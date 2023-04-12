Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Болгарии особенно благоприятна для путешествий. В это время дни теплые и солнечные, что делает поездку комфортной и позволяет насладиться красотой природы. Май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а вечера прохладными. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам, что может повлиять на комфортность прогулок.

На этой индивидуальной экскурсии вы увидите Чудните скали - природный феномен, напоминающий песочный замок. В крепости Овеч узнаете о средневековых баталиях и стратегическом значении этой крепости.В Плиске посетите развалины базилики

9 века и услышите о работе Кирилла и Мефодия над созданием кириллицы. Мадарский конник - скальное изображение хана Тервела - впечатлит вас своей историей. Завершите день обедом в уютном ресторанчике и посещением места недавних археологических находок из эпохи Древнего Рима

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чудните скали — природный феномен Болгарии

Дорога из Бургаса (или любого курорта в окрестностях) до первого объекта займет около часа. Итак, сначала вы посетите озеро Цонево, где и находятся причудливые природные образования — Чудните скали. Их не часто можно встретить в путеводителях, но место весьма живописно, а снимки на фоне скал, напоминающих башни песочного замка, могут стать прекрасным украшением вашей фотоколлекции.

Немного о средневековых батальях

Затем я отвезу вас к каменному плато, где в средние века стояла стратегически важная крепость Овеч с мощными каменными лестницами и висячими мостами. Здесь поговорим об эпохе 12-14 веков, византийских набегах на Болгарское царство и значении ландшафта, который не раз выручал государство, спасая от наступления вражеских войск.

Плиска — древняя столица Первого Болгарского царства

Самое интересное здесь — это развалины базилики 9 века. Вы узнаете, как построенная сразу после крещения Болгарии, она стала крупнейшим епископским центром на Балканах и получила статус болгарской «матери христианской веры». Увидите масштабные работы по воссозданию базилики, а рядом осмотрите сохранившиеся стены монастырских келий, где речь пойдет о прославленных братьях Кирилле и Мефодии, чьи ученики и последователи жили и работали здесь, создавая кириллицу.

Мадарский конник

В завершение вы посетите еще одно удивительное место — отвесную скалу, где в память о победе над византийцами болгарский хан Тервел в начале 8 века повелел выбить в камне свое изображение в натуральный рост. Так появился Мадарский конник, который по сей день смотрит на всех с высоты в несколько десятков метров.

Обед в уютном заведении и кое-что еще

Пообедав в замечательном ресторанчике в маленьком болгарском селе, вы отправитесь в обратный путь по живописному серпантину вдоль моря. А напоследок вас ждет небольшой сюрприз. Вы побываете на месте раскопок, где совсем недавно обнаружили остатки римского присутствия, с фундаментами церквей, купелями и врытыми в землю огромными амфорами. Кроме того, здесь вы откроете сказочный вид на белые скалы и бескрайнюю морскую гладь.

Организационные детали