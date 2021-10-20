Экскурсии Гента

Все экскурсии в Генте

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Генте – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 72 ⭐ отзыва, цены от €140. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Генте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пешком
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По отзывам
Влюбиться в Гент за 3 часа!
Индивидуальная экскурсия
5
9
150
за 1-10 чел.
Влюбиться в Гент за 3 часа!
Увидеть, услышать и почувствовать город на насыщенной обзорной экскурсии
Великолепный Гент — город молодости и старины
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
150
за 1-16 чел.
Великолепный Гент — город молодости и старины
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Какой ты, настоящий Гент
Индивидуальная экскурсия
5
4
140
за 1-10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Истинное лицо фламандской столицы на прогулке с гидом-знатоком
Гент — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
6
150
за 1-10 чел.
Гент — первое свидание
Погулять по главным и тайным местам города в компании бельгийца-слависта
Обзорная экскурсия по Генту
Индивидуальная экскурсия
5
29
157
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Генту
Обзорная экскурсия по самому «недооцененному» городу Бельгии
Гент средневековый и современный
Индивидуальная экскурсия
140
за 1-10 чел.
Гент средневековый и современный
История города на увлекательной обзорной экскурсии
День в Генте: фотографии, истории и еда
Индивидуальная фото-прогулка
5
6
222
за 1-10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Знакомство с достопримечательностями и атмосферой, а также альбом фото-воспоминаний

Последние отзывы «Экскурсии Гента»

  • Отзыв на: Влюбиться в Гент за 3 часа!
    Н
    Наталья
    20 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия! Нога находит интересный материал для любого возраста. Очень рекомендую!
  • Отзыв на: Влюбиться в Гент за 3 часа!
    Ю
    Юрий
    11 октября 2021
    5
    Спасибо за интересную экскурсию и за вашу любовь к истории.
  • Отзыв на: Великолепный Гент — город молодости и старины
    V
    Victoria
    15 августа 2021
    5
    Наталия - превосходный знаток и рассказчик об истории и современной жизни Гента. Ее рассказ о гентском алтаре был незабываем.
  • Отзыв на: Великолепный Гент — город молодости и старины
    L
    Loguinova
    25 апреля 2021
    5
    Вчера были на экскурсии по Генту. Экскурсовод Наталья. Наша оценка 10+. Эрудиция, вкус, мобильность, чувство юмора, доброжелательность…, все в 1. Очень рекомендуем.
  • Отзыв на: Влюбиться в Гент за 3 часа!
    Т
    Татьяна
    9 марта 2020
    5
    Грамотно спланирован маршрут, учтены пожелания всей нашей компании! Знаете, есть гиды, которые отбывают, а есть те, кто отрабатывает и даже дают сверху! Так вот Нога - гид, который прежде всего любит свою профессию и людей (что немаловажно) Кроме отличной прогулки, знания города, истории, Нога рассказала кучу интересных фактов о художниках, о знаменитых жителях Гента, традициях и тд Более того, вместо заявленных 3 часов, мы гуляли пять! И это не смотря на плохую погоду! Спасибо огроменное! Вернёмся! И в Брюссель с Вами и в целом Фландрия ещё не до конца изучена) От всей нашей компании большая благодарность!
  • Отзыв на: Какой ты, настоящий Гент
    А
    Анастасия
    8 марта 2020
    5
    Людмила очень обаятельный и интересный гид. С удовольствием провели с ней три часа экскурсии. Время пролетело незаметно, на одном дыхании. Ещё раз приедем, чтобы побольше узнать о Фландрии и Генте. В одной экскурсии невозможно охватить все! Спасибо Людмиле огромное!
  • Отзыв на: Какой ты, настоящий Гент
    В
    Владислав
    21 января 2020
    5
    интересный своеобразный город
  • Отзыв на: День в Генте: фотографии, истории и еда
    М
    Марс
    8 января 2020
    5
    Гент был абсолютно неизвестен до поездки, Аня сумела нам его показать и раскрыть в полной мере. Время пролетело незаметно.
  • Отзыв на: Великолепный Гент — город молодости и старины
    И
    Игорь
    30 декабря 2019
    5
    Получили огромное удовольствие от экскурсии вместе с Натальей - "Великолепный Гент". Этот действительно потрясающий город для нас открылся с самой наилучшей стороны благодаря профессионализму и особой интеллигентности нашего гида Натальи. Прекрасно владеет темой и широким спектром знаний!!! Прекрасный гид, человек и собеседник. Спасибо за блестящую экскурсию, которой не помешал даже декабрьский дождик.
  • Отзыв на: Гент — первое свидание
    С
    Светлана
    17 декабря 2019
    5
    Хочу сказать слова благодарности Людмиле и Петру за прекрасно проведенное время в Генте! Они раскрыли нам этот старинный, но немного эклектичный (а от того прекрасный) город "изнутри", Это был взгляд на город как бы с двух сторон - со стороны коренного жителя и со стороны эмигранта, что добавило красок в и без того яркую палитру города. Рекомендую!
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