3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Бургаса - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а атмосфера города оживленная и праздничная. Весной и в октябре также можно насладиться прогулками, когда туристов меньше, а температура еще достаточно приятная. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, все же есть возможность насладиться историей и культурой города, но следует быть готовым к более прохладной погоде.

Бургас - это не только морской порт, но и город с богатой историей, где османская эпоха соседствует с болгарским Возрождением.На индивидуальной экскурсии можно прогуляться по старейшим кварталам, узнать о поэте

Христо Фотеве и архитекторе Риккардо Тоскани, которые внесли неоценимый вклад в культурное наследие города. Лабиринты узких улочек, уютные кондитерские и неповторимый морской колорит создают уникальную атмосферу, погружая в прошлое и настоящее Бургаса

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка к истокам Бургаса

Вы познакомитесь с прошлым и настоящим болгарского города-порта, где узкие мощеные улочки носят имена турецких царедворцев и российских полководцев 19 века. Я проведу вас к месту, с которого в 15 веке начинался Бургас: вы представите, как по дороге на Царьград в город ввозили драгоценную питьевую воду и как спустя четыре века здесь проехала карета царя Фердинанда.

Кусочек Италии в сердце города

Особое внимание мы уделим особнякам, спроектированным Риккардо Тоскани по заказу видных болгарских политиков, купцов и промышленников. Вы узнаете о человеке, которого называют «великим итальянцем, преобразившем Бургас», и подметите особенности «болгарского барокко» — стиля, в котором выстроены доминанты города. Мы пройдем к старинной Армянской церкви, колокола которой в конце 19 века возвестили об окончании Османского ига. Побываем на месте знаменитой кондитерской, где в 60-х годах собирались болгарские диссиденты и люди искусства. И, конечно, поговорим о судьбах видных семей, которые некогда создавали историю Бургаса.

О болгарской культуре за чашечкой кофе

Душа Бургаса раскроется вам и в стихах городского поэта Христо Фотева — основоположника болгарского городского романса, приправленного соленым колоритом портового города. А завершим прогулку чашкой бодрящего кофе в бургасской кофейне — здесь мы поговорим о традициях старого города и культуре маленькой Болгарии, появившейся на пересечении сурового Севера и теплого Средиземноморья.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые первый раз оказались в Бургасе и хотят глубже проникнуть в культуру и атмосферу города.