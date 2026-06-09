Индивидуальная
Балканская сказка для детей и взрослых
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от €138 за человека
Индивидуальная
Бургас - болгарская Италия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
14 июл в 12:00
15 июл в 09:00
от €99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
получила огромное удовольствие от экскурсии с Юлией, замечательной рассказчицей, в прогулке по Бургасу, где исторический центр построен практически на 50% итальянским архитектором Рикардо Тоскани. Было очень познавательно, дано в историческом контексте с любовью к стране и городу.
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М
Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
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Н
Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я
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P
Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и
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И
Спасибо!
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Т
Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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А
Спасибо, все понравилось
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Е
Юлия провела отличную экскурсию для меня и моих деток. Да, деткам (6 и 8 лет), не все было интересно как
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А
Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
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Н
Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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Всего 45 отзывов в Бургасе в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Популярные места»
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