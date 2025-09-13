Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Несебр на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 1 отзыв Фотопрогулка до 15 чел. Индивидуальная фото-прогулка в Несебре Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр от €130 за всё до 15 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Групповая Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах Начало: У главных ворот Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 €25 за человека На машине 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Колыбель Болгарии: Варна и Бургас Погрузитесь в историю Болгарии, посетив древние крепости и природные чудеса. Узнайте о Кирилле и Мефодии, средневековых битвах и римских находках €250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Несебр

