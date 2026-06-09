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Главные экскурсионные места в Бургасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Бургасе на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Балканская сказка для детей и взрослых
На машине
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
Балканская сказка для детей и взрослых
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от €138 за человека
Бургас - болгарская Италия
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Бургас - болгарская Италия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
14 июл в 12:00
15 июл в 09:00
от €99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Евгения
Бургас - болгарская Италия
получила огромное удовольствие от экскурсии с Юлией, замечательной рассказчицей, в прогулке по Бургасу, где исторический центр построен практически на 50% итальянским архитектором Рикардо Тоскани. Было очень познавательно, дано в историческом контексте с любовью к стране и городу.
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М
Бургас - болгарская Италия
Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
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Н
Бургас - болгарская Италия
Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я
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связана, и мне это удалось! Юлия обладает огромным запасом неиссякаемых историй, с любовью рассказывает о городе, здании, его бывших и нынешних владельцах! Все структурированно по временным периодам и связанно с историей страны. В рамки экскурсии разумеется невозможно было «впихнуть» все интересные места, но это и нестрашно, мы еще увидимся и я надеюсь продолжим наше общение на следующих экскурсиях!

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P
Бургас - болгарская Италия
Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и
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представили жизнь города того времени! Рекомендуем эту экскурсию! Юлия - внимательный и чуткий гид, обладающий глубокими структурными знаниями. Обязательно пойдем с ней в другие места Болгарии.

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И
Бургас - болгарская Италия
Спасибо!
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Т
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
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она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.

Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия
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А
Бургас - болгарская Италия
Спасибо, все понравилось
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Е
Бургас - болгарская Италия
Юлия провела отличную экскурсию для меня и моих деток. Да, деткам (6 и 8 лет), не все было интересно как
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мне, но благодаря правильно составленному маршруту все прошло на высоком уровне и ребята узнали о Бургасе много интересных деталей. Мне же было очень-очень интересно как историку и необходимо отметить, что Юлия не только отличный рассказчик, но и отлично знающий историю гид. Рекомендую!

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А
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
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Н
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения
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этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

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Всего 45 отзывов в Бургасе в категории "Популярные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бургасе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Балканская сказка для детей и взрослых;
  2. Бургас - болгарская Италия.
Сколько стоит экскурсия по Бургасу в июле 2026
Сейчас в Бургасе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 250. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Бургасе (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», 45 ⭐ отзывов, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь