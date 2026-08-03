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Экскурсии в Генте

Найдено 5 экскурсий в Генте на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Какой ты, настоящий Гент
Пешая
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €190 за всё до 10 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Пешая
3 часа
10 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Погрузитесь в атмосферу Гента с аудиогидом. Узнайте о его истории, культуре и попробуйте местное пиво. Ваша прогулка начинается здесь
Начало: У моста Святого Михаила
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже
Пешая
3.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже
Все самое интересное о прошлом и настоящем города на индивидуальной обзорной прогулке
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €200 за всё до 16 чел.
Гент: в гостях у сказки
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гент: в гостях у сказки
Познакомиться с городом, где переплелись древность и современность, и вдоволь насытиться красотой
Начало: На мосту Святого Михаила
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Пешая
6 часов
8 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
28 сен в 06:00
29 сен в 06:00
от €400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
замечательный формат экскурсии, взяла уже две разные по разным странам. спасибо!
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Я
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»
Хороший, информативный аудиогид
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Регина
Какой ты, настоящий Гент
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в этот невероятный город, в том числе благодаря нашему замечательному гиду! Обязательно вернемся т. к у Людмилы есть и другие не менее интересные экскурсии!
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в+2
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в
Людмила очень очень крутая😊👍🏻 Умна, интеллигентна, образована, приятна в общении, с отличным чувством юмора!!! Влюбились в
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А
Какой ты, настоящий Гент
Спасибо большое Людмиле за познавательную прогулку по Генту и профессиональный рассказ искусствоведа про Гентский алтарь.
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Аделина
Какой ты, настоящий Гент
Потрясающая экскурсия! 🥰 Людмила прекрасный рассказчик, постановка голоса, словарный запас, знания, все на высоте!
Чувствуется глубокие знания об истории Бельгии и
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ее городах, любовь к стране.
Людмила ответила на все наши вопросы, 3 часа пролетели незаметно, не хотели расставаться с Людмилой!
Влюбились в страну и в Гент и намерены вернуться еще раз, хотя изначально планировали съездить 1 раз.
Обязательно возьмем у нее еще экскурсии в других городах!

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Кристина
Гент: в гостях у сказки
Спасибо, Екатерина, за возможность понять самое главное о Генте, о Фландрии и о влияние исторических событий на сегоднешнних бельгийцев! Ваши рекомендации нам понравились на 100%.
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Ирина
Какой ты, настоящий Гент
Людмила прекрасный, информированный, всесторонне образованный экскурсовод! Темп экскурсии, который задала Людмила, позволил нам посмотреть и узнать очень много. Мы перемещались
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от одного важного исторического места к другому, Людмила показала нам и важные места города и рассказала о характере и нравах жителей. Было интересно в каждую минуту экскурсию! Конечно дала много полезных рекомендаций! Очень рекомендую выбрать экускурсию с Людмилой, а мы надеемся на новые встречи!

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И
Какой ты, настоящий Гент
Были на экскурсии у Людмилы в ноябре 2025 года. Людмила -- настоящий профессионал своего дела, остались крайне довольны. Гент тоже очень понравился.
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А
Какой ты, настоящий Гент
Спасибо большое Людмиле за очень интересную экскурсию по Генту! Мы очень много узнали об истории и искусстве Гента (отдельно хотелось бы отметить рассказ о Гентском алтаре), а также жизни в Бельгии. Очень рекомендую Людмилу, она прекрасный рассказчик и гид!
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Елена
Какой ты, настоящий Гент
Сегодня наша группа получила самое приятное впечатление от проведенной экскурсии по волшебному городу Гент. Огромное спасибо гиду Людмиле, за профессионализм
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и доставленную радость общения. Вы влюбитесь не только в прекрасный город, но и великолепного гида. Советуем всем будущим гостям познакомится с Гентом через Людмилу.
Мы немного опаздывали так Людмила подсказала как доехать, как купить билеты в общественном транспорте, прибежала и встретила нас на остановке, хотя места встречи было совсем другое. Ответила на все наши вопросы, нашла нам место для обеда. В общем, если нужен гид то только Людмила.
Кстати, очень пожалели, что у нас уже были заказаны экскурсии в Антверпен и Брюгге. Людмила проводит экскурсии и в этих городах. Так что имейте это в виду.

Сегодня наша группа получила самое приятное впечатление от проведенной экскурсии по волшебному городу Гент. Огромное спасибо
Сегодня наша группа получила самое приятное впечатление от проведенной экскурсии по волшебному городу Гент. Огромное спасибо
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Всего 95 отзывов в Генте

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Ответы на вопросы от путешественников по Генту

Самые популярные экскурсии в Генте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Какой ты, настоящий Гент;
  2. Аудиогид «Обзорная экскурсия по Генту»;
  3. Великолепный Гент - город молодости и драйва в средневековом антураже;
  4. Гент: в гостях у сказки;
  5. День в Генте: фотографии, истории и еда.
Сколько стоит экскурсия по Генту в августе 2026
Сейчас в Генте можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 до 400. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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