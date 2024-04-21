1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой - автомобильный тур
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €138 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
13 июня в 12:00
1 июля в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бургас - болгарская Италия
Прикоснуться к истории портового города и отыскать «итальянский» след на его мощеных улочках
Начало: у железнодорожного вокзала г. Бургас
10 июня в 15:00
13 июня в 12:00
€69 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по северному побережью
Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Таинственный заповедник Странджа
Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Начало: Иван Вазов, 1, Бургас
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды богемного Бургаса
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: по мере комплектования групп
10 июня в 14:00
11 июня в 19:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
Начало: Я подъеду к вашему отелю или аппартаментам
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€14 за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бургасе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 апреля 2024Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
- ННаталия11 апреля 2024Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я
- PPopova11 февраля 2024Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и
- ВВладимир24 ноября 2023Большое спасибо, все очень понравилось
- ММилена4 октября 2023Отлично провели время. Очень красивые места (удобная обувь обязательна) Алексей пунктуален и приятен в общении. Всё класс. Рекомендую
- ЭЭдуард14 августа 2023Отличная экскурсия для тех, кто любит природные парки, легенды, сказки, древние артефакты и хочет отдохнуть от пляжного отдыха!
- ООльга28 июля 2023Экскурсия очень интересная и познавательная. Она больше для тех, кто уже знаком с основными "прописными" достопримечательностями Болгарии. Если Вы впервые
- ВВладислав9 июля 2023Спасибо Алексей за проведенную экскурсию! Очень интересный и познавательный рассказ о истории Болгарии. Впечатления от поездки незабываемые! Спасибо!
- ННаталья7 мая 2023Спасибо большое Алексею, за отличную организацию экскурсии нашей разновозрастной компании, были учтены интересы для всех. И все остались довольны
- ТТатьяна12 апреля 2023Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод,
Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу в категории «Индивидуальные»
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