где трапезничают брюссельцы»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163147 за всё до 5 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
«Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5040 за человека
Брюссель Брейгеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
«В завершение мы заглянем в одну или две фольклорные пивные при театрах марионеток, где вы сможете попробовать изумительное местное пиво»
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Брюссель в шоколаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
«Мастер-класс позволит воочию увидеть традиционные технологии шоколатье, снять на видео настоящие реки и фонтаны горячего десерта, а после сделать свои трюфели и конфеты, плитки и шоколадные фигурки»
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
249 за всё до 10 чел.
Ешь, молись, люби Брюссель
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
«Вы погрузитесь в волшебный мир бельгийской кухни, открыв для себя вкусы, которые пробудят в вас настоящую любовь к гастрономии»
Расписание: Кадый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Victoria
    29 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юрий
    7 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Александра, удивительный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все организовано таким образом, что ты, как бы, просто, гуляешь, что то
    читать дальше

    пробуешь, но, при этом тебе в голову вкладывают очень много разнообразной информации и проводит по основным достопримечательностям города. Причем, Александра задействует все органы чувств во время экскурсии, включая прослушивание тематической музыки, и, даже вкусовые сосочки😅 Поскольку мы начали свою прогулку довольно поздно, то, не успевали попасть во все места до их закрытия, так, Александра постоянно, в течении экскурсии подкидывала нам "в тарелку" то, что мы упускали и не успевали попробовать. Огромное ей спасибо, экскурсия превзошла наши ожидания!!!

  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
  • Д
    Дарья
    4 мая 2024
    Брюссель в тарелке
    Экскурсия с Александрой пролетела на одном дыхании! Очень теплый и дружелюбный гид создал классную атмосферу, гастрономические места были подобраны отлично,
    читать дальше

    мы прекрасно перекусили и попробовали все изыски Брюсселя на вкус. Александра очень разбирается в сортах бельгийского пенного и с легкостью открыла нам тяжелую дверцу в мир пива, которое хочется пробовать и дальше! Большое спасибо за такой тур 🌼

  • Н
    Николай
    1 мая 2024
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
  • М
    Максим
    21 апреля 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.
  • С
    Сергей
    14 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    5 июня 2023
    Брюссель Брейгеля
    Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
    читать дальше

    экскурсии нас слегка напугала, но, как выяснилось, напрасно: мы не только гуляли по городу и слушали интересные истории, но и выпили пива в атмосферной пивной, и продегустировали хрустящее печенье спекулос - его пекли и во времена Брейгеля. Экскурсия понравится как знатокам творчества Брейгеля, так и любителям стрит-арта, истории, фольклора, кукол, кукольного театра и всего необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Брюссель в тарелке
  2. Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
  3. Брюссель Брейгеля
  4. Брюссель в шоколаде
  5. Ешь, молись, люби Брюссель
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 249 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Брюсселя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам