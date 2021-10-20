Все экскурсии в Генте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Генте – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 72 ⭐ отзыва, цены от €140. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Генте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Влюбиться в Гент за 3 часа!
Увидеть, услышать и почувствовать город на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-16 чел.
Великолепный Гент — город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Гент — первое свидание
Погулять по главным и тайным местам города в компании бельгийца-слависта
Индивидуальная экскурсия
3ч
€157
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по самому «недооцененному» городу Бельгии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€140
за 1-10 чел.
Гент средневековый и современный
История города на увлекательной обзорной экскурсии
Индивидуальная фото-прогулка
6ч
€222
за 1-10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний
Последние отзывы «Экскурсии Гента»
- ННаталья20 октября 2021Прекрасная экскурсия! Нога находит интересный материал для любого возраста. Очень рекомендую!
- ЮЮрий11 октября 2021Спасибо за интересную экскурсию и за вашу любовь к истории.
- VVictoria15 августа 2021Наталия - превосходный знаток и рассказчик об истории и современной жизни Гента. Ее рассказ о гентском алтаре был незабываем.
- LLoguinova25 апреля 2021Вчера были на экскурсии по Генту. Экскурсовод Наталья. Наша оценка 10+. Эрудиция, вкус, мобильность, чувство юмора, доброжелательность…, все в 1. Очень рекомендуем.
- ТТатьяна9 марта 2020Грамотно спланирован маршрут, учтены пожелания всей нашей компании! Знаете, есть гиды, которые отбывают, а есть те, кто отрабатывает и даже дают сверху! Так вот Нога - гид, который прежде всего любит свою профессию и людей (что немаловажно) Кроме отличной прогулки, знания города, истории, Нога рассказала кучу интересных фактов о художниках, о знаменитых жителях Гента, традициях и тд Более того, вместо заявленных 3 часов, мы гуляли пять! И это не смотря на плохую погоду! Спасибо огроменное! Вернёмся! И в Брюссель с Вами и в целом Фландрия ещё не до конца изучена) От всей нашей компании большая благодарность!
- Отзыв на: Какой ты, настоящий ГентААнастасия8 марта 2020Людмила очень обаятельный и интересный гид. С удовольствием провели с ней три часа экскурсии. Время пролетело незаметно, на одном дыхании. Ещё раз приедем, чтобы побольше узнать о Фландрии и Генте. В одной экскурсии невозможно охватить все! Спасибо Людмиле огромное!
- Отзыв на: Какой ты, настоящий ГентВВладислав21 января 2020интересный своеобразный город
- Отзыв на: День в Генте: фотографии, истории и едаММарс8 января 2020Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
- ИИгорь30 декабря 2019Получили огромное удовольствие от экскурсии вместе с Натальей - "Великолепный Гент". Этот действительно потрясающий город для нас открылся с самой наилучшей стороны благодаря профессионализму и особой интеллигентности нашего гида Натальи. Прекрасно владеет темой и широким спектром знаний!!! Прекрасный гид, человек и собеседник. Спасибо за блестящую экскурсию, которой не помешал даже декабрьский дождик.
- Отзыв на: Гент — первое свиданиеССветлана17 декабря 2019Хочу сказать слова благодарности Людмиле и Петру за прекрасно проведенное время в Генте! Они раскрыли нам этот старинный, но немного эклектичный (а от того прекрасный) город "изнутри", Это был взгляд на город как бы с двух сторон - со стороны коренного жителя и со стороны эмигранта, что добавило красок в и без того яркую палитру города. Рекомендую!