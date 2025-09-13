32 отзыва

На экскурсии по Генту вас ждут захватывающие истории, архитектурные шедевры и вкуснейшая фламандская кухня. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего

Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...