Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
На экскурсии по Генту вас ждут захватывающие истории, архитектурные шедевры и вкуснейшая фламандская кухня. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
15 сен в 10:00
20 сен в 15:00
€200 за всё до 16 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Погрузитесь в атмосферу Гента с аудиогидом. Узнайте о его истории, культуре и попробуйте местное пиво. Ваша прогулка начинается здесь
Начало: У моста Святого Михаила
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€7 за человека
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Генту в сентябре 2025
Сейчас в Генте в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 200. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
