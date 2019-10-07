3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Бургаса

Вы познакомитесь с прошлым и настоящим болгарского города-порта, где узкие мощеные улочки носят имена турецких царедворцев и российских полководцев 19 века. Я проведу вас к месту, с которого в 15 веке начинался Бургас: вы представите, как по дороге на Царьград в город ввозили драгоценную питьевую воду и как спустя четыре века здесь проехала карета царя Фердинанда.

Кусочек Италии в сердце города

Особое внимание мы уделим особнякам, спроектированным Риккардо Тоскани по заказу видных болгарских политиков, купцов и промышленников. Вы узнаете о человеке, которого называют «великим итальянцем, преобразившем Бургас», и подметите особенности «болгарского барокко» — стиля, в котором выстроены доминанты города. Мы пройдем к старинной Армянской церкви, колокола которой в конце 19 века возвестили об окончании Османского ига. Побываем на месте знаменитой кондитерской, где в 60-х годах собирались болгарские диссиденты и люди искусства. И, конечно, поговорим о судьбах видных семей, которые некогда создавали историю Бургаса.

О болгарской культуре за чашечкой кофе

Душа Бургаса раскроется вам и в стихах городского поэта Христо Фотева — основоположника болгарского городского романса, приправленного соленым колоритом портового города. А завершим прогулку чашкой бодрящего кофе в бургасской кофейне — здесь мы поговорим о традициях старого города и культуре маленькой Болгарии, появившейся на пересечении сурового Севера и теплого Средиземноморья.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые первый раз оказались в Бургасе и хотят глубже проникнуть в культуру и атмосферу города.