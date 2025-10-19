Аудиогид по Генту предлагает уникальную возможность познакомиться с городом в удобном для вас темпе. Маршрут включает 31 пункт, включая Замок Гравенстен и Белфорт. Вы узнаете, почему Гент стал таким, каким он есть, и где сделать лучшие фото. Прогулка начинается и заканчивается в квартале Синт-Михельсбруг. Просто скачайте приложение, активируйте покупку и следуйте маршруту. Ваша экскурсия доступна в любое время, без ограничений
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Самостоятельная экскурсия в удобное время
- 🏰 Узнайте историю Гента
- 📸 Сделайте лучшие фото
- 🍺 Попробуйте местное пиво
- 🗺️ Следуйте удобному маршруту
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Замок Гравенстен
- Белфорт
- Самый старый дом в Генте
- Крупнейший публичный дом в городе
- Старинные рынки
- Церкви
Описание аудиогида
Маршрут включает 31 пункт и рассчитан на два часа ходьбы в умеренном темпе.
На прогулке вы увидите:
- Замок Гравенстен
- Белфорт
- Самый старый дом в Генте
- Крупнейший публичный дом в городе
- Старинные рынки и церкви
- Живописные улицы и кварталы
Вы узнаете:
- Почему Гент появился именно тут
- Откуда у него такое имя
- Как вышло, что город, когда-то соперничавший по населению с Парижем, так и не превратился во всемирно известный мегаполис
- Как отличить подлинные исторические здания от подделок
- Какие местные сорта пива стоит попробовать
- Где получаются самые атмосферные фото в городе
Прогулка по историческому центру Гента начинается и заканчивается в квартале Синт-Михельсбруг.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты вам придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если вы его не получили — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительную дату
- Возьмите с собой наушники
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Святого Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Генте
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 окт 2025
Мы были с 2 детьми - такой гид в нашем случае был очень удобен. Большое спасибо разработчикам!
Все пункты легко найти по карте и по картинкам. Просьба к организаторам сделать как можно больше экскурсий по другим городам.
Будем пользоваться приложением при посещении других городов
Все пункты легко найти по карте и по картинкам. Просьба к организаторам сделать как можно больше экскурсий по другим городам.
Будем пользоваться приложением при посещении других городов
В
Вячеслав
1 окт 2025
В целом не плохо, но мне было мало информации. В среднем около двух минут об объекте. Для меня это мало. При этом переходы между некоторыми точками занимают иногда по 10 - 20 минут, было бы приятно осуществлять их слушая истории о городе.
M
Marina
18 авг 2025
Хороший вариант экскурсии для неспешно путешествующих людей.
Д
Денис
17 авг 2025
Мне и моей семье очень понравилось. Первый раз попробовали пешеходную экскурсию не с гидом, а с аудиогидом в своем темпе. Оказалось очень занимательно. Карта и фотографии помогали ориентироваться на маршруте. Всем рекомендую
L
Liubimova
16 авг 2025
Рекомендую всем, остались в восторге. Вы не любим аудиогиды потому что чаще это много нудного монотонного текста просто. Здесь ощущение что ты с другом гуляешь и он тебе все рассказывает
Л
Людмила
1 июл 2025
Даже не ожидала, что экскурсия окажется настолько интересной! Плюс, ее можно совершить в любое время суток!!! Я начала прогулку по Генту в 5:30 утра. Это мое любимое время для знакомства с городами летом. Шикарно! Город благодаря такой интересной экскурсии просто ожил. И вау - увидела экскурсии по моему маршруту Амстердам и Стамбул. Конечно, куплю и всем советую!
Катя
16 мая 2025
Великолепная легкая подача информации
Удобно следовать отмеченным точкам на карте
Легко воспринимать информацию
Удобно следовать отмеченным точкам на карте
Легко воспринимать информацию
В
Владимир
20 фев 2025
Задавал вопросы заранее — на почту отвечают оперативно. Всё прошло без проблем, а город оказался интересным для изучения.
Входит в следующие категории Гента
Похожие экскурсии из Гента
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
Сегодня в 18:30
Завтра в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
На экскурсии по Генту вас ждут захватывающие истории, архитектурные шедевры и вкуснейшая фламандская кухня. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€200 за всё до 16 чел.