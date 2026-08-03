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и доставленную радость общения. Вы влюбитесь не только в прекрасный город, но и великолепного гида. Советуем всем будущим гостям познакомится с Гентом через Людмилу.

Мы немного опаздывали так Людмила подсказала как доехать, как купить билеты в общественном транспорте, прибежала и встретила нас на остановке, хотя места встречи было совсем другое. Ответила на все наши вопросы, нашла нам место для обеда. В общем, если нужен гид то только Людмила.

Кстати, очень пожалели, что у нас уже были заказаны экскурсии в Антверпен и Брюгге. Людмила проводит экскурсии и в этих городах. Так что имейте это в виду.