3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории портового города и отыскать «итальянский» след на его мощеных улочках

Юлия
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Юлия – ваш гид
Немногие путешественники догадываются, какие любопытные истории и изящные детали таят лабиринты улочек Бургаса.

Мы прогуляемся по старейшим кварталам, где османская эпоха встречается с болгарским Возрождением, поговорим о поэте Христо Фотева и итальянском архитекторе Риккардо Тоскани, преобразившем облик Бургаса.

Портовый город предстанет перед вами во всей красе — с его душевными историями, уютными кондитерскими и особым морским колоритом.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Встреча у железнодорожного вокзала г. Бургас
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Бургаса
Вы познакомитесь с прошлым и настоящим болгарского города-порта, где узкие мощеные улочки носят имена турецких царедворцев и российских полководцев 19 века. Я проведу вас к месту, с которого в 15 веке начинался Бургас: вы представите, как по дороге на Царьград в город ввозили драгоценную питьевую воду и как спустя четыре века здесь проехала карета царя Фердинанда.

Кусочек Италии в сердце города
Особое внимание мы уделим особнякам, спроектированным Риккардо Тоскани по заказу видных болгарских политиков, купцов и промышленников. Вы узнаете о человеке, которого называют «великим итальянцем, преобразившем Бургас», и подметите особенности «болгарского барокко» — стиля, в котором выстроены доминанты города. Мы пройдем к старинной Армянской церкви, колокола которой в конце 19 века возвестили об окончании Османского ига. Побываем на месте знаменитой кондитерской, где в 60-х годах собирались болгарские диссиденты и люди искусства. И, конечно, поговорим о судьбах видных семей, которые некогда создавали историю Бургаса.

О болгарской культуре за чашечкой кофе
Душа Бургаса раскроется вам и в стихах городского поэта Христо Фотева — основоположника болгарского городского романса, приправленного соленым колоритом портового города. А завершим прогулку чашкой бодрящего кофе в бургасской кофейне — здесь мы поговорим о традициях старого города и культуре маленькой Болгарии, появившейся на пересечении сурового Севера и теплого Средиземноморья.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые первый раз оказались в Бургасе и хотят глубже проникнуть в культуру и атмосферу города.

Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия
Бургас — болгарская Италия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у железнодорожного вокзала г. Бургас.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
Спасибо большое Юлии, за проведённую
Экскурсию! Было познавательно.
Юля очень доброжелательна и внимательна
хорошо знает и доносит материал!
Обязательно рекомендую ее своим знакомым,
как интересного рассказчика и экскурсовода.
21 июля 2019
Огромное спасибо Юле за экскурсию. Очень интересно соприкоснуться с теми, кто создавал облик города, познакомиться с его историей, пройтись по улочкам, узнать хорошие места для прогулок, кафешки и тд.
21 июня 2019
Заказали экскурсию по Бургасу для небольшой группы.Наша экскурсовод Юлечка оказалась внимательной,терпеливой,прислушивающейся к каждому из нас.Отвечала на все заданные вопросы,с любовью раскрывая нам историю Болгарии и ,в частности,Бургаса, будем и в дальнейшем пользоваться вашими услугами. Спасибо

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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Вы рассмотрите «песочный замок» Чудните скали, а в старинной крепости услышите о тонкостях сопротивления средневековым захватчикам. Побываете на том самом месте, где Кирилл и Мефодий работали над знаменитой азбукой. А также узнаете о «матери христианской веры» на Балканах и увидите недавние находки из мира Древнего Рима.

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