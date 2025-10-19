Е Екатерина Мы были с 2 детьми - такой гид в нашем случае был очень удобен. Большое спасибо разработчикам!

Все пункты легко найти по карте и по картинкам. Просьба к организаторам сделать как можно больше экскурсий по другим городам.

Будем пользоваться приложением при посещении других городов

В Вячеслав В целом не плохо, но мне было мало информации. В среднем около двух минут об объекте. Для меня это мало. При этом переходы между некоторыми точками занимают иногда по 10 - 20 минут, было бы приятно осуществлять их слушая истории о городе.

M Marina Хороший вариант экскурсии для неспешно путешествующих людей.

Д Денис Мне и моей семье очень понравилось. Первый раз попробовали пешеходную экскурсию не с гидом, а с аудиогидом в своем темпе. Оказалось очень занимательно. Карта и фотографии помогали ориентироваться на маршруте. Всем рекомендую

L Liubimova читать дальше про город. Классно что есть приложение с картой и точками. А не просто плэйлист. Много интересных фактов, есть советы что посетить можно что попробовать. Слушать очень приятно. И в любой момент можно отвлечься на магазин или кафе. Т к не привязан к человеку. Просто в восторге от данного продукта. За 7 евро вы получаете полноценную индивидуальную экскурсию по всему городу. Супер. 10 из 10. Рекомендую всем, остались в восторге. Вы не любим аудиогиды потому что чаще это много нудного монотонного текста просто. Здесь ощущение что ты с другом гуляешь и он тебе все рассказывает

Л Людмила Даже не ожидала, что экскурсия окажется настолько интересной! Плюс, ее можно совершить в любое время суток!!! Я начала прогулку по Генту в 5:30 утра. Это мое любимое время для знакомства с городами летом. Шикарно! Город благодаря такой интересной экскурсии просто ожил. И вау - увидела экскурсии по моему маршруту Амстердам и Стамбул. Конечно, куплю и всем советую!

Катя Великолепная легкая подача информации

Удобно следовать отмеченным точкам на карте

Легко воспринимать информацию