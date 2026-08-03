Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €190 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Погрузитесь в атмосферу Гента с аудиогидом. Узнайте о его истории, культуре и попробуйте местное пиво. Ваша прогулка начинается здесь
Начало: У моста Святого Михаила
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €200 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гент: в гостях у сказки
Познакомиться с городом, где переплелись древность и современность, и вдоволь насытиться красотой
Начало: На мосту Святого Михаила
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
28 сен в 06:00
29 сен в 06:00
от €400 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
замечательный формат экскурсии, взяла уже две разные по разным странам. спасибо!
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Я
Хороший, информативный аудиогид
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Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в этот невероятный город, в том числе благодаря нашему замечательному гиду! Обязательно вернемся т. к у Людмилы есть и другие не менее интересные экскурсии!
+2
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А
Спасибо большое Людмиле за познавательную прогулку по Генту и профессиональный рассказ искусствоведа про Гентский алтарь.
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Потрясающая экскурсия! 🥰 Людмила прекрасный рассказчик, постановка голоса, словарный запас, знания, все на высоте!
Чувствуется глубокие знания об истории Бельгии и
Чувствуется глубокие знания об истории Бельгии и
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Спасибо, Екатерина, за возможность понять самое главное о Генте, о Фландрии и о влияние исторических событий на сегоднешнних бельгийцев! Ваши рекомендации нам понравились на 100%.
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Людмила прекрасный, информированный, всесторонне образованный экскурсовод! Темп экскурсии, который задала Людмила, позволил нам посмотреть и узнать очень много. Мы перемещались
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И
Были на экскурсии у Людмилы в ноябре 2025 года. Людмила -- настоящий профессионал своего дела, остались крайне довольны. Гент тоже очень понравился.
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А
Спасибо большое Людмиле за очень интересную экскурсию по Генту! Мы очень много узнали об истории и искусстве Гента (отдельно хотелось бы отметить рассказ о Гентском алтаре), а также жизни в Бельгии. Очень рекомендую Людмилу, она прекрасный рассказчик и гид!
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Сегодня наша группа получила самое приятное впечатление от проведенной экскурсии по волшебному городу Гент. Огромное спасибо гиду Людмиле, за профессионализм
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Всего 95 отзывов в Генте
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Ответы на вопросы от путешественников по Генту
Самые популярные экскурсии в Генте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Генту в августе 2026
Сейчас в Генте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 до 400. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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