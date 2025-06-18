Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина

Погрузитесь в историю Несебра с аудиогидом, который расскажет о 25 объектах. Завершите экскурсию дегустацией болгарских вин в уютной винодельне
Несебр - это музей под открытым небом, включенный в список объектов ЮНЕСКО. С аудиогидом вы узнаете интересные факты, мифы и легенды о 15 исторических объектах.

Экскурсия завершается посещением винодельни, где вам
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расскажут о болгарских винах и угостят лучшими из них.

Слушать аудиогид можно на вашем телефоне, ссылка для входа в плеер будет отправлена на электронную почту. Маршрут экскурсии проложен на карте, которую вы также получите на имейл.

Экскурсия рассчитана примерно на два часа, но аудиогид будет доступен весь день, что позволяет вам самостоятельно выбирать темп прогулки, объекты для осмотра и время для отдыха

5 причин купить этот аудиогид

  • 📜 Узнайте историю 15 знаковых объектов
  • 🎧 Аудиогид на вашем телефоне
  • 🍷 Посещение известной винодельни
  • 🗺️ Маршрут уже проложен на карте
  • ⏳ Свобода выбора темпа и времени
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
Группова Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и дегустацией вина
Ближайшие даты:
18
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июн20
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июн22
июн25
июн26
июн
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Старый Несебр
  • Исторические объекты Несебра
  • Винодельня

Описание аудиогида

Несебр — живой музей истории под открытым небом, каждый из экспонатов которого является самостоятельным музеем. Город находится в списке объектов культуры всемирного значения ЮНЕСКО. Сопровождающий гид встретит вас и выдаст каждому гостю аудиогид и наушники. Гид будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута. Когда вы подойдете к объекту осмотра, сопровождающий гид поднимет табличку с номером, который нужно набрать на аудиогиде, чтобы начать прослушивание записи. Во время экскурсии вы будете идти в своем собственном темпе, делать фотографии, свободно осматривать объекты и наслаждаться подробными комментариями через Аудиогид. Вы посетите более 15 достопримечательностей старого города. Экскурсия заканчивается посещением известной винодельни. Уютная обстановка и приветливые хозяева расскажут вам о болгарских винах и угостят лучшими 3 видами вина. Важная информация:
  • Это экскурсия с мультиязычным аудиогидом. Вы сможете выбрать язык по своему усмотрению (в том числе, русский).
  • В связи с особенностями маршрута экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках, с маленькими детьми в колясках.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Объекты, которые вы увидите и посетите:
  • Ветряная мельница
  • Крепостные ворота
  • Церковь - музей Св. Стефана
  • Неосвещенный храм
  • Несебрские дома
  • Церковь Христа Пантократора
  • Несебр сегодня
  • Скрытый алтарь
  • Базилика Св. Софии
  • Действующий храм Св. Успения Богородицы
  • Позднеантичные Термы
  • Церковь Св. Иоанна Крестителя и Св. Спаса
  • Несебрский вампир
  • Винодельня с дегустацией вина
Что включено
  • Сопровождающий гид, говорящий на английском и русском языке
  • Устройство аудиогида на 5 языках: ENG | RU | BG | DE | PL |
  • Наушники
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Чаевые гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
Завершение: Несебр, Винодельня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в 08:50, начало экскурсии в 09:00
  • Важно: Рекомендуем одеть на экскурсию удобную обувь
  • Место сбора: Ветряная мельница
  • Гид будет держать в руках таблички с номерами. Он будет одет в футболку с логотипом «Audio Guide Bulgaria»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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