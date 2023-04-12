Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Болгарии особенно благоприятна для путешествий. В это время дни теплые и солнечные, что делает поездку комфортной и позволяет насладиться красотой природы. Май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а вечера прохладными. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам, что может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чудните скали
Крепость Овеч
Плиска
Мадарский конник
Описание экскурсии
Чудните скали — природный феномен Болгарии
Дорога из Бургаса (или любого курорта в окрестностях) до первого объекта займет около часа. Итак, сначала вы посетите озеро Цонево, где и находятся причудливые природные образования — Чудните скали. Их не часто можно встретить в путеводителях, но место весьма живописно, а снимки на фоне скал, напоминающих башни песочного замка, могут стать прекрасным украшением вашей фотоколлекции.
Немного о средневековых батальях
Затем я отвезу вас к каменному плато, где в средние века стояла стратегически важная крепость Овеч с мощными каменными лестницами и висячими мостами. Здесь поговорим об эпохе 12-14 веков, византийских набегах на Болгарское царство и значении ландшафта, который не раз выручал государство, спасая от наступления вражеских войск.
Плиска — древняя столица Первого Болгарского царства
Самое интересное здесь — это развалины базилики 9 века. Вы узнаете, как построенная сразу после крещения Болгарии, она стала крупнейшим епископским центром на Балканах и получила статус болгарской «матери христианской веры». Увидите масштабные работы по воссозданию базилики, а рядом осмотрите сохранившиеся стены монастырских келий, где речь пойдет о прославленных братьях Кирилле и Мефодии, чьи ученики и последователи жили и работали здесь, создавая кириллицу.
Мадарский конник
В завершение вы посетите еще одно удивительное место — отвесную скалу, где в память о победе над византийцами болгарский хан Тервел в начале 8 века повелел выбить в камне свое изображение в натуральный рост. Так появился Мадарский конник, который по сей день смотрит на всех с высоты в несколько десятков метров.
Обед в уютном заведении и кое-что еще
Пообедав в замечательном ресторанчике в маленьком болгарском селе, вы отправитесь в обратный путь по живописному серпантину вдоль моря. А напоследок вас ждет небольшой сюрприз. Вы побываете на месте раскопок, где совсем недавно обнаружили остатки римского присутствия, с фундаментами церквей, купелями и врытыми в землю огромными амфорами. Кроме того, здесь вы откроете сказочный вид на белые скалы и бескрайнюю морскую гладь.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и других курортов в окрестностях Бургаса, а также из Обзора и Бялы. И после экскурсии отвезу обратно.
Я могу заехать за вами в Золотые пески, но трансфер займет больше времени, поэтому этот вариант возможен за дополнительную плату и по предварительной договоренности.
В стоимость не включен обед и входные билеты в парк «Мадарский конник» — 2,5 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 192 туристов
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и читать дальшеуменьшить
здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Т
Татьяна
Благодарим Юлию за чрезвычайно содержательную, познавательную, интересную экскурсию "Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса". Юлия - очень эрудированный экскурсовод, она рассказала нам много интересных исторических фактов и легенд. Целый читать дальшеуменьшить
день мы провели вместе, наслаждаясь поездкой и интересными познавательными историями и описаниями. Экскурсия интересна не только историческими местами, но и позволяет увидеть незабываемые природные особенности и красоты Болгарии. Рекомендуем и советуем.
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Н
Николай
Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) читать дальшеуменьшить
Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги
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Л
Любовь
В двух словах: поразительно интересно, но долго. Это нужно обязательно увидеть!!! Экскурсия довольно утомительная. Это исключительно из-за продолжительности и больших расстояний. Дорога очень живописная. Юля интересно ведёт рассказ, отвечает на читать дальшеуменьшить
вопросы. Но Болгария не Лихтенштейн!!! Переезды серьезные и хочется везде остановиться, посмотреть, пощупать, откусить… Мы устали. Но когда прошла усталость наступило чувство эйфории от увиденного, Совет: берите два вида обуви кроссовки и шлёпанцы.
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А
Анна
Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
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