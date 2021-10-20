Отзыв на: Влюбиться в Гент за 3 часа! Н Наталья 5 Прекрасная экскурсия! Нога находит интересный материал для любого возраста. Очень рекомендую!

Отзыв на: Влюбиться в Гент за 3 часа! Ю Юрий 5 Спасибо за интересную экскурсию и за вашу любовь к истории.

Отзыв на: Великолепный Гент — город молодости и старины V Victoria 5 Наталия - превосходный знаток и рассказчик об истории и современной жизни Гента. Ее рассказ о гентском алтаре был незабываем.

Отзыв на: Великолепный Гент — город молодости и старины L Loguinova 5 Вчера были на экскурсии по Генту. Экскурсовод Наталья. Наша оценка 10+. Эрудиция, вкус, мобильность, чувство юмора, доброжелательность…, все в 1. Очень рекомендуем.

Отзыв на: Влюбиться в Гент за 3 часа! Т Татьяна 5 Грамотно спланирован маршрут, учтены пожелания всей нашей компании! Знаете, есть гиды, которые отбывают, а есть те, кто отрабатывает и даже дают сверху! Так вот Нога - гид, который прежде всего любит свою профессию и людей (что немаловажно) Кроме отличной прогулки, знания города, истории, Нога рассказала кучу интересных фактов о художниках, о знаменитых жителях Гента, традициях и тд Более того, вместо заявленных 3 часов, мы гуляли пять! И это не смотря на плохую погоду! Спасибо огроменное! Вернёмся! И в Брюссель с Вами и в целом Фландрия ещё не до конца изучена) От всей нашей компании большая благодарность!

Отзыв на: Какой ты, настоящий Гент А Анастасия 5 Людмила очень обаятельный и интересный гид. С удовольствием провели с ней три часа экскурсии. Время пролетело незаметно, на одном дыхании. Ещё раз приедем, чтобы побольше узнать о Фландрии и Генте. В одной экскурсии невозможно охватить все! Спасибо Людмиле огромное!

Отзыв на: Какой ты, настоящий Гент В Владислав 5 интересный своеобразный город

Отзыв на: День в Генте: фотографии, истории и еда М Марс 5 Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.

Отзыв на: Великолепный Гент — город молодости и старины И Игорь 5 Получили огромное удовольствие от экскурсии вместе с Натальей - "Великолепный Гент". Этот действительно потрясающий город для нас открылся с самой наилучшей стороны благодаря профессионализму и особой интеллигентности нашего гида Натальи. Прекрасно владеет темой и широким спектром знаний!!! Прекрасный гид, человек и собеседник. Спасибо за блестящую экскурсию, которой не помешал даже декабрьский дождик.