Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»

Погрузитесь в атмосферу Гента с аудиогидом. Узнайте о его истории, культуре и попробуйте местное пиво. Ваша прогулка начинается здесь
Аудиогид по Генту предлагает уникальную возможность познакомиться с городом в удобном для вас темпе. Маршрут включает 31 пункт, включая Замок Гравенстен и Белфорт. Вы узнаете, почему Гент стал таким, каким он есть, и где сделать лучшие фото. Прогулка начинается и заканчивается в квартале Синт-Михельсбруг. Просто скачайте приложение, активируйте покупку и следуйте маршруту. Ваша экскурсия доступна в любое время, без ограничений
4.9
8 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Самостоятельная экскурсия в удобное время
  • 🏰 Узнайте историю Гента
  • 📸 Сделайте лучшие фото
  • 🍺 Попробуйте местное пиво
  • 🗺️ Следуйте удобному маршруту
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»© Антон
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»© Антон
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»© Антон
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Замок Гравенстен
  • Белфорт
  • Самый старый дом в Генте
  • Крупнейший публичный дом в городе
  • Старинные рынки
  • Церкви

Описание аудиогида

Маршрут включает 31 пункт и рассчитан на два часа ходьбы в умеренном темпе.

На прогулке вы увидите:

  • Замок Гравенстен
  • Белфорт
  • Самый старый дом в Генте
  • Крупнейший публичный дом в городе
  • Старинные рынки и церкви
  • Живописные улицы и кварталы

Вы узнаете:

  • Почему Гент появился именно тут
  • Откуда у него такое имя
  • Как вышло, что город, когда-то соперничавший по населению с Парижем, так и не превратился во всемирно известный мегаполис
  • Как отличить подлинные исторические здания от подделок
  • Какие местные сорта пива стоит попробовать
  • Где получаются самые атмосферные фото в городе

Прогулка по историческому центру Гента начинается и заканчивается в квартале Синт-Михельсбруг.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Вы оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
  • Через 3–7 минут после оплаты вам придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если вы его не получили — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительную дату
  • Возьмите с собой наушники

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Святого Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Генте
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Е
Екатерина
19 окт 2025
Мы были с 2 детьми - такой гид в нашем случае был очень удобен. Большое спасибо разработчикам!
Все пункты легко найти по карте и по картинкам. Просьба к организаторам сделать как можно больше экскурсий по другим городам.
Будем пользоваться приложением при посещении других городов
В
Вячеслав
1 окт 2025
В целом не плохо, но мне было мало информации. В среднем около двух минут об объекте. Для меня это мало. При этом переходы между некоторыми точками занимают иногда по 10 - 20 минут, было бы приятно осуществлять их слушая истории о городе.
M
Marina
18 авг 2025
Хороший вариант экскурсии для неспешно путешествующих людей.
Д
Денис
17 авг 2025
Мне и моей семье очень понравилось. Первый раз попробовали пешеходную экскурсию не с гидом, а с аудиогидом в своем темпе. Оказалось очень занимательно. Карта и фотографии помогали ориентироваться на маршруте. Всем рекомендую
L
Liubimova
16 авг 2025
Рекомендую всем, остались в восторге. Вы не любим аудиогиды потому что чаще это много нудного монотонного текста просто. Здесь ощущение что ты с другом гуляешь и он тебе все рассказывает
читать дальше

про город. Классно что есть приложение с картой и точками. А не просто плэйлист. Много интересных фактов, есть советы что посетить можно что попробовать. Слушать очень приятно. И в любой момент можно отвлечься на магазин или кафе. Т к не привязан к человеку. Просто в восторге от данного продукта. За 7 евро вы получаете полноценную индивидуальную экскурсию по всему городу. Супер. 10 из 10.

Л
Людмила
1 июл 2025
Даже не ожидала, что экскурсия окажется настолько интересной! Плюс, ее можно совершить в любое время суток!!! Я начала прогулку по Генту в 5:30 утра. Это мое любимое время для знакомства с городами летом. Шикарно! Город благодаря такой интересной экскурсии просто ожил. И вау - увидела экскурсии по моему маршруту Амстердам и Стамбул. Конечно, куплю и всем советую!
Катя
Катя
16 мая 2025
Великолепная легкая подача информации
Удобно следовать отмеченным точкам на карте
Легко воспринимать информацию
В
Владимир
20 фев 2025
Задавал вопросы заранее — на почту отвечают оперативно. Всё прошло без проблем, а город оказался интересным для изучения.

