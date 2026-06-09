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связана, и мне это удалось! Юлия обладает огромным запасом неиссякаемых историй, с любовью рассказывает о городе, здании, его бывших и нынешних владельцах! Все структурированно по временным периодам и связанно с историей страны. В рамки экскурсии разумеется невозможно было «впихнуть» все интересные места, но это и нестрашно, мы еще увидимся и я надеюсь продолжим наше общение на следующих экскурсиях!