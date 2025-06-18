Несебр - это музей под открытым небом, включенный в список объектов ЮНЕСКО. С аудиогидом вы узнаете интересные факты, мифы и легенды о 15 исторических объектах.
Экскурсия завершается посещением винодельни, где вам
Экскурсия завершается посещением винодельни, где вам
5 причин купить этот аудиогид
- 📜 Узнайте историю 15 знаковых объектов
- 🎧 Аудиогид на вашем телефоне
- 🍷 Посещение известной винодельни
- 🗺️ Маршрут уже проложен на карте
- ⏳ Свобода выбора темпа и времени
Что можно увидеть
- Старый Несебр
- Исторические объекты Несебра
- Винодельня
Описание аудиогидаНесебр — живой музей истории под открытым небом, каждый из экспонатов которого является самостоятельным музеем. Город находится в списке объектов культуры всемирного значения ЮНЕСКО. Сопровождающий гид встретит вас и выдаст каждому гостю аудиогид и наушники. Гид будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута. Когда вы подойдете к объекту осмотра, сопровождающий гид поднимет табличку с номером, который нужно набрать на аудиогиде, чтобы начать прослушивание записи. Во время экскурсии вы будете идти в своем собственном темпе, делать фотографии, свободно осматривать объекты и наслаждаться подробными комментариями через Аудиогид. Вы посетите более 15 достопримечательностей старого города. Экскурсия заканчивается посещением известной винодельни. Уютная обстановка и приветливые хозяева расскажут вам о болгарских винах и угостят лучшими 3 видами вина. Важная информация:
- Это экскурсия с мультиязычным аудиогидом. Вы сможете выбрать язык по своему усмотрению (в том числе, русский).
- В связи с особенностями маршрута экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках, с маленькими детьми в колясках.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Объекты, которые вы увидите и посетите:
- Ветряная мельница
- Крепостные ворота
- Церковь - музей Св. Стефана
- Неосвещенный храм
- Несебрские дома
- Церковь Христа Пантократора
- Несебр сегодня
- Скрытый алтарь
- Базилика Св. Софии
- Действующий храм Св. Успения Богородицы
- Позднеантичные Термы
- Церковь Св. Иоанна Крестителя и Св. Спаса
- Несебрский вампир
- Винодельня с дегустацией вина
Что включено
- Сопровождающий гид, говорящий на английском и русском языке
- Устройство аудиогида на 5 языках: ENG | RU | BG | DE | PL |
- Наушники
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Чаевые гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
Завершение: Несебр, Винодельня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Сбор группы в 08:50, начало экскурсии в 09:00
- Важно: Рекомендуем одеть на экскурсию удобную обувь
- Место сбора: Ветряная мельница
- Гид будет держать в руках таблички с номерами. Он будет одет в футболку с логотипом «Audio Guide Bulgaria»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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