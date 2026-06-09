3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Бургас - болгарская Италия

Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Бургас - это не только морской порт, но и город с богатой историей, где османская эпоха соседствует с болгарским Возрождением.

На индивидуальной экскурсии можно прогуляться по старейшим кварталам, узнать о поэте
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Христо Фотеве и архитекторе Риккардо Тоскани, которые внесли неоценимый вклад в культурное наследие города.

Лабиринты узких улочек, уютные кондитерские и неповторимый морской колорит создают уникальную атмосферу, погружая в прошлое и настоящее Бургаса

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические кварталы
  • 📜 Уникальные истории
  • 🍰 Уютные кондитерские
  • ☕ Чашечка кофе в конце

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Бургаса - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а атмосфера города оживленная и праздничная. Весной и в октябре также можно насладиться прогулками, когда туристов меньше, а температура еще достаточно приятная. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, все же есть возможность насладиться историей и культурой города, но следует быть готовым к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Бургас - болгарская Италия
Бургас - болгарская Италия
Бургас - болгарская Италия

Что можно увидеть

  • Старейшие кварталы
  • Особняки Риккардо Тоскани
  • Армянская церковь
  • Кондитерская 60-х годов

Описание экскурсии

Прогулка к истокам Бургаса

Вы познакомитесь с прошлым и настоящим болгарского города-порта, где узкие мощеные улочки носят имена турецких царедворцев и российских полководцев 19 века. Я проведу вас к месту, с которого в 15 веке начинался Бургас: вы представите, как по дороге на Царьград в город ввозили драгоценную питьевую воду и как спустя четыре века здесь проехала карета царя Фердинанда.

Кусочек Италии в сердце города

Особое внимание мы уделим особнякам, спроектированным Риккардо Тоскани по заказу видных болгарских политиков, купцов и промышленников. Вы узнаете о человеке, которого называют «великим итальянцем, преобразившем Бургас», и подметите особенности «болгарского барокко» — стиля, в котором выстроены доминанты города. Мы пройдем к старинной Армянской церкви, колокола которой в конце 19 века возвестили об окончании Османского ига. Побываем на месте знаменитой кондитерской, где в 60-х годах собирались болгарские диссиденты и люди искусства. И, конечно, поговорим о судьбах видных семей, которые некогда создавали историю Бургаса.

О болгарской культуре за чашечкой кофе

Душа Бургаса раскроется вам и в стихах городского поэта Христо Фотева — основоположника болгарского городского романса, приправленного соленым колоритом портового города. А завершим прогулку чашкой бодрящего кофе в бургасской кофейне — здесь мы поговорим о традициях старого города и культуре маленькой Болгарии, появившейся на пересечении сурового Севера и теплого Средиземноморья.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые первый раз оказались в Бургасе и хотят глубже проникнуть в культуру и атмосферу города.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала г. Бургас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 192 туристов
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и
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здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Евгения
получила огромное удовольствие от экскурсии с Юлией, замечательной рассказчицей, в прогулке по Бургасу, где исторический центр построен практически на 50% итальянским архитектором Рикардо Тоскани. Было очень познавательно, дано в историческом контексте с любовью к стране и городу.
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Н
Юлия, большое спасибо! Мне было очень интересно узнать немного больше исторических фактов о городе, в котором с недавнего времени я связана, и мне это удалось! Юлия обладает огромным запасом неиссякаемых
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историй, с любовью рассказывает о городе, здании, его бывших и нынешних владельцах! Все структурированно по временным периодам и связанно с историей страны. В рамки экскурсии разумеется невозможно было «впихнуть» все интересные места, но это и нестрашно, мы еще увидимся и я надеюсь продолжим наше общение на следующих экскурсиях!

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Е
Юлия провела отличную экскурсию для меня и моих деток. Да, деткам (6 и 8 лет), не все было интересно как мне, но благодаря правильно составленному маршруту все прошло на высоком
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уровне и ребята узнали о Бургасе много интересных деталей. Мне же было очень-очень интересно как историку и необходимо отметить, что Юлия не только отличный рассказчик, но и отлично знающий историю гид. Рекомендую!

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P
Огромное спасибо Юлии за содержательную и яркую экскурсию по историческому Бургасу! Мы разглядели здесь красивейшие здания итальянского архитектора Тоскани и представили жизнь города того времени! Рекомендуем эту экскурсию! Юлия - внимательный и чуткий гид, обладающий глубокими структурными знаниями. Обязательно пойдем с ней в другие места Болгарии.
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Л
Заказали экскурсию по Бургасу для небольшой группы. Наша экскурсовод Юлечка оказалась внимательной,терпеливой,прислушивающейся к каждому из нас. Отвечала на все заданные вопросы,с любовью раскрывая нам историю Болгарии и,в частности,Бургаса, будем и в дальнейшем пользоваться вашими услугами. Спасибо
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L
Спасибо большое Юлии, за проведённую Экскурсию! Было познавательно.
Юля очень доброжелательна и внимательна хорошо знает и доносит материал!
Обязательно рекомендую ее своим знакомым, как интересного рассказчика и экскурсовода.
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