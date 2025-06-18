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расскажут о болгарских винах и угостят лучшими из них.



Слушать аудиогид можно на вашем телефоне, ссылка для входа в плеер будет отправлена на электронную почту. Маршрут экскурсии проложен на карте, которую вы также получите на имейл.



Экскурсия рассчитана примерно на два часа, но аудиогид будет доступен весь день, что позволяет вам самостоятельно выбирать темп прогулки, объекты для осмотра и время для отдыха