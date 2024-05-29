1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
«Я расскажу, что попробовать на бегу или не торопясь, чтобы прочувствовать специфику местной гастрономии, и отведу вас туда, где трапезничают брюссельцы»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
«Вы познакомитесь с бельгийской гастрономией и узнаете об интересных блюдах, которые обязательно стоит отведать»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
50€40 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
«В завершение мы заглянем в одну или две фольклорные пивные при театрах марионеток, где вы сможете попробовать изумительное местное пиво»
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
«Мастер-класс позволит воочию увидеть традиционные технологии шоколатье, снять на видео настоящие реки и фонтаны горячего десерта, а после сделать свои трюфели и конфеты, плитки и шоколадные фигурки»
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
€249 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
«Вы погрузитесь в волшебный мир бельгийской кухни, открыв для себя вкусы, которые пробудят в вас настоящую любовь к гастрономии»
Расписание: Кадый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVictoria29 мая 2024Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
- ААнтон24 мая 2024Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
- ЮЮрий7 мая 2024Александра, удивительный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все организовано таким образом, что ты, как бы, просто, гуляешь, что то
- ВВиктор5 мая 2024Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
- ДДарья4 мая 2024Экскурсия с Александрой пролетела на одном дыхании! Очень теплый и дружелюбный гид создал классную атмосферу, гастрономические места были подобраны отлично,
- ННиколай1 мая 2024Спасибо Лейле! Содержательный рассказ профессионального искусствоведа.
- ММаксим21 апреля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.
- ССергей14 июня 2023Спасибо за экскурсию
- ААнна5 июня 2023Отличная экскурсия, очень логичная и хорошо структурированная. Лейла показала нам и Брюссель глазами Брейгеля, и Брейгеля глазами брюссельцев. Заявленная продолжительность
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Брюсселе в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 249 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Брюсселя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024