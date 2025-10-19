Групповая
Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города
Погрузитесь в атмосферу древнего Несебра, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь местным вином. Узнайте о богатой истории города и его секретах
Начало: У главных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Фотопрогулка
до 15 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Несебре
Погрузитесь в историю Несебра, города сорока церквей, и насладитесь атмосферными фотосессиями среди древних улочек и морских пейзажей
Начало: В точке сбора у входа в старый Несебр
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
от €130 за всё до 15 чел.
Аудиогид
Групповая экскурсия по Старому Несебру
Путешествие по Старому Несебру с аудиогидом позволит вам узнать о его богатой истории и культуре. Удобный формат экскурсии делает её доступной для всех
Начало: У ветряной мельницы
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
7 янв в 09:00
8 янв в 09:00
€13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил19 октября 2025Отличная экскурсия! Экскурсовод Фёдор с первых минут смог заинтересовать нас рассказом об истроии Старого Несебра. Бонусом была дегустация чудесного вина в самом центре этого полуострова.
- ЕЕлена13 октября 2025Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое
- ППавел27 сентября 2025Если ищете экскурсию по Несебру, вам точно к Федору. Молодой увлеченный эрудированный гид, который будет рад вашим вопросам и не будет экономить свое время
- ЕЕвгений9 сентября 2025Фёдор прекрасный рассказчик и профессионал. Чувствуется увлечённость и любовь к своему делу. Очень качественная и структурированная подача материала. Узнал для себя много новых и интересных исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ООльга27 августа 2025Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами
- ССветлана12 августа 2025Очень понравилась экскурсия, особенно экскурсовод Федор 👍👍👍. Это была действительно авторская экскурсия. Мы первый раз в Болгарии и узнали много информации не только по теме экскурсии, но и вообще про жизнь в стране, особенности страны. Спасибо 👍
- ННатали7 июля 2025Были на экскурсии в конце июня 2025. Фёдор ответил на все вопросы заранее. Могу с уверенностью сказать он великолепный рассказчик!и
- ННаталия12 июня 2025Замечательный экскурсовод!!!
Всем рекомендую.
