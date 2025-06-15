Аудиогид
Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами
Увидеть главные достопримечательности города сорока церквей - и познакомиться с их историей
Начало: У ветряной мельницы
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
15 июн в 09:00
18 июн в 09:00
€13 за человека
Аудиогид
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Погрузитесь в историю Несебра с аудиогидом, который расскажет о 25 объектах. Завершите экскурсию дегустацией болгарских вин в уютной винодельне
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
$14 за человека
Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Исследовать один из старейших городов Европы и убедиться, что он - истинная жемчужина
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€25 за человека
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