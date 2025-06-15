Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Несебр на русском языке, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Аудиогид Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами Увидеть главные достопримечательности города сорока церквей - и познакомиться с их историей Начало: У ветряной мельницы Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 €13 за человека Пешая 2 часа Аудиогид Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни Погрузитесь в историю Несебра с аудиогидом, который расскажет о 25 объектах. Завершите экскурсию дегустацией болгарских вин в уютной винодельне Начало: Старый Несебр Ветряная мельница $14 за человека Пешая 2 часа Групповая Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Исследовать один из старейших городов Европы и убедиться, что он - истинная жемчужина Начало: У главных ворот Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 €25 за человека Другие экскурсии Несебр

Ответы на вопросы от путешественников по Несебр в категории «Групповые»

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